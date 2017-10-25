Красота дня. Она на что-то согласилась, но точно не на секс

Наверное, вы уже слышали про кампанию #MeToo, которая стала реакцией на публикации расследований о Харви Вайнштейне – американском кинопродюсере, обвиняемом в сексуальных домогательствах. Эта кампания дошла и до футбола – к # MeToo присоединилась шведская футболистка Александра Норд.

В интервью английской прессе Норд рассказала о сексуальном домогательстве со стороны футболиста Премьер-лиги, имя которого девушка называть не стала.

Инцидент произошёл шесть лет назад, когда Норд было всего 19 лет.

С загадочным молодым человеком Норд познакомилась в клубе. Оттуда они поехали в отель.

«Я пришла в себя, а он сидел сверху, сняв с меня колготки и нижнее белье. Не знаю, как далеко всё зашло, но это он раздел меня», — рассказывает Александра.

«Первое, что я подумала: убрать его с себя. Я разозлилась, но потом мне стало стыдно. Может, я на что-то и согласилась, но точно не на секс», — продолжала девушка.

«Он не понимал, что я не хочу всего этого. Я вырвалась и убежала в вестибюль. Было около 6 часов утра, но у меня не было ни моего кошелька, ни куртки. Менеджер отеля вызвал такси для меня», — рассказала Норд в интервью.

По словам девушки, на следующий день после инцидента в отеле с ней связался менеджер футболиста и велел ей молчать о случившемся.

Норд прислушалась к словам агента, решив, что для обращения в полицию у неё недостаточно доказательств.

Сама Александра Норд ранее выступала за «Куинз Парк Рейнджерс». А вот где она играет сейчас и играет ли вообще, неизвестно.

Кроме того, у неё есть собственный блог. В нём Александра рассказывает истории из жизни, делится своими переживаниями и, конечно же, поддерживает кампанию #MeToo. Правда, на шведском.