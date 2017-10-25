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Пеле
Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Король под дулом пистолета. Как в Бразилии грабят звёзд футбола

Бразильцы очень любят футбол. Но ещё сильнее любят деньги. Случай с вратарём сборной Жефферсоном – повод вспомнить громкие истории.
25 октября 2017, среда. 13:21 Футбол
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Жефферсон

Бразильские водители знают: иногда лучше не останавливаться даже на красный свет. Ещё одно доказательство того, чем может обернуться соблюдение правил дорожного движения, – история голкипера «Ботафого» и сборной Бразилии Жефферсона. На днях 34-летнего футболиста ограбили средь бела дня в Рио-де-Жанейро, когда он направлялся на тренировку. Жефферсон остановился на перекрёстке, а в это время дорогу ему перегородила другая машина. Из неё вышли трое вооружённых грабителей, которые заставили Жефферсона встать на колени, сели в его автомобиль и уехали. Голкипер «селесао» обратился в полицию – угнанную машину нашли в тот же день. На радостях Жефферсон сделал совместное фото с полицейскими.

Пеле

Даже Короля Футбола грабили на родине. Произошло это во время ЧМ-2008. Около десятка вооружённых людей окружили машину Пеле и отобрали у него часы, золотую цепь и мобильный телефон. При этом бандиты не знали, кого обижают, и лишь по ходу дела поняли, что перед ними легендарный Пеле. В качестве знака уважения ему вернули назад часы, а вот цепь и телефон всё-таки оставили себе. На добрую память.

Неймар

Наследника Пеле в «Сантосе» и сборной Бразилии ограбили в мае 2012 года. Случилось это на вечеринке. Неизвестный сорвал с уха Неймара серьгу, несмотря на присутствие охранников и камеры видеонаблюдения, после чего попытался скрыться. Достаточно быстро воришку поймали. Серьга была возвращена законному владельцу.

Роналдо

Двукратный чемпион мира тоже пережил неприятные моменты на дороге. В 2001 году нападающий проходил реабилитацию от травмы в Рио-де-Жанейро. Роналдо возвращался домой на машине, когда на его пути неожиданно возник другой автомобиль, из которого вышли три вооружённых богатыря и предложили Зубастику освободить место. Роналдо не возражал. Затем отправился в полицию – примерно через час машина была найдена. Помогли специальные датчики, подававшие сигналы о её местоположении. Исчез лишь бумажник футболиста. Позже в Бразилии обокрали дом отца Роналдо, пропали ценные спортивные трофеи бомбардира.

Ромарио

Год назад в число жертв преступлений попал сенатор от штата Рио-де-Жанейро, а в «прошлой жизни» победитель ЧМ-1994 в составе сборной Бразилии Ромарио. Группа злоумышленников ограбила дом нападающего по прозвищу Коротышка. Нежданные гости унесли с собой компьютер и большое количество игровых футболок Ромарио. Впрочем, далеко они не ушли. Охотников за чужим добром задержали с поличным на автобусной остановке. Все украденные вещи были возвращены звезде.

Фернандао

«Мы считаем, что находимся в безопасности, если живём в роскошном доме, но это не так. Я безумно рад, что в тот момент моя семья гостила у меня в Турции!» – признался бразильский нападающий «Фенербахче» после того, как внимание представителей криминального мира привлёк его дом в Рио-де-Жанейро. Воры проникли внутрь через окно на втором этаже. Фернандао остался без телевизора и некоторых других вещей, в частности пропали 92 пары обуви.

Раффаэл

Летом 2012-го бразильский нападающий, выступающий сейчас за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, подписал контракт с киевском «Динамо». А в декабре, во время зимнего отпуска, его ограбили на родине. Вооружённые бандиты напали в Форталезе на Раффаэла, его жену и брата, когда они садились в автомобиль. «У этих людей были пистолеты. Они приказали нам лечь лицом на землю и достать из карманов все ценные вещи. Всё происходило как в кино», – рассказывал футболист. Были похищены часы, телефоны и деньги на общую сумму 1000 евро.

В феврале этого года в штате Рио Гранде де Сул были задержаны три преступника – футбольные фанаты. Они совершали свои преступления в футболках атакующего трио «Барселоны» Месси – Неймар – Суарес.

Марио Загалло

Загалло – ещё одна легенда бразильского футбола. Победитель чемпионатов мира как игрок и главный тренер национальной команды. Перед такими людьми снимают шляпу, однако некоторые в Бразилии, как выясняется, готовы снять драгоценности с самого Загалло. Летом 2011-го в Рио-де-Жанейро ветеран ехал в машине со своей женой и сыном. Четверо преступников остановили автомобиль Марио, и, угрожая пистолетом, забрали у него золотую цепочку и бумажник. Грабители намеревались взять себе и машину, но, узнав, кто перед ними, решили остановиться. В 2014 году Загалло не повезло ещё раз – 83-летний специалист остался без часов.

Вандерлей Лушембурго

Бывший главный тренер «Реала» славится жёстким характером и неумением идти на компромиссы. Но в один из дней 2014-го, когда его грабил на дороге мотоциклист, Лушембурго пришлось быть покорным как никогда. Бразильский специалист обычно ездит на бронированной машине, а в тот раз почему-то сел за руль обычного автомобиля. Остановился на красный свет. Увидел пистолет. Отдал дорогие часы. После чего вынужден был поменять маршрут: поехать не на тренировку, а в полицейский участок.

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Халк

Экс-нападающий «Зенита» рассказывал о происшествии, которое случилось с ним ещё до переезда в Россию:

«Была неприятная история, когда играл за «Порту». На улице в Параибе мужик приставил к голове пистолет. Забрал два телефона, ключи от машины, сел за руль и уехал. Но я же родился в фавеле, знаком с людьми, которые могут помочь в такой ситуации. Те выяснили, что он из соседней фавелы. Наутро пришли ко мне домой и всё вернули».

Жуан Сантос

Нападающий Жуан Родриго Силва Сантос большую часть карьеры провёл на родине, а в Европе сыграл всего несколько матчей за шведский «Эстер». По окончании карьеры в 2010 году открыл магазин органических продуктов и натуральной косметики. Был женат на девушке, которая работала в полицейском подразделении Рио-де-Жанейро. Незадолго до своего убийства Жуан Сантос опубликовал в соцсети снимок троих людей, ограбивших его магазин. Эти трое в октябре 2013-го и напали на 35-летнего бывшего спортсмена, увезли Жуана Сантоса на его же собственной машине в неизвестном направлении. На следующее утро жена обнаружила его рюкзак на пороге дома. Внутри находилась отрубленная голова мужа, а тело было найдено позже в реке Гуаньду.

Неизвестный сорвал с уха Неймара серьгу, несмотря на присутствие охранников и камеры видеонаблюдения, после чего попытался скрыться.

Бонус

В феврале этого года в штате Рио Гранде де Сул были задержаны три преступника – футбольные фанаты. Они совершали свои преступления в футболках атакующего трио «Барселоны» Месси – Неймар – Суарес. «Месси» и «Неймар» работали в одном районе, а «Суарес» – в другом. Бандиты свой матч проиграли: им инкриминировали ограбление, разбой на дороге и незаконное хранение оружия.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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