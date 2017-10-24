Символическая сборная 14-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Антон Шунин, «Динамо»
«Динамо» сумело взять одно очко в непростом матче в Казани. Забить бело-голубым не удалось, но подопечные Дмитрия Хохлова и не пропустили — во многом благодаря своему голкиперу Антону Шунину, совершившему несколько отличных спасений.
Защита
Денис Кулаков, «Урал»
На счету правого защитника «Урала» две результативные передачи в матче с «Ахматом». Подопечные Александра Тарханова победили грозненцев и вышли на четвёртое место в таблице РФПЛ.
Василий Березуцкий, ЦСКА
Василий Березуцкий был одним из лучших на поле в матче ЦСКА – «Зенит». Лучшая атака страны из Санкт-Петербурга почти не создала моментов из-за надёжной обороны «армейцев» во главе с Березуцким.
Соломон Кверквелия, «Локомотив»
Лидер обороны «Локомотива» Соломон Кверквелия провёл очередной матч на высоком уровне, не позволив атаке «Краснодара» развернуться у ворот «железнодорожников».
Доменико Кришито, «Зенит»
Итальянский защитник санкт-петербургской команды Доменико Кришито был одним из самых заметных на поле «ВЭБ-Арены» в центральном матче тура.
Полузащита
Игорь Денисов, «Локомотив»
Продолжает стабильно приносить пользу своей команде Игорь Денисов. В матче «Локомотив» — «Краснодар» Денисов действовал продуктивно и практически безошибочно.
Мануэл Фернандеш, «Локомотив»
В очередной раз становится лучшим в составе «Локомотива» Мануэл Фернандеш. В матче с «Краснодаром» португалец сумел отметиться голом.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Алексей Миранчук стал автором первого из двух голов в ворота «быков». Его уверенная игра раз за разом помогает «железнодорожникам» набирать очки в этом сезоне.
Квинси Промес, «Спартак»
Пусть лидер «Спартака» Квинси Промес и не забил «Амкару», но за старания в этом матче голландец заслужил попадания в сборную тура.
Нападение
Вячеслав Кротов, «Уфа»
А вот бывший спартаковец Вячеслав Кротов забить сумел. Причём молодой нападающий «Уфы» отметился дублем. Благодаря голам Кротова его «Уфа» сумела сравнять счёт в непростом выездном матче со «СКА-Хабаровск».
Витиньо, ЦСКА
Бразилец Витиньо весь матч против «Зенита» провёл крайне активно. 11-й номер пусть и не забил, но он постоянно создавал моменты возле чужих ворот себе и партнёрам.
Тренер
Юрий Сёмин, «Локомотив»
«Локомотив» Юрия Сёмина в 14-м туре обыграл «Краснодар» и сумел догнать по очкам «Зенит», обойдя питерцев по дополнительным показателям. Теперь «железнодорожники» на первом месте – не многие ожидали таких результатов от команды в начале сезона.