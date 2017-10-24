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Роберто Манчини, ФК «Зенит»
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Манчини — просто манекен для подвязывания шарфа»

Уткин возмущён игрой «Зенита», а Сёмин недоумевает, почему все такие грустные – в лучших фразах 14-го тура РФПЛ!
24 октября 2017, вторник. 17:30 Футбол

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В статье использованы материалы официального сайта ФК «СКА-Хабаровск», интернет-издания EANews.ru, «Российской газеты» и официального сайта ЦСКА.

Лидеры по количеству попаданий в хит-парад:
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака» – 6
Александр Григорян, бывший главный тренер «Анжи» – 3
Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака» – 3
Александр Кокорин, нападающий «Зенита» – 3
Массимо Каррера, главный тренер ФК «Спартак»– 3.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
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