Искусство беречь себя. «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России

Турнир, в котором к 1/8 финала осталось всего две команды из верхней половины таблицы РФПЛ, по идее, должен показаться им особенно привлекательным. Редко когда трофей и пропуск в еврокубки лежат настолько плохо. Но судя по составу «Спартака» на кубковый матч, это ещё не повод играть в нём в полную силу.

Знаете, в чём ещё заключается проблема отсутствия резерва? Нельзя выставить резервный состав. На днях Хосеп Гвардиола честно предупредил всех перед кубковым матчем: «С первых минут выйдут 11 новых игроков». Массимо Каррера так не может. Поэтому против «Нальчика» играли Комбаров, Глушаков и Луис Адриано.

Если серьёзно, то проблема действительно была. Обладая довольно ограниченными кадрами и находясь в очень, очень тяжёлом графике, выбрать оптимальное сочетание дублёров и лидеров – это почти шахматная задача. Каррера рискнул. Трудно представить себе более экспериментальный состав. А выход в основе 19-летнего Александра Максименко – ясный сигнал для тех, кто что-то недопонял, увидев на поле Дениса Давыдова.

Но у того, другого «Спартака», тоже свои проблемы. Неделю назад команда проиграла в ПФЛ «Афипсу». Через три дня играть с «Армавиром». О ротации думать нечего: для команды кубок, разумеется, важен. Сергей Трубицин сделал всего одну замену по сравнению с последним матчем.

Резерв «Спартака» явно вышел не для того, чтобы разрывать соперников и восхищать 16 тыс. зрителей, пришедших на стадион. Нет, фаворит всё делал неторопливо, с достоинством. Медленно. Ещё медленнее. Гости чувствовали себя довольно комфортно, обе команды по очереди владели инициативой и строили позиционную игру. Правда, игра шла без ворот. До того самого момента, когда Вениамин Медников неожиданно забил гол. Гол получился из разряда тех, которые в Англии называют «дешёвыми». Медникова никто не держал и даже не собирался, «Спартак» просто забыл о нём. Пашалич находился ближе всех к эпизоду, но он играл по своему, Шахтиеву, который тоже мог замыкать.

Пропущенный гол «Спартак» воспринял как стартовый свисток: начал играть в футбол. Понадобилось чуть быстрее заиграть в пас и перестать проигрывать ВСЕ подборы (а хозяева проигрывали все в первые минут 20), чтобы «Нальчик» поплыл. Забить в первом же моменте не удалось, Давыдову, а потом и Пашаличу с Кутеповым немного не хватило, но команда не остановилась и додавила гостей.

Вместо того, чтобы решить все вопросы до конца первого тайма, «Спартак» опять остановился. Даже пропустил пару контратак. Возможно, команда просто так и не решила, как относиться к кубку?

Но хотя бы Каррера для себя всё решил. Поэтому на второй тайм его парни выскочили бодрыми и агрессивными, как будто 15 минут назад борьбу проигрывали не они, а какие-то другие люди. Забили два гола за пять минут, а в промежутке ещё Глушаков бил рабоной.

Лоренсо Мельгарехо. Судя по результативности, он в лучшей форме за всё время в «Спартаке». Хотя, на самом деле, он и раньше регулярно имел моменты – просто ему немного не везло. Дубль парагвайца кубке – лучшее продолжение его игры в Лиге чемпионов. Неожиданно, но заслуженно.

Восставший индеец. Как окупается самый провальный трансфер «Спартака» Лоренсо Мельгарехо забивает в Лиге чемпионов и становится самым эффективным игроком команды.

Если на минуту забыть про итоговый счёт, легко заметить: «Спартак» позволял гостям многое. Забив второй гол, «Нальчик» вернулся в игру и создавал моменты. Но надолго гостей не хватило. И это даёт возможность сказать, что в конце концов Каррера получил что хотел: победу без огромных затраченных усилий. И, кстати, без травм. Знаю, об этом не принято говорить, но в случае «Спартака» сделаем исключение.