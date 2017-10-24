Символическая сборная 14-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

В чемпионате – новый лидер, а в нашей виртуальный сборной – новый «базовый клуб».

10 вещей, которые нужно знать о 14-м туре РФПЛ «Локомотив» — новый лидер чемпионата.

Вратарь

Антон Шунин, «Динамо»

«Динамо» сумело взять одно очко в непростом матче в Казани. Забить бело-голубым не удалось, но подопечные Дмитрия Хохлова и не пропустили — во многом благодаря своему голкиперу Антону Шунину, совершившему несколько отличных спасений.

Защита

Денис Кулаков, «Урал»

На счету правого защитника «Урала» две результативные передачи в матче с «Ахматом». Подопечные Александра Тарханова победили грозненцев и вышли на четвёртое место в таблице РФПЛ.

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Василий Березуцкий, ЦСКА

Василий Березуцкий был одним из лучших на поле в матче ЦСКА – «Зенит». Лучшая атака страны из Санкт-Петербурга почти не создала моментов из-за надёжной обороны «армейцев» во главе с Березуцким.

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

Лидер обороны «Локомотива» Соломон Кверквелия провёл очередной матч на высоком уровне, не позволив атаке «Краснодара» развернуться у ворот «железнодорожников».

Доменико Кришито, «Зенит»

Итальянский защитник санкт-петербургской команды Доменико Кришито был одним из самых заметных на поле «ВЭБ-Арены» в центральном матче тура.

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Полузащита

Игорь Денисов, «Локомотив»

Продолжает стабильно приносить пользу своей команде Игорь Денисов. В матче «Локомотив» — «Краснодар» Денисов действовал продуктивно и практически безошибочно.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

В очередной раз становится лучшим в составе «Локомотива» Мануэл Фернандеш. В матче с «Краснодаром» португалец сумел отметиться голом.

Фернандеш: иногда страшно, когда Сёмин кричит или бросает бутылки Один из самых закрытых легионеров РФПЛ откровенно говорит о переводе в дубль при Смородской, работе с агентом Мендешем и любимых книгах.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Алексей Миранчук стал автором первого из двух голов в ворота «быков». Его уверенная игра раз за разом помогает «железнодорожникам» набирать очки в этом сезоне.

Квинси Промес, «Спартак»

Пусть лидер «Спартака» Квинси Промес и не забил «Амкару», но за старания в этом матче голландец заслужил попадания в сборную тура.

«Спартак» замучился с сушняком после большой вечеринки. И потерял очки Это был матч-похмелье на «Открытие Арене».

Нападение

Вячеслав Кротов, «Уфа»

А вот бывший спартаковец Вячеслав Кротов забить сумел. Причём молодой нападающий «Уфы» отметился дублем. Благодаря голам Кротова его «Уфа» сумела сравнять счёт в непростом выездном матче со «СКА-Хабаровск».

Витиньо, ЦСКА

Бразилец Витиньо весь матч против «Зенита» провёл крайне активно. 11-й номер пусть и не забил, но он постоянно создавал моменты возле чужих ворот себе и партнёрам.

Тренер

Юрий Сёмин, «Локомотив»

«Локомотив» Юрия Сёмина в 14-м туре обыграл «Краснодар» и сумел догнать по очкам «Зенит», обойдя питерцев по дополнительным показателям. Теперь «железнодорожники» на первом месте – не многие ожидали таких результатов от команды в начале сезона.