Самые красивые болельщицы 14-го тура РФПЛ

Джанлуиджи Селихов, падение фаната и битва двух столиц. Мгновения тура
«Спартак» признал судейскую ошибку, на «ВЭБ Арене» толкались и дрались, а в Черкизово устроили Хэллоуин.
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Самые красивые болельщицы 13-го тура РФПЛ
В каком городе ходят на футбол больше всего девушек? В этот раз наша рубрика побывала в Краснодаре, Уфе, Санкт-Петербурге и Перми.
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 12-го тура РФПЛ
В каком городе ходят на футбол больше всего девушек?
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 11-го тура РФПЛ
В каком городе ходят на футбол больше всего девушек?