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Текст: Данила Игнатов

«Уфа», что это? 7 самых трешовых видеороликов клубного телевидения РФПЛ

Мясо в кубанском борще, «судья продажная», а теперь ещё и пышная претендентка на звание Мисс «Уфа», катающаяся по полю как колобок.
25 октября 2017, среда. 19:00 Футбол

Несколько дней назад в СМИ попал странный ролик пресс-службы «Уфы». За 25 секунд героиня ролика с очень пышными формами успевает не слишком аккуратно съесть торт, покататься по газону, как колобок, и встать в ворота. Что означает этот треш, не поняли ни журналисты, ни болельщики.

Позже выяснилось, что это видео — промо башкирского певца (он есть в ролике), который сочинил гимн «Уфы», а главная героиня ролика — претендентка на звание Мисс ФК «Уфа» (да-да, не удивляйтесь, так оно и есть, она участвовала в конкурсе!). Что ж, ждём продолжения, которое уфимская пресс-служба обещала показать в ближайшее время. А пока вспоминаем другие странные видео клубного телевидения РФПЛ.

«Кубань» против «Спартака», 2012 год

5 лет назад мемы про «Спартак», борщ и мясо были актуальны. По крайней мере так думали креативщики клубного канала «Кубани». Рассказывать, что они сняли, мы не будем — просто посмотрите это.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Кубани».

«Динамо» против всех, 2013 год

Съёмкой жёсткого артхауса (наверное, они думали, что это смешно) занимались в 2013-м и видеомейкеры «Динамо-ТВ». С их творчеством было связано сразу несколько крупных скандалов.

Например, перед матчем с «Тереком» в Интернете анонс игры без цензуры, в которой актёр в образе Кисы Воробьянинова произносит фразу: «Судья продажная, козёл ты!». Руководители чеченской команды оскорбились.

Видео можно посмотреть на канале Serg Tonikoff.

А вот превью матча против «Анжи» осталось незамеченным. Хотя в этом видео авторы стебутся над футболистами, которые уже через полгода окажутся в «Динамо».

Видео можно посмотреть на официальном канале «Динамо».

Хотя больше всего споров и обид вызвал этот ролик. Тогдашнего тренера «Ростова» Миодрага Божовича высмеяли за фразу о «сексуальном футболе», которую он якобы сказал однажды в раздевалке. Поверьте, стоило больших усилий найти видео — на официальном канале «Динамо» оно было удалено.

Видео можно посмотреть на канале Serg Tonikoff.

Динамовцы даже снимали мультфильмы! Например, к принципиальнейшему дерби со «Спартаком». Древний Рим, Колизей, мяч?..

Видео можно посмотреть на официальном канале «Динамо».

Правда, один клубный канал РФПЛ всё-таки придумал шикарный ответ коллегам из «Динамо». Это были ребята из «Краснодара» — тогда команду ещё сложно было назвать топ-клуб. Но обе части, пусть с разницей в год, получились правда смешными.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Краснодара».

Видео можно посмотреть на официальном канале «Краснодара».

ЦСКА против «Локомотива», 2017 год

Клубное телевидение «армейцев» точно нельзя назвать неудачным. Уникальная программа «По коням!», новые проекты, влоги — ЦСКА экспериментирует. Но превью к матчу против «Локо» — это фиаско. Такого на канале топ-клуба РФПЛ быть не должно.

Видео можно посмотреть на официальном канале ЦСКА.

Бонус: танцы майонеза

Клубное телевидение «Урала» здесь ни при чём. Есть вопросы, скорее, к отделу маркетинга, который придумал подобное в перерыве матча с «Ростовом» год назад. Просто пересмотрите это видео — обязательно под музыку с бала сатаны — ещё раз.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кубань ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва ФК Локомотив ФК Спартак
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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