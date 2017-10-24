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Криштиану Роналду и Зинедин Зидан
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Кто за кого голосовал при выборе лучшего футболиста ФИФА

Есть довольно странные решения.
24 октября 2017, вторник. 16:00 Футбол

В голосовании приняли участие тренеры и капитаны сборных, а также спортивные СМИ из разных стран. За первое место в списке лучших игрок получал 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1.

Тренеры

Криштиану Роналду набрал больше голосов, чем Месси и Неймар вместе взятые, и взял приз лучшего игрока года по версии ФИФА (если что, это не «Золотой мяч»… пока). В списках помимо этой троицы частенько упоминались Тони Кроос, Марсело, Лука Модрич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Н’Голо Канте, Джиджи Буффон, Серхио Рамос, Артуро Видаль. Реже – Дибала, Гризманн, Левандовски, Суарес, Златан, Санчес, Навас и Иньеста. Но конкурентов у Роналду по большому счёту не было.

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Тем не менее в опубликованном списке ФИФА есть несколько интересных голосов.

Так, тренер испанцев Хулен Лопетеги не проголосовал ни за Роналду, ни за Месси, отдав три месте своим подопечным – Рамосу, Карвахалю и Иньесте. Тренеры Норвегии, Румынии, Греции и (ничего себе!) Германии отдали первое место Тони Кроосу, а наставник Бангладеша Эндрю Орд считает, что сильнейшие игроки мира – Суарес, Гризманн и Буффон, а находящийся на тренерском мостике шотландской сборной Гордон Страчан, — что Модрич и Канте.

Станислав Черчесов пошёл проторенной дорожкой – на первом месте Роналду, потом Буффон и только после него Месси.

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Капитаны

Игорь Акинфеев почти солидарен с Черчесовым. Предпочтение вратарь отдал Роналду, на второй строчке хавбек «Баварии» Видаль, на третьем – коллега Буффон.

А вообще, звёздные капитаны своих сборных чаще всего отдавали предпочтения одноклубникам. Так, Левандовски проголосовал за Нойера и Видаля, сам Нойер – за Крооса, Левандовского и Видаля, а Азар поставил на первое место Канте.

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Месси решил не включать в свою команду Роналду, выбрав Суареса, Иньесту и ушедшего в «ПСЖ» Неймара. Роналду тоже не сделал широкий жест в сторону конкурента, выбрав в качестве лучших Модрича, Рамоса и Марсело.

СМИ

Тут всё просто – почти все голосовали за Роналду. Но есть интересные выборы. Например, представители Вануату уверены, что лучшим игроком мира прошедшего года является Гарри Кейн. Виргинские острова и ЦАР поставили на первое место Обамейянга, а Новая Каледония – Рамоса. СМИ из Швейцарии вообще удивили всех, поставив на первые три места Обамейянга, Бонуччи и Азара. А испанцы, несмотря на уверенно пройденный отбор, не включили ни одного футболиста из своей сборной – лучшие, по их мнению, Модрич, Роналду и Месси.

Команда года по версии ФИФА

Голкипер: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)
Защитники: Леонардо Бонуччи («Милан»), Дани Алвес («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»)
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал»).

10 лучших игроков по итогам голосования

МестоИмяСтранаПроцент голосов
1Криштиану РоналдуПортугалия43,16
2Лионель МессиАргентина19,25
3НеймарБразилия6,97
4Джанлуиджи БуффонИталия6,82
5Серхио РамосИспания3,34
6Лука МодричХоватия3,33
7Тони КроосГермания2,70
8МарселоБразилия2,09
9Н’Голо КантеФранция1,35
10Луис СуаресУругвай1,19
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
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