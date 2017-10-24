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Антон Шунин
Текст: Галина Козлова
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Игра, достойная Яшина. Антон Шунин — MVP 14-го тура РФПЛ

Голкипер «Динамо» не посрамил память великого коллеги по амплуа.
24 октября 2017, вторник. 19:15 Футбол

В канун 88-летней годовщины со дня рождения Льва Яшина вратарь Антон Шунин выдал игру, достойную легендарного голкипера «Динамо». Страж ворот москвичей отчаянно защищал свою команду от опасности на протяжении всех 90 минут в выездном матче против «Рубина». В общей сложности Шунин предотвратил восемь опасных ситуаций у своих ворот – отразил 5 ударов в створ, выиграл два выхода один на один и в концовке встречи совершил ключевое спасение. Так что, несмотря на отсутствие голов, в матче «Рубина» и «Динамо» было чем повосхищаться.

Так и сделали члены постоянного жюри «Чемпионата» в проекте MVP: 10 из 12 специалистов включили Шунина в тройку лучших игроков тура. Щедры на голоса оказались и читатели «Чемпионата» – в голосовании на странице проекта болельщики поставили Антона на первое место и отдали ему три балла. Суммарно вратарь «Динамо» набрал 13 баллов и возглавил список самых ценных футболистов 14-го тура РФПЛ. Поздравляем!

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В чемпионате – новый лидер, а в нашей виртуальный сборной – новый «базовый клуб».

Вторым в туре финишировал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, хорошо потрудившийся в матче против «Краснодара». На 25-й минуте хавбек вовремя подобрал мяч, оставшийся бесхозным после прострела Лысова с другого фланга, и пробил в сторону ворот. Мяч рикошетом отлетел от Фарфана и в итоге оказался в сетке. Уверенная игра Миранчука удостоилась 9 баллов от жюри, ещё 3 присовокупили к итоговому результату читатели в двух голосованиях.

Замкнул тройку призёров на сей раз игрок не московской команды – отличился форвард «Уфы» Вячеслав Кротов. Несмотря на то, что футболист вошёл в игру со «СКА-Хабаровском» лишь во втором тайме, он сумел перевернуть ситуацию с ног на голову. Два гола Кротова помогли уфимцам отыграться и увезти из Хабаровска одно очко вместо неприятной «баранки».

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«Локомотив» — новый лидер чемпионата.

Лидером октября в проекте MVP после двух туров стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Неделей ранее голкипер занял второе место в рейтинге лучших футболистов тура, но теперь добавил себе ещё 4 зачётных балла в копилку (17 в общей сложности). Благодаря этим очкам он обошёл спартаковца Дениса Глушакова (14). Третьим стал лидер этой недели Антон Шунин (13).

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Миранчук, Шунин, Фернандеш
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Шунин, Ал. Миранчук, Кротов
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Ал. Миранчук, Шунин, Кротов
Алексей Сафонов, футбольный агент: Фернандеш, Акинфеев, Нигматуллин

РФПЛ

Ал. Миранчук, Шунин, Кротов

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Шунин, Ал. Миранчук, Кулаков
Константин Генич, «Матч ТВ»: Шунин, Кротов, Белоруков
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Нигматуллин, Акинфеев, Лунёв
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Шунин, Ал. Миранчук, Кротов
Олег Лысенко, «Чемпионат»: Ал. Миранчук, Ал. Березуцкий, Шунин
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Кротов, Шунин, Миранчук
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Шунин, Кротов, Ал. Миранчук

Читатели

Антон Шунин(«Динамо»)–677 голосов – 3 дополнительных балла.
Алексей Миранчук(«Локомотив»)–250– 2.
Мануэл Фернандеш(«Локомотив»)–214– 1.

«ВКонтакте»

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)– 3777 (35,9%) – 3 дополнительных балла.
Игорь Акинфеев (ЦСКА)– 2092 (19,9%) – 2.
Алексей Миранчук («Локомотив») — 1864 (17,7%) – 1.

Итоги 14-го тура РФПЛ

Антон Шунин(«Динамо»)–13;
Алексей Миранчук(«Локомотив»)–12;
Вячеслав Кротов («Уфа»)–7;
Мануэл Фернандеш («Локомотив») –6;
Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 4;
АртурНигматуллин(«Амкар»)– 2;
Дмитрий Белоруков («Амкар»)– 1;
Алексей Березуцкий(ЦСКА)– 1;
Денис Кулаков («Урал»)– 1;
Андрей Лунёв («Зенит») – 1.

Лучшие игроки октября в сезоне — 2017/2018

Игрок13-й тур14-й турВсего
Игорь Акинфеев
ЦСКА		13417
Денис Глушаков
«Спартак»		1414
Антон Шунин
«Динамо»		1313
Алексей Миранчук
«Локомотив»		1212
Вячеслав Кротов
«Уфа»		77
Мануэл Фернандеш
«Локомотив»		66
Александр Ташаев
«Динамо»		55
Сослан Джанаев
«Рубин»		55
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Алексей Миранчук Антон Шунин Вячеслав Кротов MVP РФПЛ
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