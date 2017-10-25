Удаление Неймара и ещё 6 удачных провокаций в футболе

Полузащитник «Марселя» Андре-Франк Агисса признался, что провоцировал Неймара во время матча с «ПСЖ». Более того: он сказал, что это была продуманная и согласованная с тренером тактика. «Моя роль состояла в том, чтобы провоцировать Неймара. Тренер сказал мне, что он игрок с огромным талантом, но его можно вывести из себя. У нас была общая тактика с Флорьяном Товеном», — делится футболист. Надо добавить, что к ним присоединился Лукас Окампос. Именно он в итоге нанёс последний удар по ногам, после которого Неймар вспылил и оттолкнул соперника. Немного актёрского мастерства – и всем показалось, что Окампос получил серьёзный удар в лицо. Неймар был удалён.

Игрок «Марселя» признался, что провоцировал Неймара, заработавшего удаление

Эпизод можно посмотреть на канале YouTube Лиги 1. Но Ангисса и Окампос – далеко не первые футболисты, которые добивались удаления соперников с помощью провокаций. Вспомним других.

Самый дикий пример. Чилиец, который посягнул на территориальную целостность Эдинсона Кавани, добился своего: уругвайца удалили, а сборная Хары выиграла и прошла дальше. Позднее Хара был дисквалифицирован до конца турнира, но это не помешало Чили выиграть Кубок Америки.

Если вы вдруг пропустили этот момент или забыли, куда засовывал палец Хара, можете посмотреть здесь. Или можете не смотреть.

Абдул Кадер Кейта

Вы можете и не помнить этого футболиста. Но именно он, а не Сейду Кейта, как многие считают, в 2010 году спровоцировал удаление Кака на чемпионате мира. Ивуариец несколько раз фолил на звезде сборной Бразилии по ходу матча, а на 88-й минуте налетел на Кака, когда тот был без мяча. Вот посмотрите сами, как всё было. А Кака выставил локоть – и Кейта упал, как полагается, схватившись за лицо. Судья Стефан Ланнуа из Франции сильно не разобрался в эпизоде. Удаление Кака спровоцировало массовую драку на поле. Правда, Кот-д’Ивуару это совершенно не помогло. Команда всё равно заняла третье место в группе. Кейта не был наказан за провокацию.

Бессмысленно вспоминать какую-то одну провокацию Косты. Этот парень годами провоцировал соперников так же регулярно, как выходил на поле. Среди пострадавших от провокаций – Серхио Рамос, Давид Луис, Тьяго Силва и многие другие. Не всегда провокации срабатывают: судьи в курсе репутации Косты и иногда реагируют на него не так, как на других футболистов. Классический пример, когда его провокация сработала как надо, – дерби «Челси» с «Арсеналом».

Он выбрал мишенью Лорана Косельни: ударил его по ногам, потом по лицу, ну и ещё раз по лицу. Но отреагировал Габриэл Паулиста, который заступился за партнёра по команде. Идеальная жертва. Коста посадил его на карточку, продолжил рассказывать что-то личное, а потом, почувствовав касание, картинно упал, как будто получил пинок. «Арсенал» остался вдесятером.

В «Челси» под руководством Антонио Конте Диего немного исправился, но сейчас он вернулся к Диего Симеоне. Интересно, вернутся ли старые привычки?

Его можно назвать учителем Диего Косты. Мастер провокаций, из которых больше всего запомнилась одна. В четвертьфинале чемпионата мира 1998 года он спровоцировал удаление одной из главных футбольных звёзд и первой медиазвезды своей эпохи. Сначала Симеоне толкнул Дэвида Бекхэма в спину и повалил. Поднимаясь, англичанин задел Симеоне ногой. Разумеется, Диего тут же начал падать на газон – не забывая при этом показывать судье, что его ударили. Красиво получилось. После этого жизнь Бекхэма на какое-то время превратилась в ад: в Англии его считали главным виновником поражения.

Да, Рафаэл действительно коснулся его ногой в матче с «Манчестер Юнайтед». И сделал Давиду Луису очень, очень больно. Посмотрите на это лицо, разве в его страданиях можно сомневаться? Не усомнился и судья, который удалил Рафаэла.

Автор самой известной провокации в футболе в XXI веке. Книга, ставшая бестселлером, статуя, тысячи интервью и титул чемпиона мира – такую награду получил Матерацци за свою провокацию. А Зидан получил красную карточку в последнем матче в карьере. Франция осталась в меньшинстве и проиграла финал. С тех пор прошло больше 10 лет, и до сих пор нет единого мнения: правильно ли поступил Зидан, что отреагировал на оскорбление. А вы как думаете?