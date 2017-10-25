Смолов играет отдельно от «Краснодара». И вот почему

Фёдор Смолов против философии «Краснодара»

Осенью Алексей Зинин рассказал много интересного о внутриклубной кухне «Краснодара», а заодно приоткрыл и ряд тактических моментов. Рисуя перспективы Андрея Ивана, он сравнил румына с Фёдором Смоловым, а заодно пояснил роль нападающего в команде: «В «Краснодаре» у центрфорварда очень ограничена зона действий, ему не разрешается сваливаться в края». Тактическую эволюцию Смолова легко проследить – в последний год он пережил то же, что и Иван сейчас. Из форварда, способного открыться на любом участке поля (и поэтому часто затыкавшего дырки – в «Динамо» однажды Смолов даже стал правым латералем), Фёдора превратили в чистого наконечника. Смолову запрещалось даже смещаться за мячом в глубину – из-за этого он стал менее вариативным и подвижным, чем Артём Дзюба.

Старая сила и нынешние слабости Смолова напрямую связаны с изменениями стиля «Краснодара». Олег Кононов давал Фёдору свободу – форвард чаще опускался за мячом в глубину, был более подвижным и часто искал мяча. В «Краснодаре» Шалимова игровая философия стала жёстче, и Смолов, запертый в рамки, оказался отрезан от всей команды. Сильнейшим футболистом краснодарской атаки стал Виктор Классон – как раз потому, что шведу, в отличие от Смолова, разрешили двигаться и активнее искать зоны.



Сейчас Фёдор отрезан от остальной команды. Команда всё ещё часто кормит его передачами из глубины, но Смолов постоянно встречает их в статике, рядом с центральными защитниками. Лидерство в лиге по количеству отрезанных соперников на приёме передач (за 90 минут) – статистическая иллюзия: Смолов участвует в построении атак «Краснодара», но выбивает сильные цифры, потому что плохо двигается. При этом есть мысль, что виноват здесь не сам игрок, а Игорь Шалимов. Смолов косвенно подтверждает теорию в двух последних матчах – он чаще обычного уходит за мячом на фланги. Помогало мало, а мысли Смолова не понимал никто: центр и пространство перед штрафной оставались пустыми.

Главный виновник проблем нападающего – не он сам, а стиль «Краснодара» и видение футбола Шалимова. Жёсткая тактическая философия позволяет ему меньше двигаться, а ставка тренера на дальние удары – бессовестно губить атаки, когда можно потенциально их развивать. Никакой аномалии в том, что соперники последовательно сжирают Смолова, нет: лучший сезон в «Краснодаре» он провёл без чётких рамок, в постоянном движении, со ставкой на качество ударов и с напарником, помогавшим создавать движение, Павлом Мамаевым.

Кучаев – главный незаметный герой тура

В нашем футболе слишком мало радостных тенденций, чтобы какие-то игнорировать. Летом на чемпионате мира вы увидите редкий позитив: вратарская конкуренция у нас как президентская, лучшим защитникам страны скоро придётся менять паспорта, два главных нападающих поочерёдно передают друг другу корону, топящую на дно… зато в стране научились печь универсальных полузащитников, понимающих тактику. На короткой дистанции важными игроками стали Роман Зобнин, Александр Головин, Далер Кузяев. На подходе следующий.



После матча с «Зенитом» Виктор Гончаренко отмечал в первую очередь тактическую работу Константина Кучаева: «Он может перекрывать две позиции. Нам надо было, чтобы мы закрыли центр поля и оказывали давление на флангах. Он с этой ролью справлялся. Мог накрыть центрального защитника, тут же перебежать и помочь предотвратить атаку со стороны Кришито».

«В него никто не верил». История Кучаева как зеркало российского футбола Ещё в августе он бегал за «молодёжку» ЦСКА, а теперь выходит в стартовом составе в РФПЛ, забил в Лиге чемпионов. Да не кому-нибудь – «МЮ».

В футбольной аналитике пока нет цифр, отражающих работу без мяча, но в прессинге Константин Кучаев был очень полезен. В «армейской» схеме 5-4-1 рязанец закрывал левый край, вместе с Щенниковым поддушивал Бранислава Ивановича в начале атаки, успевал навязать давление вратарю и поджать начало атаки «Зенита». Кучаев органично влился в систему прессинга ЦСКА вместе с Головиным, нагружавшим проблемами выход через центр, и помог «армейцам» создать своим движением злое настроение, нивелировать разницу в классе с игроками «Зенита». Показательно, что в прессинге игроки верхней тройки ЦСКА допустили всего три тактические ошибки, и все три сделал не юный Кучаев, а Витиньо. (Хм-хм, зато кое-кто включил Витиньо в символическую сборную.)

Кучаев набегал 12 километров, 995 метров на рывках, сделал 87 рывков и спринтов – по всем показателям Константин уступил только Александру Головину. Полезность работы Кучаева без мяча объясняет ещё одна деталь. С выходом Гордюшенко ЦСКА перестроил систему прессинга: Астемир стал давить слева, Головин опустился в середину, Кучаев передвинулся направо. С Кучаевым на своём краю Бранислав Иванович, один из лучших игроков «Зенита» в обеспечении первого паса, сделал всего 37 Packing за 70 минут. Когда туда передвинулся Гордюшенко, Бано выбил 27 Packing за 20 минут.



Гончаренко отметил и лёгкий негатив в игре Кучаева – впереди тинейджер пока скован, нацелен скорее на подыгрыш. «Зенит» он не беспокоил ударами, зато отдал 6 передач в штрафную площадку. Важнее ещё один числовой момент: Кучаев отрезал 86 соперников на приёме передач из глубины. Понимание игры заметно и без цифр – неоднократно Кучаев пытался рвать зоны, созданные Головиным или Витиньо.

«Зенит» проваливается со схемой 4-3-3. Виноват Ригони

Повторный просмотр главного матча тура удивляет – «Зенит» обнажил главный недостаток своего прессинга уже на 10-й секунде. Роберто Манчини сделал ставку на давление в центральной зоне, а слева выпустил под Марио Фернандеса Полоза, полезного без мяча. Уравновесить зоны не удалось: направо Манчини поставил Эмилиано Ригони, восхитившись его игрой в Лиге Европы.



Из-за аргентинца правый край «Зенита» свистел дырой, как резиновая уточка, и ЦСКА ожидаемо грузил туда мяч. Ригони создавал громадные свободные зоны, прессингуя центральных защитников вместо Щенникова, а момент на скриншоте ниже – ещё важнее для понимания. Пока Иванович опекает Кучаева, Ригони ошивается рядом с Щенниковым. Но в один момент аргентинец отклеивается от своего игрока и поднимается чуть выше. Бибрас Натхо, один из лучших глубинных плеймейкеров РФПЛ, ожидаемо грузит мяч за спину Ивановичу, куда Щенников летит уже без опеки.

Вдобавок Ригони был сахарным в единоборствах и работе без мяча – выиграл всего 4 единоборства из 20, сделал всего один удачный отбор и два подбора. Чуть лучше стало лишь после перерыва и втыка Манчини: Ригони опустился встречать атаки «армейцев» глубже.

Зенитовские 4-3-3 без Краневиттера, вычищающего опорную зону, тянут за собой ещё одну давнюю проблему – Леандро Паредеса. Как к глубинному плеймейкеру к Паредесу обычно нет вопросов (хотя персонально-ориентированным прессингом Головина ЦСКА сковал аргентинца), но сзади он легко доверял ложным движениям «армейцев», из-за чего открывал за спиной громадную зону для другого игрока атаки ЦСКА. Например, Кучаева.

Манчини косметически ремонтировал схему по ходу матча. В перерыве – попросил Ригони отказаться от прессинга и занимать позицию в глубине поля. Помогло мало. Потом был переход на 4-2-3-1, где Паредес и Кузяев совместно перекрывали центр. Лучшим решением стал выход Краневиттера: «Зенит» перешёл на 4-4-2 из лучших летних матчей, с Кузяевым справа и парой форвардов Кокорин-Дзюба, и стал двигать мяч качественнее, чем в предыдущие 70 минут. Правда, вскрыть насыщенную оборону ЦСКА это всё равно не помогло.

Луис Адриано учится играть, как Зе Луиш

Одна из проблем Луиса Адриано до осени – сложность адаптации к футболу «Спартака». На передней линии Массимо Каррере нужен не чистый бомбардир, а таргетмен, дающий объём работы в борьбе за мячи, в подыгрыше, создании и расчистке зон для Промеса или точек дальних ударов. Как Зе Луиш, да. Адриано помогал «Спартаку» голами, Зе помогал пахотой на команду – и для общекомандной анатомии африканец был красно-белым нужнее. Весной игра «Спартака» с Зе Луишем и без него сильно отличалась – с Зе было лучше.

Сейчас Зе лечится, а Луис Адриано наконец-то берёт на себя его тактическую нагрузку. Что в Грозном, что против «Амкара» бразилец отходил в глубину, цеплялся за мяч спиной к воротам, успевал разворачиваться лицом и разгонять атаки. Алгоритм примерно тот же, что и у чемпионского «Спартака» с Зе: пока Адриано принимает мяч, за его спину забегают игроки атаки, у которых порядок с завершением – Глушаков, Попов, Мельгарехо.

Работа Адриано над своими посредственными качествами – один из факторов, способных сделать «Спартак» на дистанции. Моментов у него много и в прошлом сезоне, и сейчас (8 явных голевых моментов – лучший в Премьер-Лиге вместе с Кокориным и Промесом). Полезной работы было мало, но сейчас Луис Адриано наконец-то готов меняться.

Гаджиев профессорски влияет на команду против «Спартака»

Три умных решения, нарисовавших ничью «Амкара» в Москве.



1. С 15-й минуты – перестройка системы игры без мяча с 5-3-2 на 5-4-1. Изначально «Амкар» построил первую линию прессинга из Прокофьева и пахаря Балановича, но белорусу пришлось поменять позицию. Причина – плохая работа в давлении Януша Гола. Поляк несколько раз слишком сильно сваливался с полуфланга в центр, из-за чего «Спартак» несколько раз успел взломать правую зону защиты пермяков. Здесь, не успевая отобрать мяч у Глушакова, Гол помогает «Спартаку» организовать атаку с ударом.

Гаджиев посадил на проблемный край Балановича и перестроил структуру прессинга. «Амкар» выстроился 5-4-1, Милькович и Баланович синхронно выбрасывались-страховали, а Гол иногда выдёргивался из четвёрки, чтобы поджать игрока с мячом.

2. С начала второго тайма – ещё более насыщенная защита. Если считать расстановку, «Амкар» перестроился на 5-1-4. Гаджиев поменял две роли: Прокофьев тоже сел глубоко обороняться, а под ним и Голом пространство между линиями подчищал Эзатолахи. «Спартак» редко ловил свободу между линиями пермяков, но когда ловил – обязательно заканчивал атаку ударом. А Гаджиев, подлив цемента, окончательно заставил красно-белых сбиться на бесполезную пальбу с дальних точек.



3. Замена Прокофьева на Бодула и более агрессивный стиль игры. Откровенно говоря, Прокофьев и Салугин ещё не проиграли конкуренцию Дарко Бодулу только из-за паспорта: разница в классе очень заметна. Если Прокофьев исполнял простую миссию «потолкаться и зацепиться», то хорват добавил «Амкару» выдумки, с ним у пермяков лучше держался мяч. Пас вразрез под чистый пенальти на Брайана Идову сделал как раз Бодул. Даже в единоборствах Дарко не был сильно хуже (33% выигранных против 37% у Прокофьева).



Вроде бы незаметные вещи, но свойственные настоящему профессору.

«Урал» ловит Олега Кононова на численном преимуществе

Появление «Урала» в четвёрке сильнейших – немножко фарс. Уральцы допускают у своих ворот столько же острых моментов, сколько «Спартак» (и нет, это не комплимент, а прямая дорога в нижнюю часть турнирной таблицы), а сами атакуют на уровне крепкого середняка Премьер-Лиги (8-е место по xG). Феномен команды Александра Тарханова объяснить сложно, но вместе с везением здесь нужно выделить ряд игровых факторов: форма и движение Эрика Бикфалви, сделавшего в выходные 7 удачных обводок, качественное продвижение мяча (6-е в РФПЛ) и работающие фланги. Особенно правый, где нагнетают Димитров и Кулаков.



Правый край – одна из зон, где «Урал» обыграл «Ахмат» числом. Грозненцы снова сыграли по схеме 3-4-3, где левый край закрывал Бернард Бериша, а помогать ему должен был Магомед Митришев (во втором тайме в его зоне возник Лео Жаба). Слабая работа инсайдов без мяча проявлялась не только в голевых моментах: Кулаков создавал ширину, а Димитров, вытягивавший соперников за собой, пасовал под забегание украинца. Митришев и Жаба даже не включались в опеку Кулакова, из-за чего фланг часто оставался свободным.

Ещё одной проблемой, уже ожидаемо для Олега Кононова, стала середина поля. Даже пара Швец – Исмаэл, оптимальная на нынешнем отрезке сезона с учётом функций в схеме 3-4-3, поплыла под прессингом. Уральцы брали двух грозненских опорников в кольцо, не давая продолжить атаку коротким пасом. Правда, такой прессинг проходил через раз. Больнее бьёт по Кононову другая проблема – отсутствие плотности, которую должны создавать Швец и Исмаэл: между ними и центральными защитниками часто возникает большое пустое пространство.

Забавно, но даже с игровыми проблемами и плохим движением без мяча грозненцы создали 5 явных голевых моментов – больше, чем кто-либо в туре, и при 12 таких моментах за весь предыдущий сезон. Не забили ничего. Так что фарт как фактор взлёта «Урала» тоже не нужно недооценивать.

Лишний опорник налаживает креатив «Рубина»

Ну, так будто зря в его честь летом рисовали граффити на подъезде к «Казань-Арене». Криштиану и Руслан Камболов – так город встречал лишь двоих. Ладно, если серьёзно: «Рубин» испытывает проблемы в начале атаки чаще, чем Курбан Бердыев теребит свои чётки, а искать выход нужно. Трудности рисовал центр поля с М’Вила и Оздоевым – один делает неплохие диагонали, но плохо перемещается под прессингом, второй даже не может адекватно открыться под пас защитника, расплачиваясь за бесполезность в игре пользой на стандартах. Руслан Камболов ни разу в сезоне не разбавлял сухую полузащиту, но у Хави Грасии в билд-апе он был неплох: тренерский штаб сборной, насколько известно, тоже оценил именно первый пас Камболова.

«Я учитывал опыт Эмери». Что не так с «Рубином» Хави Грасии Хави Грасию назначили главным виновником провала «Рубина», но всё ли так однозначно?

Из четвёрки игроков, начинающих атаки, Камболов выбил наименьший процент точности передач (75%), но второй Packing в команде (83, больше только у Граната – 118). Причина – в активном использовании диагоналей. Камболов открывался под защитников лучше, чем М’Вила и Оздоев в большинстве матчей, и старался вертикально отправить мяч забросом направо, на Бауэра, или традиционной для «Рубина» длинной передачей на форвардов.

Так Бердыев принял одно из лучших решений в текущем сезоне. Перевод Камболова в опорку помог «Рубину» лучше обычного продвигать мяч вперёд, выдать лучший матч сезона по созданию явных голевых моментов (4 – если что, в диких 6:0 с «Анжи» их не было вообще). Сам Руслан сделал 3 точные острые передачи и лично организовал один мощный шанс, для Азмуна. Больше за тур смог лишь один игрок в лиге – Маурисио Перейра.



Не зря граффити, не зря.

«Уфа» становится лучшей командой Премьер-Лиги по фланговым атакам

Работа Сергея Семака – одна из самых интересных историй сезона, за которой никто не следит. Тренер сжёг всю концентрацию игры сзади, построенную Виктором Гончаренко, и из тех же подручных материалов построил команду с акцентом на атаку. Семак искренне работает над слегка безумной задачей – это как готовить фирменное блюдо для крупного ресторана, имея под рукой только яйца и колбасу. Два статистических факта отражают, чем крута «Уфа»:

– xG/shot «Уфы» по чемпионату (то есть среднестатистическая опасность одного удара) – 0,0868 xG. По весу ударов «Уфа» – 4-я команда лиги. Если бы не сумасшествие «Ахмата», запоровшего пять явных голевых моментов в Екатеринбурге – была бы третьей. Опаснее бьют лишь грозненцы, «Зенит» и «Локомотив». Если надо было объяснить, почему эти два клуба лидируют, а команда Олега Кононова с массой тактических проблем думает о еврокубках – вот почему.



– 8,2% своих ударов «Уфа» наносит из вратарской площадки. Лишь три команды лучше доводят атаки до убойных позиций – всё те же.



Аргумент про вязкий и тягучий футбол «Уфы» принят, но Сергей Семак поступает, как и должен делать гибкий во взглядах тренер – осознанно ставит на качество ударов, понимая, что его игроки количеством не возьмут. Рисунок «Уфы» завязан на двух узелках – активных флангах, где грамотно включаются и заполняют свободные зоны Йокич, Стоцкий, чуть хуже Живоглядов; и заполнении центральной зоны. Отсюда и высокий вес ударов, и регулярные удары после рывков на дальнюю штангу. Можно отдать не во вратарскую, а на линию штрафной, но тоже в центральную зону – философия Семака допускает такое исключение. «Локомотив» попался во все уфимские мышеловки: матч прошлого тура был даже более показателен.

В Хабаровске «Уфа» вытащила матч с 0:2 как раз благодаря своему плану. В перерыве Семак добавил игрока в атаку, чтобы создавать численное преимущество в штрафной – Вячеслава Кротова – и в паре моментов сразу пятеро уфимцев ждали мяча в центре (Кротов, Игбун, Сысуев, дальний центральный полузащитник и дальний латераль). Живоглядов сел в центр защиты, но работал близко к флангу при атаках и контрпрессинге. Весь правый край стал закрывать Стоцкий.



Результат? Дмитрий Стоцкий стал лучшим игроком тура по Impect, Боян Йокич – вторым в туре по количеству удачных навесов (4). Оба латераля подачами организовали голы в ворота СКА. Второй получился особенно показательным: после подачи Йокича и выигранной скидки Сысуев мог бить сам, угол не был острым, но форвард решил покатить мяч на Кротова, под убойную позицию по центру ворот. Матч, спасённый командной идеей.

В материале использованы данные InStat, Opta и паблика «Пыльный чердак».