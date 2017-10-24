Игра, достойная Яшина. Антон Шунин — MVP 14-го тура РФПЛ

В канун 88-летней годовщины со дня рождения Льва Яшина вратарь Антон Шунин выдал игру, достойную легендарного голкипера «Динамо». Страж ворот москвичей отчаянно защищал свою команду от опасности на протяжении всех 90 минут в выездном матче против «Рубина». В общей сложности Шунин предотвратил восемь опасных ситуаций у своих ворот – отразил 5 ударов в створ, выиграл два выхода один на один и в концовке встречи совершил ключевое спасение. Так что, несмотря на отсутствие голов, в матче «Рубина» и «Динамо» было чем повосхищаться.
Так и сделали члены постоянного жюри «Чемпионата» в проекте MVP: 10 из 12 специалистов включили Шунина в тройку лучших игроков тура. Щедры на голоса оказались и читатели «Чемпионата» – в голосовании на странице проекта болельщики поставили Антона на первое место и отдали ему три балла. Суммарно вратарь «Динамо» набрал 13 баллов и возглавил список самых ценных футболистов 14-го тура РФПЛ. Поздравляем!
Вторым в туре финишировал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, хорошо потрудившийся в матче против «Краснодара». На 25-й минуте хавбек вовремя подобрал мяч, оставшийся бесхозным после прострела Лысова с другого фланга, и пробил в сторону ворот. Мяч рикошетом отлетел от Фарфана и в итоге оказался в сетке. Уверенная игра Миранчука удостоилась 9 баллов от жюри, ещё 3 присовокупили к итоговому результату читатели в двух голосованиях.
Замкнул тройку призёров на сей раз игрок не московской команды – отличился форвард «Уфы» Вячеслав Кротов. Несмотря на то, что футболист вошёл в игру со «СКА-Хабаровском» лишь во втором тайме, он сумел перевернуть ситуацию с ног на голову. Два гола Кротова помогли уфимцам отыграться и увезти из Хабаровска одно очко вместо неприятной «баранки».
Лидером октября в проекте MVP после двух туров стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Неделей ранее голкипер занял второе место в рейтинге лучших футболистов тура, но теперь добавил себе ещё 4 зачётных балла в копилку (17 в общей сложности). Благодаря этим очкам он обошёл спартаковца Дениса Глушакова (14). Третьим стал лидер этой недели Антон Шунин (13).
Специалисты
Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Миранчук, Шунин, Фернандеш
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Шунин, Ал. Миранчук, Кротов
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Ал. Миранчук, Шунин, Кротов
Алексей Сафонов, футбольный агент: Фернандеш, Акинфеев, Нигматуллин
РФПЛ
Ал. Миранчук, Шунин, Кротов
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Шунин, Ал. Миранчук, Кулаков
Константин Генич, «Матч ТВ»: Шунин, Кротов, Белоруков
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Нигматуллин, Акинфеев, Лунёв
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Шунин, Ал. Миранчук, Кротов
Олег Лысенко, «Чемпионат»: Ал. Миранчук, Ал. Березуцкий, Шунин
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Кротов, Шунин, Миранчук
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Шунин, Кротов, Ал. Миранчук
Читатели
Антон Шунин(«Динамо»)–677 голосов – 3 дополнительных балла.
Алексей Миранчук(«Локомотив»)–250– 2.
Мануэл Фернандеш(«Локомотив»)–214– 1.
«ВКонтакте»
Мануэл Фернандеш («Локомотив»)– 3777 (35,9%) – 3 дополнительных балла.
Игорь Акинфеев (ЦСКА)– 2092 (19,9%) – 2.
Алексей Миранчук («Локомотив») — 1864 (17,7%) – 1.
Итоги 14-го тура РФПЛ
Антон Шунин(«Динамо»)–13;
Алексей Миранчук(«Локомотив»)–12;
Вячеслав Кротов («Уфа»)–7;
Мануэл Фернандеш («Локомотив») –6;
Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 4;
АртурНигматуллин(«Амкар»)– 2;
Дмитрий Белоруков («Амкар»)– 1;
Алексей Березуцкий(ЦСКА)– 1;
Денис Кулаков («Урал»)– 1;
Андрей Лунёв («Зенит») – 1.
Лучшие игроки октября в сезоне — 2017/2018
|Игрок
|13-й тур
|14-й тур
|Всего
|Игорь Акинфеев
ЦСКА
|13
|4
|17
|Денис Глушаков
«Спартак»
|14
|14
|Антон Шунин
«Динамо»
|13
|13
|Алексей Миранчук
«Локомотив»
|12
|12
|Вячеслав Кротов
«Уфа»
|7
|7
|Мануэл Фернандеш
«Локомотив»
|6
|6
|Александр Ташаев
«Динамо»
|5
|5
|Сослан Джанаев
«Рубин»
|5
|5