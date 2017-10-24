Как Фернандо стал премьер-министром, а Трахтенберг — легендой

25 октября московский «Спартак» сыграет с нальчикским в 1/8 финала Кубка России, а сегодня команда Массимо Карреры проводила тренировку в Тарасовке.

За 15 минут, открытых для прессы, мы увидели следующее.

1. Не тренировался Ещенко, индивидуально работали Промес и Адриано.

Каррера объяснил это так:

— У Андрея появилась проблема на 10-й минуте матча с «Амкаром». Но вместо того чтобы попросить замену, он доиграл до конца тайма и усугубил ситуацию. В Кубке он не примет участия, но мы постараемся восстановить его до «Севильи». С Квинси и Луисом всё в порядке, просто небольшая усталость, мы дали им отдохнуть перед матчем. Если говорить об остальных травмированных, то Зе Луиш до сих пор не работает в общей группе, а Зобнин выполняет с командой лишь разминочные упражнения.

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2. Мельгарехо забивал пяткой, а Фернандо тренировал пас с Пилипчуком.

На тренировке «Спартак» устроил двусторонку, правда, журналисты успели лишь на первую минуту матча. Зато за это время Мельгарехо забил красивый гол пяткой.

Посмотреть видео на «Чемпионате».

На пресс-конференции у Карреры спросили про парагвайца.

— Он провёл выдающийся матч с «Севильей», но посредственно смотрелся с «Амкаром». В чём причина?

— Он смотрелся неплохо, у меня нет к нему вопросов. Даже несмотря на то что во втором тайме приходилось выступать не совсем на своей позиции, Лоренсо создавал моменты и действовал остро. Это было хороший матч для Мельгарехо.

Восставший индеец. Как окупается самый провальный трансфер «Спартака» Лоренсо Мельгарехо забивает в Лиге чемпионов и становится самым эффективным игроком команды.

Запомнился во время занятия разве что еще Фернандо, который устроил длинную перепасовку с Романом Пилипчуком. Тренер пытался повторить фирменный плассер бразильца с лёта и был в этом весьма неплох.

Посмотреть видео можно по данной ссылке.

— В этом сезоне вы по-прежнему отдаёте классные голевые, но появляется и брак, неожиданные ошибки в передачах, — сказали бразильцу, и он нашёл, что ответить.

— Конечно, я выхожу с намерением вообще не ошибаться и даже в самых тяжёлых ситуациях выдумаю передачи, с которых им было бы легче забить. Да, иногда не получается, но я спокойно принимаю критику. Она, во-первых, делает меня сильнее. Во-вторых, мы должны быть готовы к недовольству журналистов и публики, потому что играем за такой великий клуб, как «Спартак».

3. Каррера знает, из-за кого команда может проиграть.

На пресс-конференции Массимо Карреру чаще спрашивали о способности игроков настроиться на нальчикский «Спартак» или «Амкар» в промежутке между матчами с «Севильей».

— Глубоко ошибаются те, кто думает, что мы играли с «Амкаром» без эмоций. Вспомните прошлый год: даже когда у команды было время на восстановление от воскресенья до воскресенья, мы всё равно забили Перми лишь на последней минуте. Мы всё сделали для победы и то же самое покажем и против «Нальчика».

— Вы разбираете соперника или готовитесь от себя?

— Конечно, смотрим и готовимся. Нам придётся попотеть и быть настороже. Потому что какие-то игроки могут думать так же, как думаете вы – тогда возникнут проблемы. Может, я один думаю, что нас ждёт совсем не лёгкая прогулка?

Оказалось, что тренера поддерживают и футболисты.

— Мы уважаем соперника, помня о том, как вылетали из Кубка от СКА в Хабаровске, — был серьёзен Фернандо. – Недооценки себе не позволим.

4. Каррера и Фернандо ответили на претензии.

Тренеру с футболистом пришлось отвечать и на неприятные вопросы.

— «Спартак» не выиграл у «Тосно», «СКА-Хабаровск», «Динамо», «Амкара» и других команд, которые строят свою игру от обороны. Вы видите в этом системность и понимаете, что с Нальчиком могут возникнуть те же проблемы?

— Не вижу проблемы, а чувствую, что нам просто должна сопутствовать удача. С «Тосно» просто неоднократно прокололись, с «Уфой» били по воротам, создавали моменты, с «Амкаром» то же самое. Когда мяч не летит в ворота, то очень сложно победить. Забей мы вначале, то соперник бы раскрылся, но этого не произошло.

У Фернандо, в свою очередь, спросили про физические кондиции.

— Я себя превосходно чувствую, много бегаю в игре и на тренировках. Слежу за собой дома. А проблемы на старте возникли из-за того, что теперь все хотят победить чемпиона страны и настраиваются особенно.

«Нам проще с «Севильей», чем с «Амкаром». Глушаков и Таски объяснили всё А Селихов с Идову поспорили о пенальти. Но позже вратарь признал — можно было ставить.

5. Каррера собирается выиграть Кубок России.

Напоследок игрок и тренер получили вопросы о целях.

— Выходил ли кто-то на вас из сборной Бразилии после ярких матчей с «Севильей» и «Ливерпулем»?– вопрос Фернандо.

— С одной стороны, в команде играют мои друзья из Англии, Испании и других сильных чемпионатов. Но я также наслышан, что тренер контактирует с Жулиано из «Фенербахче», Тайсоном из Украины, ребятами, играющими в Китае. Так что шанс есть. Моя задача – хорошо тренироваться и помогать команде. Так что всё можно быть, я надеюсь на вызов.

А Карреру же прямо спросили о желании выиграть Кубок России.

— Да, для «Спартака» это такой же важный турнир, как чемпионат и Лига чемпионов. И расслаблять мы не будем, настроимся на матч максимально, — добавил Каррера.

PS. Пресс-конференция была бы не настолько хороша, если бы не выступление легендарного пресс-атташе Леонида Трахтенберга.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.