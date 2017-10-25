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Игорь Шалимов
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Обыкновенное лицемерие. Кто толкает «Краснодар» в пропасть

Все уже поняли, что Шалимов не умеет тренировать, Галицкий идёт не в том направлении, а карьера Смолова медленно погибает?
25 октября 2017, среда. 16:00 Футбол

«Краснодар» проигрывает пять раз подряд, и все знают почему. Футбольные критики всё чаще называют фамилию Шалимова, сопровождая её набором определений от «кризиса идей» до «простой некомпетентности».

Публика уже обязана выучить, что хмурый тренер развалил атакующий футбол и до сих пор не уволен лишь потому, что живёт с Сергеем Галицким в соседних домах и говорит с ним о футболе с хитрой, придворной лестью. Такой сценарий легко переваривается – ведь это слишком понятная для толпы сказка.

Вот был герой: положительный, скромный и ставивший красивую игру – хозяин такого тренера уважал, а публика любила. Но явился карикатурный злодей, который хитростью и клеветой скинул добряка, и сам сел на его место. Теперь он почти год мучает команду и накладывает чары на правителя, не замечающего, как его команда падает в пропасть.

Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Но во спасение поднимаются молодцы, эксперты футбольные, и пробуждают президента клуба ото сна. Стоя на краю обрыва, Галицкий наконец понимает, как был обманут. Он выгоняет плохого тренера, спасает клуб и становится чемпионом.

Сразу скажу, что нет ни одной причины, почему в этой истории хоть кто-то должен вступиться за персонажа с чертами Шалимова. Он закрыт, не очень дружелюбен с прессой и давно выбрал пару человек для личных интервью, обезопасив себя от неожиданных вопросов. Перед публикой он чаще появляется с кислым лицом и если говорит, то, по ощущениям, всегда делает это с горделивым раздражением. Шалимов вообще выглядит как человек, которому мало интересно мнение толпы, правда, и толпе он не интересен как тренер «Краснодара».

Скорее всего, именно толпа его и уберёт, причём произойдет это максимально скоро. Только для клуба низвержение Шалимова мало что изменит, потому что мы существуем не внутри шаблонной сказки, а наблюдаем за довольно логичной стратегией Галицкого.

Стратегией, где тренер не имеет права требовать трансферный бюджет и самостоятельно формировать состав. О каких победах и прогрессе можно говорить, если «Зенит» берёт сборную Аргентины, а «Краснодар» — Грицаенко, Шишкина, Янбаева, Ристича, Рамиреса иВандерсона?

Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шишкин и Янбаев, так уж получилось, Сёмину и кому-либо ещё из первой четвёрки не нужны были даже на лавке, а у Шалимова играют в основе. Или давайте посчитаем, например, сколько в «Краснодаре» железных игроков сборных. По-моему, трое – Смолов, Гранквист и Классон. Ещё уставший от футбола Каборе из Буркина-Фасо. И Мартынович, конечно, — как мы могли забыть о команде, закончившей отбор ниже Люксембурга.

Стратегией, где Шалимов не имеет права сыграть в пять защитников и двух форвардов, чтобы Смолов выходил в нападении вдвоём с Ари. Пока «Спартак» выигрывает чемпионство со счётом 1:0, тренеру «Краснодара» приходится неделями работать над позиционным нападением при неизменной 4-2-3-1, засовывать бразильца на фланг, где тот просто не может играть по набору разных технических, физических и психологических качеств. Сидя в запасе, Ари бесится, ругается с командой и бесплатно уходит в «Локо», потому что стратегия не терпит таких выступлений футболистов.

Фёдор Смолов

Фёдор Смолов

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Стратегией, где тренер должен научить взрослых мужчин играть не так, как легче побеждать, а так, как хочет президент клуба. И соперники об этом постоянстве тоже знают. И им довольно просто, учитывая, что в давление и владение играет не «Барса», а клуб примерно с пятым по качеству составом в лиге.

Так вправе ли мы требовать от тренера условного чемпионства или места вверху таблицы? Не лукавим ли мы, когда уничтожаем Шалимова, чья команда создала под десяток стильных моментов в игре с ЦСКА, нанеся под 30 ударов по воротам Акинфеева? Вы вообще уверены, что критика на уровне «да он не тренер» — это просто лень и нежелание разбираться, «что там в этом периферийном клубе»?

Шалимов – аут? Три мысли по матчу «Локомотив» — «Краснодар»
«Локомотив» — в топе, «Краснодар», кхм, — в пропасти.

Кстати, мы ведь сами хотели получить именно такой «Краснодар», где:

Фундамент первичен, а результаты вторичны. Пожалуйста, вот вам академия, вот вам стадион, вот вам даже парк.

Есть понятная философия. Галицкий её чётко определил: это атакующий футбол, под который готовится первое поколение детей, полностью прошедших всю школу «Краснодара». Именно эти ребята по плану должны стать чемпионами России, и сейчас непонятно, кто для кого существует – они для первой команды или первая команда для них?

Живут по средствам и соблюдают финансовый фэйр-плей.«Краснодар» очень хочет Миранчука, но не вступает в бешеную гонку с «Рубином». Клуб, как мы уже говорили, берёт бесплатного Шишкина и Рамиреса за 0,8 млн, потому что примерно так, если по-честному, заслуживает комплектоваться весь наш футбол.

Юрий Газинский и Лукас Фернандо

Юрий Газинский и Лукас Фернандо

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Региональный клуб говорит на равных с Питером и Москвой. В продолжение прошлой темы: «Краснодар» не отдаёт Смолова по дешёвке, только потому что на проводе «Спартак» и «Зенит», а считает свои деньги.

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Делимся подробностями, которые вы, вероятнее всего, не знали.

На команду ходят вне зависимости от результатов, и даже если она не на первом месте. Для сравнения: чемпион, победитель «Барсы», сливающий десятки миллионов и вряд ли уступающий по силе состава «Рубин» собирает на матче с «Динамо» 4,5 тыс. зрителей. Бестрофейный «Краснодар» с Шалимовым – 24, которые приходят и получают удовольствие от процесса даже в проигранных матчах.

Верят в российских тренеров. Один прямо сейчас получает шанс.

Ну что, мы получили команду, которую хотели получить, восторгались этой открытой, честной и непохожей стратегией, испытывали удовольствие от атакующего футбола (не от побед «Краснодара», а от процесса вообще), радовались, когда Галицкий запрещал грызть семки на стадионе и не стал заигрывать с ультрас. А теперь, когда финансовый фэйр-плей и смена поколений приводят к небольшому и логичному спаду в результатах, требуете массовых увольнений, закупок и чемпионства любой ценой?

Ну вот это уже обыкновенное лицемерие, которое зачем-то заталкивает «Краснодар» в пропасть, в которой клуб на самом деле не находится. И лицемерие это, кстати, в «Краснодаре» вряд ли кого-то должно смутить. Ведь как там говорят родителям учеников академии? Не нравятся наши принципы, болеете за «Спартак» или «Барсу» — ну так можете быть свободны.

P.S. А ещё задумайтесь, кто из российских тренеров, кроме Кононова или Шалимова, сумеет поставить атакующий футбол и найти недорогих, подходящих футболистов? Есть только одна фамилия – Аленичев. Но ведь это пока фантастика…

Смолов играет отдельно от «Краснодара». И вот почему
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар Игорь Шалимов Сергей Галицкий Фёдор Смолов
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