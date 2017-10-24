Кто за кого голосовал при выборе лучшего футболиста ФИФА

В голосовании приняли участие тренеры и капитаны сборных, а также спортивные СМИ из разных стран. За первое место в списке лучших игрок получал 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1.

Тренеры

Криштиану Роналду набрал больше голосов, чем Месси и Неймар вместе взятые, и взял приз лучшего игрока года по версии ФИФА (если что, это не «Золотой мяч»… пока). В списках помимо этой троицы частенько упоминались Тони Кроос, Марсело, Лука Модрич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Н’Голо Канте, Джиджи Буффон, Серхио Рамос, Артуро Видаль. Реже – Дибала, Гризманн, Левандовски, Суарес, Златан, Санчес, Навас и Иньеста. Но конкурентов у Роналду по большому счёту не было.

Роналду — лучший игрок года по версии ФИФА. Кто-то сомневался? ФИФА вручила в Лондоне награды героям года. Имена лучшего тренера и игрока сезона-2016/17 вы и сами легко назовёте.

Тем не менее в опубликованном списке ФИФА есть несколько интересных голосов.

Так, тренер испанцев Хулен Лопетеги не проголосовал ни за Роналду, ни за Месси, отдав три месте своим подопечным – Рамосу, Карвахалю и Иньесте. Тренеры Норвегии, Румынии, Греции и (ничего себе!) Германии отдали первое место Тони Кроосу, а наставник Бангладеша Эндрю Орд считает, что сильнейшие игроки мира – Суарес, Гризманн и Буффон, а находящийся на тренерском мостике шотландской сборной Гордон Страчан, — что Модрич и Канте.

Станислав Черчесов пошёл проторенной дорожкой – на первом месте Роналду, потом Буффон и только после него Месси.

Лучшие фанаты — у «Селтика», самые гостеприимные — у «Боруссии» Д Как ФИФА раздавала призы, а «Локомотив» обходил «Зенит». Новости, которые вам надо знать.

Капитаны

Игорь Акинфеев почти солидарен с Черчесовым. Предпочтение вратарь отдал Роналду, на второй строчке хавбек «Баварии» Видаль, на третьем – коллега Буффон.

А вообще, звёздные капитаны своих сборных чаще всего отдавали предпочтения одноклубникам. Так, Левандовски проголосовал за Нойера и Видаля, сам Нойер – за Крооса, Левандовского и Видаля, а Азар поставил на первое место Канте.

Красота дня. Лучшая футболистка мира Лике Мартенс Девушка, которая на поле круче Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Месси решил не включать в свою команду Роналду, выбрав Суареса, Иньесту и ушедшего в «ПСЖ» Неймара. Роналду тоже не сделал широкий жест в сторону конкурента, выбрав в качестве лучших Модрича, Рамоса и Марсело.

СМИ

Тут всё просто – почти все голосовали за Роналду. Но есть интересные выборы. Например, представители Вануату уверены, что лучшим игроком мира прошедшего года является Гарри Кейн. Виргинские острова и ЦАР поставили на первое место Обамейянга, а Новая Каледония – Рамоса. СМИ из Швейцарии вообще удивили всех, поставив на первые три места Обамейянга, Бонуччи и Азара. А испанцы, несмотря на уверенно пройденный отбор, не включили ни одного футболиста из своей сборной – лучшие, по их мнению, Модрич, Роналду и Месси.

Команда года по версии ФИФА

Голкипер: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

Защитники: Леонардо Бонуччи («Милан»), Дани Алвес («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»)

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал»).

10 лучших игроков по итогам голосования