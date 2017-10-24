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Юрий Сёмин, ФК «Локомотив»
Текст: Олег Лысенко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну и кто здесь устарел? Сёмин снова наверху!

Всех прямых конкурентов «Локомотив» в первом круге обыграл – остался один, самый опасный.
24 октября 2017, вторник. 14:30 Футбол

Лидерству «Локомотива» трудно найти рациональное и убедительное объяснение. Цифры, на которые так любят ссылаться аналитики всех мастей, нам тут не помощники. По большинству статистических параметров (забитые и пропущенные мячи, владение, точность передач, удары по воротам) красно-зелёные уступают конкурентам, в отдельных компонентах – ощутимо. По совокупной стоимости состава (доверимся экспертам transfermarkt.de) занимают шестое место в лиге, по объёмам летних инвестиций в трансферы – четвёртое. Только в турнирной таблице они первые, пусть и с микроскопическим преимуществом над «Зенитом» в виде доппоказателей, а именно – большего количества побед. Как?! За счёт чего?

Не чего – кого. У этого феномена есть конкретное ФИО – Сёмин Юрий Павлович. Тот случай, когда вклад тренера в успех, даже промежуточный, определённо превышает пресловутые 10%. На сколько именно, не представляется возможным высчитать – не придумано ещё такого прибора. Но превышает.

Интернет-тролли могут сколько угодно зубоскалить над манерами или стилем одежды главного «машиниста» – его это, полагаю, совершенно не трогает. Сомневаюсь, что Юрий Палыч заглядывает в соцсети или поручает мониторить их специально обученному человеку. Его мало волнует, как он выглядит на рабочем месте – с трибуны стадиона или на голубом глазу. Для Сёмина имеет значение счёт на табло. А с ним у «Локомотива» полный порядок. Остальное – шелуха.

Сетевые критики так безапелляционно попрекают его якобы устаревшим стилем работы, будто ежедневно наблюдают тренировки «Локомотива» с кромки баковского поля, дотошно фиксируя каждую реплику и жест тренера. Подобного рода гипотезами почитатели других клубов не его – своих любимцев унижают. Если ветеран так безнадёжно отстал от жизни, что мешает молодым-прогрессивным подвинуть его в таблице? Судьи, поля, невезение – так себе аргументы, слабенькие. «Железнодорожникам» тоже, знаете ли, голы-очки не падают манной с неба. «Локо» их завоёвывает, выжимает, а не получает на дармовщину. Часто вопреки обстоятельствам, что свидетельствует о характере. В этом они с главным тренером похожи – оба слегка прямолинейны, но очень упрямы. В нашем случае это скорее преимущество, чем недостаток.

Всех главных конкурентов красно-зелёные в первом круге обыграли – ЦСКА со «Спартаком» в гостях, «Краснодар» – дома. Один остался, самый сложный. Но если «Локомотив» выстоит в Петербурге под натиском главного фаворита сезона и полусотни тысяч болельщиков – окончательно утвердится в статусе кандидата в чемпионы. До сих пор его в этом качестве почему-то всерьёз не рассматривали.

«Локомотив» обернул снисходительно-пренебрежительное отношение себе на пользу. Но если где-то и «перебрал» очков, то в первую очередь благодаря собственной целеустремлённости, самоотдаче, слаженности и взаимовыручке. О мифическом админресурсе в контексте красно-зелёных даже заикаться смешно. В их пользу судьи ошибались не чаще, чем против.

Сёмин давно не участвовал в чемпионской гонке, но это не значит, что он утратил соответствующие навыки. Желание было – возможностей недоставало. Подходящих компаньонов для большой охоты после Киева не попадалось. С «Габалой» в Азербайджане он решал чуть менее высокие задачи, с «Мордовией» и «Анжи» в РФПЛ – ещё более приземлённые.

«Локомотив» – клуб иных возможностей, традиций и амбиций. Не для того Палыч принимал его в четвёртый раз, чтобы тихонько досидеть до пенсии и важно удалиться на покой. Рекордная, пятая, кубковая вершина в полной мере его спортивных амбиций не удовлетворила. Золото с родным «Локомотивом» стало бы символичным, красивым венцом карьеры самого успешного тренера в истории клуба. И где-то в глубине души Юрий Павлович наверняка такую надежду питает. Просто не обнародует, чтобы не спугнуть удачу.

Да, 70 лет. И что?! Гаджи Гаджиеву статус главного аксакала РФПЛ не мешает удерживать малобюджетный «Амкар» в середине таблицы, обезвреживать чемпиона на его территории и по пять туров кряду не пускать мячи в свои ворота.

Сэр Алекс Фергюсон до 72 лет командовал «Манчестер Юнайтед» (последние девять лет – с кардиостимулятором в организме) и оставил профессию только по семейным обстоятельствам. Никто великого шотландца в спину не подталкивал и замены на «живое» место не подыскивал. Юрий Сёмин своей жизнью и карьерой заслужил не менее уважительное отношение – в отечественном футболе вообще и в родном клубе в частности.

Если он при этом ещё и возьмёт золото, это станет настоящим чудом. В нашем циничном футболе они редко, но случаются. А Палыч больше кого бы то ни было в чемпионате России подходит на роль мудрого и доброго волшебника. Ну, может быть, вместе со старым товарищем Гаджиевым.

«Олдскул» ещё повоюет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Юрий Сёмин
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