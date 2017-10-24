Игра, достойная Яшина. Антон Шунин — MVP 14-го тура РФПЛ

В канун 88-летней годовщины со дня рождения Льва Яшина вратарь Антон Шунин выдал игру, достойную легендарного голкипера «Динамо». Страж ворот москвичей отчаянно защищал свою команду от опасности на протяжении всех 90 минут в выездном матче против «Рубина». В общей сложности Шунин предотвратил восемь опасных ситуаций у своих ворот – отразил 5 ударов в створ, выиграл два выхода один на один и в концовке встречи совершил ключевое спасение. Так что, несмотря на отсутствие голов, в матче «Рубина» и «Динамо» было чем повосхищаться.

Так и сделали члены постоянного жюри «Чемпионата» в проекте MVP: 10 из 12 специалистов включили Шунина в тройку лучших игроков тура. Щедры на голоса оказались и читатели «Чемпионата» – в голосовании на странице проекта болельщики поставили Антона на первое место и отдали ему три балла. Суммарно вратарь «Динамо» набрал 13 баллов и возглавил список самых ценных футболистов 14-го тура РФПЛ. Поздравляем!

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Вторым в туре финишировал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, хорошо потрудившийся в матче против «Краснодара». На 25-й минуте хавбек вовремя подобрал мяч, оставшийся бесхозным после прострела Лысова с другого фланга, и пробил в сторону ворот. Мяч рикошетом отлетел от Фарфана и в итоге оказался в сетке. Уверенная игра Миранчука удостоилась 9 баллов от жюри, ещё 3 присовокупили к итоговому результату читатели в двух голосованиях.

Замкнул тройку призёров на сей раз игрок не московской команды – отличился форвард «Уфы» Вячеслав Кротов. Несмотря на то, что футболист вошёл в игру со «СКА-Хабаровском» лишь во втором тайме, он сумел перевернуть ситуацию с ног на голову. Два гола Кротова помогли уфимцам отыграться и увезти из Хабаровска одно очко вместо неприятной «баранки».

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Лидером октября в проекте MVP после двух туров стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Неделей ранее голкипер занял второе место в рейтинге лучших футболистов тура, но теперь добавил себе ещё 4 зачётных балла в копилку (17 в общей сложности). Благодаря этим очкам он обошёл спартаковца Дениса Глушакова (14). Третьим стал лидер этой недели Антон Шунин (13).

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Миранчук, Шунин, Фернандеш

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Шунин, Ал. Миранчук, Кротов

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Ал. Миранчук, Шунин, Кротов

Алексей Сафонов, футбольный агент: Фернандеш, Акинфеев, Нигматуллин

РФПЛ

Ал. Миранчук, Шунин, Кротов

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Шунин, Ал. Миранчук, Кулаков

Константин Генич, «Матч ТВ»: Шунин, Кротов, Белоруков

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Нигматуллин, Акинфеев, Лунёв

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Шунин, Ал. Миранчук, Кротов

Олег Лысенко, «Чемпионат»: Ал. Миранчук, Ал. Березуцкий, Шунин

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Кротов, Шунин, Миранчук

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Шунин, Кротов, Ал. Миранчук

Читатели

Антон Шунин(«Динамо»)–677 голосов – 3 дополнительных балла.

Алексей Миранчук(«Локомотив»)–250– 2.

Мануэл Фернандеш(«Локомотив»)–214– 1.

«ВКонтакте»

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)– 3777 (35,9%) – 3 дополнительных балла.

Игорь Акинфеев (ЦСКА)– 2092 (19,9%) – 2.

Алексей Миранчук («Локомотив») — 1864 (17,7%) – 1.

Итоги 14-го тура РФПЛ

Антон Шунин(«Динамо»)–13;

Алексей Миранчук(«Локомотив»)–12;

Вячеслав Кротов («Уфа»)–7;

Мануэл Фернандеш («Локомотив») –6;

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 4;

АртурНигматуллин(«Амкар»)– 2;

Дмитрий Белоруков («Амкар»)– 1;

Алексей Березуцкий(ЦСКА)– 1;

Денис Кулаков («Урал»)– 1;

Андрей Лунёв («Зенит») – 1.

Лучшие игроки октября в сезоне — 2017/2018