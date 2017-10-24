Защитник «Милана», ставший мэром Тбилиси. История Кахи Каладзе

5 футболистов, которые сделали успешную карьеру в политике Джордж Веа может стать президентом Либерии. Вспоминаем других известных футболистов, добившихся чего-то и на политическом поприще.

Когда 16-летний Каха Каладзе дебютировал в 1994 году в тбилисском «Динамо», он наверняка даже не мечтал о том, чтобы стать однажды мэром грузинской столицы. Но прошло 23 года, и это случилось. Бывший футболист, а ныне представитель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» выиграл одну из самых важных «игр» в своей карьере, получив 51,06% голосов избирателей. Чтобы финишировать на первом месте, Каладзе хватило одного тура.

В карьере защитника были тбилисское и киевское «Динамо», а затем «Милан» и «Дженоа». Он завоёвывал чемпионский титул в Грузии, Украине и Италии, добирался до полуфинала Лиги чемпионов с киевлянами и дважды побеждал в главном европейском клубном турнире Европы с «Миланом». Сыграл 83 матча за сборную Грузии. По окончании сезона-2011/12 повесил бутсы на гвоздь, правда, прощальный матч, собравший в Тбилиси более 70 тысяч зрителей, смог провести только год спустя.

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К тому моменту Каха, или лучше Кахабер Карлович был лидером партии, победившей на парламентских выборах, министром энергетики страны и первым вице-премьером. Он ещё в ходе карьеры футболиста начал всерьёз интересоваться политикой. Возможно, какие-то ценные советы получил от бывшего владельца «Милана», итальянского государственного и политического деятеля Сильвио Берлускони. «Я решил бороться за будущее моей страны, моего народа. Я хочу, чтобы мои дети росли в свободной и демократической стране. Когда я увидел, что в Грузии происходит и как люди живут, решил, что надо возвращаться домой насовсем, помогать народу», – заявил Каладзе после того, как трибуны стадиона ему заменила политическая трибуна.

В 2012 году легенда грузинского футбола вступил в ряды «Грузинской мечты», которую основал миллиардер Бидзина Иванишвили. Вскоре после этого тбилисский городской суд на основе требований прокуратуры арестовал все банковские счета участника оппозиционной коалиции. Причиной ареста называлась легализация незаконных доходов Каладзе. Однако в октябре «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы, политическая ситуация в стране изменилась. Иванишвили стал премьер-министром Грузии и назначил Каладзе вице-премьером, отвечающим за энергетику и природные ресурсы. В то же время пост министра образования в правительстве Иванишвили занял нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили, победивший через год на президентских выборах.

Фото: Reuters

В майском интервью для «Матч ТВ» Каладзе рассказал о своей деятельности в роли вице-премьера:

— Мы строим много гидроэлектростанций, ветровые станции. Хожу, смотрю, как идёт работа. У нас в Грузии очень много строительства сейчас. Энергетика – один из приоритетов для правительства. Есть ряд проектов, где надо ускорить. А где-то – похвалить… У нас есть проблема, особенно в зимний период. Начиная с сентября и до конца марта мы покупаем электроэнергию у соседей: Азербайджана, России, Армении, Турции – в зависимости от цены. При этом у Грузии есть все возможности, чтобы стать независимой. У нас маленькая страна, но в ней 25 тысяч рек. Из них 300 интересны по энергетическим направлениям, там можно построить новые гидроэлектростанции. И мы поставили задачу, чтобы в будущем, за 5-6 лет, страна стала независимой. Чтобы у нас было столько электроэнергии, что хватало бы даже на экспорт. Было ли мне тяжело разобраться в энергетике? Честно говоря, нет, потому что, когда я пришёл, сразу привёз своих ребят, которые много лет работали со мной в компаниях здесь, в Грузии. Специальное энергетическое образование я не получал. Самое главное для того, чтобы быть хорошим менеджером, – нанять хороших людей, которые занимаются этой сферой и всё знают.

Летом этого года Каладзе покинул должность министра энергетики, чтобы принять участие в выборах мэра Тбилиси. В его программе звучали слоганы «Тбилиси, наполненный жизнью» и «свобода, быстрое развитие, благополучие». Интересно, что в ходе своей предвыборной кампании Каха в числе прочего просто ходил по городу с мобильным телефоном, снимал видео о проблемах Тбилиси и выкладывал ролики в соцсеть. Для избирателей Каладзе представил собственную программу, состоящую из семи пунктов. Они касаются урбанистского развития города, транспорта, экологии, экономики, управления, социальной политики, а также политики образования, культуры, спорта и молодежи. В частности, Каладзе обещает поэтапно заменить «хрущёвки» на современные здания.

— Мы подготовили очень интересный проект о поэтапной замене «хрущевок», который представим населению столицы в ближайшем будущем, – сказал экс-футболист. – Нельзя, чтобы люди жили в зданиях, у которых уже давно истёк срок эксплуатации, которые амортизированы и стали ещё более аварийными и безликими из-за своих пристроек и надстроек. Освобождение Тбилиси от этого пережитка советской идеологии и их замена на современное, прочное, комфортное жилье будет одним из наших главных направлений.

Кроме того, Каладзе обещает бороться за туристическую привлекательность столицы, её экологию и модернизировать общественный транспорт:

— Должен быть задействован обязательный техосмотр машин — это, как я думаю, поможет улучшить экологическую ситуацию в городе. Мы должны сделать общественный транспорт не только комфортным и хорошо работающим, но и популярным. С учетом того, что нам придётся покупать большое количество автобусов, мы сделаем всё для того, чтобы их производство и сборка происходили в Грузии. Обязательно произойдёт модернизация метро. Мы будем способствовать развитию канатных дорог и популяризации электромобилей…

Планов у нового мэра – громадьё. Идей – миллион. Писали, что Каху консультируют западные пиарщики. Как бы то ни было, люди доверяют ему – выборы это доказали. Посмотрим, будет ли Каладзе таким же успешным и популярным мэром Тбилиси, каким был игроком сборной Грузии.

Каха Каладзе простился с футболом Барези, Мальдини, Шевченко, Индзаги, Бобан, Верховод, Каннаваро и Тони приняли участие в прощальном матче Кахи Каладзе.