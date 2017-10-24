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Криштиану Роналду и Лионель Месси
Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Роналду — лучший игрок года по версии FIFA. Кто-то сомневался?

ФИФА вручила в Лондоне награды героям года. Имена лучшего тренера и игрока сезона-2016/17 вы и сами легко назовёте.
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Лучший игрок – Криштиану Роналду («Реал», сборная Португалии)

Криштиану Роналду во второй раз подряд выиграл приз ФИФА The Best, опередив своего вечного конкурента Лионеля Месси из «Барселоны» и бывшего форварда каталонского клуба Неймара. 32-летний португалец выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира, испанскую Примеру, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. С национальной командой принял участие в Кубке конфедераций, как победитель Евро-2016, и завоевал путёвку на чемпионат мира.

Лучший тренер – Зинедин Зидан («Реал»)

Наставник «Реала» заработал награду тренеру года. Под руководством Зинедина Зидана «королевский клуб» и завоевал все эти трофеи в Примере и Суперкубке Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. 45-летний француз опередил в борьбе за победу Антонио Конте из «Челси» и Массимилиано Аллегри из «Ювентуса». Интересно, что великолепный в прошлом игрок Зидан стал первым обладателем «Золотого мяча», выигравшим звание лучшего тренера мира.

Символическая сборная ФИФА

В символическую сборную по версии ФИФА вошли голкипер Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), защитники Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»), полузащитники Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), нападающие Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона») и Неймар («Барселона»/«ПСЖ»).

Добавим, что 39-летний Буффон получил также приз лучшему вратарю года по версии ФИФА. Чемпион Италии и финалист Лиги чемпионов превзошёл Кейлора Наваса из «Реала» и Мануэля Нойера из «Баварии».

Лучшая футболистка – Лике Мартенс («Барселона», сборная Нидерландов)

Чемпионка Европы в составе сборной Нидерландов объявлена футболисткой года по версии ФИФА. 24-летняя Лике Мартенс выступает в полузащите, забила на Евро-2017 три гола и была признана главной звездой турнира. В споре за награду конкуренцию ей составляли Дейна Кастельянос (Венесуэла, «Санта Кларита Блу Харт») и Карли Ллойд (США, «Манчестер Сити»). Лучшим женским тренером признана Сарина Вигман, которая возглавляет «золотую» сборную Нидерландов.

Премия Пушкаша – Оливье Жиру («Арсенал», сборная Франции)

Премия имени легендарного венгерского и испанского нападающего по традиции вручается автору самого красивого года сезона. В этот раз среди десяти номинантов былиОливье Жиру («Арсенал»), Оскарине Масулуке («Барока»), Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»), Алехандро Камарго («Универсидад де Консепсьон»), Мусса Дембеле («Селтик»), Авилес Уртадо («Тихуана»), Марио Манджукич («Ювентус»), Неманья Матич («Челси»), Хорди Мбула («Барселона» U-19) и представительница женского футбола Кастельянос. В финальный раунд по итогам голосования вышли Жиру, Масулуке и Кастельянос, а обладателем приза стал нападающий «Арсенала», чей гол пяткой в ворота «Кристалл Пэлас» впечатлил жюри сильнее всего.

Видео голов на Youtube.

Приз фэйр-плей – Франсис Коне («Словацко»)

Награда за фэйр-плей досталась Франсису Коне. Тоголезский нападающий «Словацко» сделал доброе дело – спас жизнь голкиперу «Богемианс 1905» Мартину Берковецу. В результате столкновения с соперником Берковец потерял сознание, у него запал язык. 26-летний Коне первым пришёл на помощь пострадавшему.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джанлуиджи Буффон Зинедин Зидан Криштиану Роналду Оливье Жиру ФИФА Фото
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