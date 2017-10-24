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Текст: Алина Матинян
Фото: instagram.com/liekemartens

Красота дня. Лучшая футболистка мира Лике Мартенс

Девушка, которая на поле круче Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
24 октября 2017, вторник. 13:18 Футбол

Вчера в Лондоне состоялась одна из главных футбольных церемоний – ФИФА награждала лучших футболистов и тренеров года. В номинации «Лучшая футболистка» заслуженную победу одержала форвард «Барселоны» и сборной Нидерландов Лике Мартенс.

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Ровно два месяца назад, 24 августа, в Монако Мартенс была признана и лучшей футболисткой сезона-2016/17 по версии УЕФА. Тогда банальному фото с наградой Лике предпочла совместную фотографию с одноклубником Лионелем Месси.

К слову, у Месси до сих пор нет трофеев со сборной Аргентины, а у Мартенс со сборной Нидерландов – есть.

Летом её команда выиграла женский чемпионат Европы по футболу, который проходил как раз в Нидерландах. Интерес к женскому футболу в родной стране Мартенс был рекордно высоким – на матчи своей команды голландцы скупали все билеты.

В финале сборная Нидерландов обыграла датчанок со счётом 4:2, а один из голов в том матче забила как раз Лике Мартенс.

По итогам чемпионата Европы она вошла в символическую сборную Евро по версии УЕФА, была награждена бронзовой бутсой, забив три гола на турнире, а также была признана лучшей футболисткой чемпионата.

При этом многие футбольные эксперты считают, что хотя и Голландия не была фаворитом чемпионата Европы, завоевать титул она смогла именно благодаря игре Мартенс.

В клубной карьере у Лике в сезоне-2016/17 тоже всё складывалось как нельзя лучше. Выступая за шведский «Русенгорд», она смогла дойти до четвертьфинала женской Лиги чемпионов. Место в полуфинале команда из Мальмё уступила «Барселоне», проиграв со счётом 0:3.

Однако, даже несмотря на поражение «Русенгорда», игра голландки понравилась тренерскому штабу и руководству «Барселоны». 12 июля, буквально за четыре дня до начала чемпионата Европы, Лике подписала контракт с каталонским клубом.

В этом сезоне Мартенс уже отличилась двумя голами за «Барселону» в Лиге чемпионов и двумя – в чемпионате Испании.

Сейчас «Барселона» идёт на первом месте в турнирной таблице, одержав уверенные победы во всех шести матчах.

Всего этого Лике, будучи уроженкой маленького голландского городке Ньив-Бергене, население которого едва превышает пять тысяч человек, смогла добиться упорным трудом.

Ведь ещё восемь лет назад она выступала за «Херенвен» (там же, например, в аренде за мужскую команду теперь играет Мартин Эдегор), а сейчас является лидером своей сборной и борется за лидерство в лучшем женском футбольном клубе мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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24 октября 2017, вторник
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