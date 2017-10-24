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Болельщик «Локомотива» упал с трибуны
Текст: Александр Демидов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джанлуиджи Селихов, падение фаната и битва двух столиц. Мгновения тура

«Спартак» признал судейскую ошибку, на «ВЭБ Арене» толкались и дрались, а в Черкизово устроили Хэллоуин.
24 октября 2017, вторник. 10:00 Футбол

Поддержка тура

В предыдущем туре акцией поддержки полузащитника «Ростова» Артура Юсупова, выбывшего из-за разрыва крестообразных связок на полгода, отметились болельщики. Партнёры по команде приняли эстафету от сердобольных фанатов и вышли на матч с «Тосно» в футболках с портретом травмированного игрока и надписью «Артур, мы с тобой!».

Прощание тура

Бывший защитник сборной России и «Динамо» Денис «Добрый вечер» Колодин объявил о завершении игровой карьеры. Болельщики бело-голубых на матче с «Рубином» вывесили прощальный баннер с обращением к одному из творцов исторического успеха национальной команды на Евро-2008.

Спасение тура

Что-то невообразимое сотворил в этом моменте голкипер «Динамо» Антон Шунин, во многом благодаря которому москвичи смогли увезти ничью из столицы Татарстана.

Антон Шунин

Антон Шунин

Фото: fcdynamo.ru

День рождения тура

Легендарный вратарь Лев Яшин, которому 22 октября исполнилось бы 88 лет, мог бы гордиться своим последователем в лице Шунина. Кстати, клуб организовал в день рождения Яшина презентацию чаши нового стадиона «Динамо», на которой побывал в том числе и герой матча бело-голубых с «Рубином».

Новый стадион «Динамо» достроили. Почти
На 22 октября было запланировано открытие стадиона «Динамо». Пока ограничились презентацией. Первого матча придётся подождать до 2018-го.

Самодеятельность тура

Перформанс вовсе не обязательно должен быть масштабным. Иногда, чтобы выразить игрокам свою симпатию, достаточно карандашей, красок и обыкновенного листа бумаги.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Талисман тура

Приносить с собой на стадион любимые игрушки становится модным.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ошибка тура

Не упомянуть самый обсуждаемый эпизод встречи красно-белых с красно-чёрными – значит обречь себя на волну обвинений в проспартаковской идеологии. Пенальти был. Даже Селихов признал.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фотосессия тура

Фотокорреспондент настолько увлёкся протокольной съёмкой, что нарвался на пару сильных итальянских выражений от рулевого «Спартака» Массимо Карреры.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Наблюдение тура

Центральный матч между ЦСКА и «Зенитом» посетил помощник главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук. Судя по всему, увиденным специалист остался не очень доволен.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Перформанс тура

Болельщики ЦСКА подготовили к матчу с «Зенитом» красочную акцию, последствия которой пришлось в спешном порядке устранять работникам стадиона. И не только им.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Листопад тура

На «ВЭБ Арене» команды на пару с главным арбитром встречи Михаилом Вилковым устроили настоящую «золотую» осень. 10 жёлтых карточек – таков итог ожесточённого, но безголевого дерби двух столиц.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
«А труселя тебе дать?» Дзюба шутит после матча ЦСКА – «Зенит»
Кришито в смешных носках, Лодыгин доволен собой, а Гордюшенко вступился за Васина.

Нечисть тура

А в Черкизово в этом туре пугали болельщиков. Всему виной Хэллоуин, накануне которого руководство «железнодорожников» решило провести тематическую акцию перед матчем и пощекотать нервы пришедшим зрителям.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Происшествие тура

От радостных ли эмоций, которые подарила команда, или, может быть, от страха при виде кровавых чирлидерш (было и такое!) фанат «Локомотива» упал с нижнего яруса южной трибуны. Болельщика на реанимобиле госпитализировали в больницу. По сообщениям пресс-службы столичного клуба, жизни бедолаги ничего не угрожает. В настоящий момент информации о его состоянии здоровья нет.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стиль тура

В минувшем туре элегантнее всех, по нашему мнению, выглядел президент «Локомотива» Илья Геркус.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Локомотив» безжалостно шутит. Даже Сёмин прикалывается
Аккуратно! В этой статье далеко не одна шутка!

Победа тура

Уверенно обыграв «Краснодар» благодаря голам Алексея Миранчука и Мануэла Фернандеша, «железнодорожники» сравнялись с «Зенитом» по набранным очкам и теперь делят с сине-бело-голубыми первую строчку в турнирной таблице. Примечательно, что уже в следующем туре ожидается битва двух лидеров.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Память тура

20 октября 1982 года в «Лужниках» под занавес матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА «Спартак» – «Харлем» произошла массовая давка, унесшая, по официальным данным, жизни 66 болельщиков. Перед началом субботнего матча в Тушино зрители и футболисты почтили память жертв самой страшной трагедии в истории отечественного спорта минутой молчания и баннером, гласящим: «Помним – значит живы».

«Вокруг меня трупы, руки-ноги переплетены…» 35 лет трагедии в «Лужниках»
20 октября 1982 года. Чёрная дата в истории российского футбола.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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