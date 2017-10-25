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Массимо Каррера, ФК «Спартак» Москва
Текст: Алина Матинян
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Каррера: сложно находить мотивацию, когда играешь так часто, как «Спартак»

Главный тренер «Спартака» — о фаворитах Кубка России и предложении отправить Рошу и Петковича во вторую команду.
25 октября 2017, среда. 22:13 Футбол
Искусство беречь себя. «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России
Эксперименты с составом и отношением к матчу не помешали.

Первым в зале для пресс-конференций неожиданно появился не тренер гостевой команды, а наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.

— Добрый кубковый вечер! Ведите репортаж из Ростова параллельно (в следующем туре РФПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом». — Прим. «Чемпионата»). Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов ответить на самые каверзные и неожиданные вопросы, которые вы любите задавать в первую очередь, — обратился к журналистам директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

— Знаете ли, с кем будете играть дальше? – спросили у Карреры для начала.
— Нет, пока не знаю. Только что зашли в раздевалку…

— «Крылья Советов».
— С прошлого сезона остались плохие воспоминания, — рассмеялся Каррера.

— После вылета большинства клубов РФПЛ из Кубка России все называли «Спартак» фаворитом наряду с «Рубином». Казанцы вылетели. Получается, конкурентов у вас почти нет.
— Если «Крылья» обыграли «Рубин», значит это хорошая команда.

— Но из Кубка уже вылетели ЦСКА, «Локомотив», «Зенит»…
— Матчи должны быть сначала сыграны. Потому что все те команды, которые прошли, победили тех, кто был сильнее на бумаге.

— Довольны ли содержанием сегодняшней игры, особенно в обороне?
— Мне понравился второй тайм. Не понравился подход в первом тайме, потом что когда ты не сконцентрирован на все 100 процентов, тяжело будет с любой командой. Сложно находить мотивацию, когда играешь так часто, как «Спартак». Но если команда хочет побеждать, она должна быть готова бороться с любым противником.

— Как вам Петкович? Показалось, что его игра сегодня — это катастрофа.
— Никогда не комментирую индивидуальные действия игроков, потому что тогда я должен сидеть и рассказывать о каждом.

— Пашалич много ошибался. Это волнение? Кажется, что он психологически неустойчив.
— Петкович, Пашалич… Все совершали ошибки. Пашалич сыграл не так много матчей. Я не видел сегодня столько негатива, сколько увидели вы. Вы выполняете свою работу, а я свою. Можете критиковать, но я с вами не согласен.

— Не ёкнуло сердце, когда Джикия упал?
— Немного ёкнуло, потому что в каждом матче у нас кто-то травмируется. Слава богу, ничего не случилось.

— С чем связана замена Мельгарехо?
— Он сделал свою работу и устал. Поэтому я принял такое решение.

— Почему заменили Боккетти?
— Сальваторе давно не играл, чтобы легко отбегать 90 минут.

— С какой целью выпускали Промеса, учитывая, что «Спартак» вёл 3:1? Он чуть ли не сразу получил по ногам…
— Я выпустил его, чтобы он сыграл полчаса. С ним ничего не случилось. К тому же он заодно чуть-чуть потренировался, — засмеялся Каррера.

— По поводу игроков, которые в составе, но обычно сидят без игровой практики. Роша и Петкович выглядели плохо, а Давыдов сыграл хорошо. Нет ли желания отправить Рошу и Петковича в «Спартак-2»?
Вопрос Каррера встретил с улыбкой.
— Проблема в том, что играя редко, сложно набирать темп в матчах, — начал объяснять итальянский специалист. — Но я не такой негативный, как вы. Я тренер, а не журналист. Я не критикую таким образом игроком. Можем потом сесть втроём и поговорить о всех ошибках, в том числе и вратаря.

— По ходу игры вы скинули пальто. Обычно это принято трактовать как посыл тренера команде. Так ли это?
— Мне было холодно, но, когда начался матч, мне стало жарко. Я видел, что команда не выступала так, как я хотел. Снял пальто, потому что из-за адреналина стало жарко. Никакого посыла не было.

— А в перерыве был какой посыл? Потому что Попов вышел и буквально рвал и метал.
— В перерыве я сказал, что думал. Когда я о чем-то думаю, я говорю об этом игрокам в лицо. Передал им свои ощущения, исходя из того, что увидел на поле.

— Что можете сказать об игроках соперника?
— В течение матча я не вижу футболистов соперника. Обращаю внимание только на своих. Просто я сконцентрирован на своей команде.

— «Спартак» не проигрывает 12 матчей подряд. Самая длинная беспроигрышная серия за последние 15 лет. Я спрашивал у вас, собираетесь ли её продлить. Кажется, вам понравилось?
— Да, мы стараемся продлевать, — рассмеялся Каррера. — Но это нелегко. Играя так часто, команда должна сохранять и физическую форму, и настрой. Мы стараемся ставить на поле лучший состав, побеждать в РФПЛ, Кубке России и Лиге чемпионов. Если бы я сейчас играл товарищеские матчи, то и их хотел бы выигрывать.

— К слову, самая длинная – 25 матчей подряд.
— Они молодцы!

— У кого остались командировочные деньги, ждём в Ростове, — завершил пресс-конференцию Карреры Леонид Трахтенберг.

Следом в зале появился главный тренер спартаковцев из Нальчика Сергей Трубицин.

— Мы готовились серьезно к этому матчу и знали, что будет тяжело. Уровень команд совершенно разный, но ребята показали, что и во второй лиге можно играть футбол. Местами была неплоха игра. Надо отдать должное ребятам – они боролись до конца. Но это футбол, и «Спартак» есть «Спартак». Поэтому счёт абсолютно по игре.

— Каррера сказал, что в перерыве свою команду встряхнул. Что случилось с вашей?
— Быстрый гол повлиял на нас в психологическом плане, и после забитого гола ребята растерялись. Тут другие скорости, другое мышление. Видимо, не хватило психологии. Потом снова вошли в игру, но счёт был 3:1, потом 3:2, и мы физически просели. «Спартак» освежил состав, и бороться в концовке было тяжело.

— Не раз были эпизоды, когда ваши футболисты грубо играли. Это такой запредельный настрой?
— Из-за запредельного настроя такого бы не было. Это футбол. Бывает, и не так играют. «Спартак» тоже действовал жёстко в первом тайме. Не было заданий и намерений ударить сзади, это просто единоборства.

— Понравились стандарты в исполнении вашей команды. Специально наигрывали их к «Спартаку»?
— Мы действительно тренируем их. Готовясь к этой игре, посмотрели «Спартак» и какие-то моменты для себя уяснили. Отметили, что есть возможность использовать ошибки при стандартах и пространство за спиной соперника, которое у них появляется во время прессинга. Отрабатывали перехват мяча в середине поля и выход в контратаки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Спартак-Нальчик ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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