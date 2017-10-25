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Евгений Марков
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

«Наверное, надеется вернуться в «Зенит». Он отказал ЦСКА и забил «Спартаку»

В его активе 42% голов команды, и это – лучший результат в РФПЛ.
25 октября 2017, среда. 14:45 Футбол

Федеральные СМИ достаточно вяло отреагировали на пришествие «Тосно» в РФПЛ: поднялись – и ладно. Пристальное внимание на юного дебютанта обратили после героического (с 0:2 вдесятером) отыгрыша против чемпиона страны. Вызов в национальную сборную сразу двух «лесников» дополнительно подогрел интерес к небольшому футбольному представителю не самой маленькой области. Один из них, Антон Заболотный, удостоился исключительно благосклонных рецензий за химкинскую премьеру и повторного приглашения Станислава Черчесова – уже на «рейтинговые» матчи с иранцами и корейцами.

Возможно, вы удивитесь, но список сильных нападающих в «Тосно» одной фамилией не ограничивается. Но если Заболотного страна уже более-менее знает в лицо, то его напарника – ещё нет. Самое время устранить пробел.

У любителей спорта фамилия Марков ассоциируется с хоккеистом. У потребителей новостей на центральных каналах – с политологом. Футболист Марков известен узкому кружку специалистов да болельщиков «Тосно». Но если продолжит в том же духе, скоро начнёт теснить однофамильцев в поисковиках.

Возможно, вы удивитесь, но именно Евгений сегодня является самым ценным футболистом Премьер-Лиги с точки зрения вклада в голевую копилку клуба. В этом отношении Марков для «Тосно» – почти половина команды. На его долю приходится 42% всех голов «парфёновцев» в текущем чемпионате (5 из 12). У Луки Джорджевича и Кирилла Панченко этот показатель составляет 36 процентов, у Александра Кокорина – 35, у остальных – ниже.

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Широкая общественность заметила и отметила сверхудачный выход «какого-то большого парня» на замену против «Спартака». Это он вывел хозяев из комы после замешательства Петковича и перехвата Заболотного. Но гол Реброву был не первым и не последним для нападающего в РФПЛ – просто остальные не вызвали такого резонанса.

Любой гол для новичка лиги по-своему ценен и дорог, но победные пока получаются только у Маркова. Его ударам «Тосно» обязан максимумом очков в матчах с «Анжи» и «Ахматом» и лишь успехом в Черкизово – «самострелу» от Кверквелии.

Скажете – повезло, сложились звёзды, как сверкнул, так и погаснет? Так он и этажом ниже выделялся, и не только габаритами – просто никто этого не замечал (ладно, почти никто). Во всей ФНЛ в сезоне-2016/17 был лишь один более эффективный снайпер по соотношению точных ударов и игрового времени – Самодин из «Енисея» (98,9 минуты на гол). Вторым в этом рейтинге шёл Марков (121,6), лучший бомбардир первенства Панченко – третьим (127).

Лидеры РФПЛ по доле голов от общего числа

42% — Марков («Тосно») – 5 из 12
36% — Джорджевич («Арсенал») – 5 из 14
36% — Панченко («Динамо») – 4 из 11
35% — Кокорин («Зенит») – 8 из 23
33% — Калачёв («Ростов») – 4 из 12
30% — Промес («Спартак») – 6 из 20
29% — Бикфалви («Урал») – 5 из 17

У Маркова вообще интересная судьба. Нетрудно догадаться, в какую дисциплину изначально направили сына родители-баскетболисты. Но к оранжевому мячу душа мальчика не лежала – даром что вымахал на голову выше большинства одноклассников. В плавании Женя задержался дольше – до 12 лет. И не просто так бултыхался в группе здоровья – делал успехи, брал призы на состязаниях. Но когда встал перед выбором – бассейн или футбольное поле, – без раздумий выбрал второе. И не ошибся.

В отличие от многих выпускников академии «Зенита», Марков не заплутал между юношеским и молодёжным футболом. Пробился – благодаря бойцовскому характеру, ну и крепкому телосложению, разумеется. Об основе мечтать, возможно, было и не вредно, но объективно рановато – при живых Халке, Кержакове, Рондоне, Аршавине. В ту пору ему и редкие тренировки с корифеями за счастье были. Страсть к игре он утолял в дубле. В сезоне-2013/14 Марков забил шесть голов в десятке матчей и даже обратил на себя внимание западных Мистеров – сперва Спаллетти, а затем и Виллаш-Боаша.

— Мне он достался «в наследство» от Владислава Радимова, — рассказывает бывший тренер сине-бело-голубой «молодёжки», в прошлом классный форвард Дмитрий Черышев. – Воспоминания о Жене остались самые тёплые. Помимо отменной физической готовности пацана отличало огромное желание работать. Когда «сборники» разъезжались из Петербурга, порядка пяти наших мальчишек поднимались в первую команду, в том числе Марков. Конечно, ему было тяжело конкурировать с Халком и компанией. Какое-то время Женьке понадобилось для адаптации во взрослом футболе. Зато теперь, набравшись опыта и сил, играет так, что одно удовольствие наблюдать. Для своего роста Женя очень хорошо действует ногами, умело прикрывает мяч корпусом и быстро бежит – это важно для нападающего.

Взрослый футбол для петербуржца Маркова начался в «Зените-2», продолжился в Красноярске, но ярче всего он раскрылся в «Тосно» у Дмитрия Парфёнова. Настолько ярко, что попал в сферу внимания ЦСКА. Другой на его месте без раздумий побежал бы из ФНЛ на просмотр в большой клуб. А он – отказался. Чудак-человек? Не спешите с выводами.

— ЦСКА – это имя, бренд, но если он принял такое решение, значит, на то были серьёзные причины, — рассуждает Дмитрий Черышев. — Каждый футболист хочет играть, а в «Тосно» Марков обеспечен практикой, показывает интересный футбол. Мне кажется, в глубине души Женька всё-таки надеется вернуться в «Зенит». Почему нет?

Действительно – почему? Курс «Зенита» на возвращение лучших воспитанников (Кузяев, Терентьев…) повышает его шансы. Молодой, забивной, свой – что ещё питерской публике надо?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Тосно Дмитрий Парфёнов Евгений Марков
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