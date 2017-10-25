«Лацио» отправит своих фанатов в Освенцим, Испания приедет в Питер

О Вернблуме – грозе игроков «Зенита», о троне для Роналду, о судье матча лидеров РФПЛ — в обзоре новостей дня.

Шунин стал MVP 14-го тура РФПЛ

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин был признан MVP 14-го тура российской Премьер-Лиги.

10 из 12 специалистов постоянного жюри «Чемпионата» включили Шунина, сохранившего свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче с «Рубином» (0:0), в тройку лучших игроков тура. В голосовании на странице проекта болельщики поставили вратаря на первое место и отдали ему три балла. В опросе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте» Шунин в тройку лучших не попал, что не помешало ему с 13 баллами занять первое место в рейтинге самых ценных футболистов 14-го тура РФПЛ.

Вторым в туре финишировал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (12 баллов), а третьим — нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов (7).

На награду лучшему игроку 14-го тура российского чемпионата также претендовали Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Артур Нигматуллин («Амкар»), Дмитрий Белоруков («Амкар»), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Денис Кулаков («Урал») и Андрей Лунёв («Зенит»).

Игра, достойная Яшина. Антон Шунин — MVP 14-го тура РФПЛ Голкипер «Динамо» не посрамил память великого коллеги по амплуа.

Вернблум стал рекордсменом РФПЛ по жёлтым карточкам в матчах с одной командой

Защитник ЦСКА Понтус Вернблум установил рекорд по жёлтым карточкам в чемпионатах России. Швед в 12 матчах против «Зенита» в чемпионатах России получил 12 предупреждений. Тем самым Понтус Вернблум стал абсолютным рекордсменом чемпионатов России по жёлтым карточкам в матчах с одной командой.

Прежний рекорд принадлежал Владиславу Радимову — 11 жёлтых карточек в 11 матчах против ЦСКА (1 за «Динамо», 3 за «Крылья Советов» и 7 за «Зенит»). Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Из-за жёлтой карточки с «Зенитом», которая стала для Вернблума четвёртой в сезоне, 31-летний футболист пропустит матч 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

РФС подтвердил, что матч Россия — Испания состоится в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз на своём официальном сайте подтвердил, что товарищеский матч между сборными России и Испании пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в одноимённом городе. Матч состоится 14 ноября, начало — в 21:45 мск.

Ранее президент РФС Виталий Мутко не подтверждал информацию испанской стороны, что матч состоится в Санкт-Петербурге.

Напомним, 11 ноября подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Аргентины. Эта игра пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 16:00 мск.

Роналду — лучший игрок года по версии ФИФА. Кто-то сомневался? ФИФА вручила в Лондоне награды героям года. Имена лучшего тренера и игрока сезона-2016/17 вы и сами легко назовёте.

Роналду сфотографировался на троне с призом лучшему игроку 2017 года

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне и держит в руке приз лучшему футболисту 2017 года по версии Международной федерации футбола.

Вручение награды состоялось 23 октября, Роналду опередил в голосовании Лионеля Месси и Неймара. 32-летний португалец выиграл приз ФИФА The Best во второй раз подряд. Также 32-летний форвард по два раза выигрывал «Золотой мяч» и «Золотой мяч ФИФА» и один раз — награду «Игрок года ФИФА» в 2008 году.

«Лацио» ежегодно будет отправлять по 200 своих фанатов на экскурсию в Освенцим

Президент «Лацио» Клаудио Лотито сообщил, что римский клуб ежегодно будет отправлять по 200 своих фанатов на экскурсию в бывший концентрационный лагерь в Освенциме.

«Сегодня я могу официально анонсировать начало новой инициативы «Лацио». Ежегодно мы будем организовывать экскурсию в Освенцим для 200 фанатов клуба с образовательной целью. Хотим, чтобы эти парни не забывали определённые эпизоды из истории и понимали её», — цитирует Лотито Football Italia.

22 октября «Лацио» на своём поле победил «Кальяри» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии. Фанаты римского клуба после игры оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во время Второй мировой войны, стал бестселлером.

Назначены судьи на «Зенит» – «Локомотив» и другие матчи 15-го тура РФПЛ

Назначены судьи и инспекторы на матчи 15-го тура Премьер-Лиги. Матч «Зенит» — «Локомотив» будет обслуживать судья Виталий Мешков, сообщает пресс-служба РФС.

27 октября (пятница)



«Арсенал» – ЦСКА. Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

28 октября (суббота)



«Ростов» – «Спартак». Судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).

29 октября (воскресенье)



«Амкар» – «Урал». Судья – Игорь Федотов (Москва).



«Динамо» – «Тосно». Судья – Алексей Сухой (Люберцы).



«Зенит» – «Локомотив». Судья – Виталий Мешков (Дмитров).



«Краснодар» – «СКА-Хабаровск». Судья – Алексей Еськов (Москва).

30 октября (понедельник)



«Уфа» – «Рубин». Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).



«Ахмат» – «Анжи». Судья – Сергей Карасёв (Москва).