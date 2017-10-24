Джанлуиджи Селихов, падение фаната и битва двух столиц. Мгновения тура

«Спартак» признал судейскую ошибку, на «ВЭБ Арене» толкались и дрались, а в Черкизово устроили Хэллоуин.

Поддержка тура

В предыдущем туре акцией поддержки полузащитника «Ростова» Артура Юсупова, выбывшего из-за разрыва крестообразных связок на полгода, отметились болельщики. Партнёры по команде приняли эстафету от сердобольных фанатов и вышли на матч с «Тосно» в футболках с портретом травмированного игрока и надписью «Артур, мы с тобой!».

Прощание тура

Бывший защитник сборной России и «Динамо» Денис «Добрый вечер» Колодин объявил о завершении игровой карьеры. Болельщики бело-голубых на матче с «Рубином» вывесили прощальный баннер с обращением к одному из творцов исторического успеха национальной команды на Евро-2008.

Спасение тура

Что-то невообразимое сотворил в этом моменте голкипер «Динамо» Антон Шунин, во многом благодаря которому москвичи смогли увезти ничью из столицы Татарстана.

День рождения тура

Легендарный вратарь Лев Яшин, которому 22 октября исполнилось бы 88 лет, мог бы гордиться своим последователем в лице Шунина. Кстати, клуб организовал в день рождения Яшина презентацию чаши нового стадиона «Динамо», на которой побывал в том числе и герой матча бело-голубых с «Рубином».

Новый стадион «Динамо» достроили. Почти На 22 октября было запланировано открытие стадиона «Динамо». Пока ограничились презентацией. Первого матча придётся подождать до 2018-го.

Самодеятельность тура

Перформанс вовсе не обязательно должен быть масштабным. Иногда, чтобы выразить игрокам свою симпатию, достаточно карандашей, красок и обыкновенного листа бумаги.

Талисман тура

Приносить с собой на стадион любимые игрушки становится модным.

Ошибка тура

Не упомянуть самый обсуждаемый эпизод встречи красно-белых с красно-чёрными – значит обречь себя на волну обвинений в проспартаковской идеологии. Пенальти был. Даже Селихов признал.

Фотосессия тура

Фотокорреспондент настолько увлёкся протокольной съёмкой, что нарвался на пару сильных итальянских выражений от рулевого «Спартака» Массимо Карреры.

Наблюдение тура

Центральный матч между ЦСКА и «Зенитом» посетил помощник главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук. Судя по всему, увиденным специалист остался не очень доволен.

Перформанс тура

Болельщики ЦСКА подготовили к матчу с «Зенитом» красочную акцию, последствия которой пришлось в спешном порядке устранять работникам стадиона. И не только им.

Листопад тура

На «ВЭБ Арене» команды на пару с главным арбитром встречи Михаилом Вилковым устроили настоящую «золотую» осень. 10 жёлтых карточек – таков итог ожесточённого, но безголевого дерби двух столиц.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«А труселя тебе дать?» Дзюба шутит после матча ЦСКА – «Зенит» Кришито в смешных носках, Лодыгин доволен собой, а Гордюшенко вступился за Васина.

Нечисть тура

А в Черкизово в этом туре пугали болельщиков. Всему виной Хэллоуин, накануне которого руководство «железнодорожников» решило провести тематическую акцию перед матчем и пощекотать нервы пришедшим зрителям.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Происшествие тура

От радостных ли эмоций, которые подарила команда, или, может быть, от страха при виде кровавых чирлидерш (было и такое!) фанат «Локомотива» упал с нижнего яруса южной трибуны. Болельщика на реанимобиле госпитализировали в больницу. По сообщениям пресс-службы столичного клуба, жизни бедолаги ничего не угрожает. В настоящий момент информации о его состоянии здоровья нет.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стиль тура

В минувшем туре элегантнее всех, по нашему мнению, выглядел президент «Локомотива» Илья Геркус.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» безжалостно шутит. Даже Сёмин прикалывается Аккуратно! В этой статье далеко не одна шутка!

Победа тура

Уверенно обыграв «Краснодар» благодаря голам Алексея Миранчука и Мануэла Фернандеша, «железнодорожники» сравнялись с «Зенитом» по набранным очкам и теперь делят с сине-бело-голубыми первую строчку в турнирной таблице. Примечательно, что уже в следующем туре ожидается битва двух лидеров.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Память тура

20 октября 1982 года в «Лужниках» под занавес матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА «Спартак» – «Харлем» произошла массовая давка, унесшая, по официальным данным, жизни 66 болельщиков. Перед началом субботнего матча в Тушино зрители и футболисты почтили память жертв самой страшной трагедии в истории отечественного спорта минутой молчания и баннером, гласящим: «Помним – значит живы».