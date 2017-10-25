Дальний Восток или «Спартак»? Что нужно знать об 1/8 финала Кубка России

Дальний Восток доминирует

Для питерского «Динамо» сказка в Кубке завершилась быстро. После исторической победы в ленинградском дерби петербуржцы ожидаемо проиграли в Хабаровске, пропустив два мяча. Теперь «армейцы» с Дальнего Востока сыграют с «Шинником», который в своём матче против «Олимпийца» победил ещё более уверенно — 4:0. Ещё чуть-чуть, и из-за возможного участия хабаровчан Лигу Европы переименуют в Лигу Евразии.

Это, конечно же, шутка. Хотя тренер «Луча» из Владивостока Жолт Хорняк настроен серьёзно: «Наша задача — попасть в еврокубки и там заработать деньги». Действительно, ведь его команда, пока идущая на вылет в ФНЛ, в 1/8 Кубка России обыграла лидирующий «Енисей». В Первом дивизионе их, кстати, разделяют 29 очков. Сенсация. Амбициозной команде с другого конца страны предстоит сыграть с «Тосно», футболисты которого отбегали 120 минут и всё-таки победили «Томь» по пенальти.

Курску очень нужен Кубок, РФПЛ — нет

Настолько, что «Авангард» не пропускает уже в третьем матче Кубка подряд. Для курян и победа над ЦСКА стала исторической — команда впервые пробилась в 1/8 турнира. Следующая, снова сухая, победа над «Тамбовом» позволила улучшить свой результат. Четвертьфинал — уже серьёзное достижение для 14-й команды ФНЛ.

А вот клубы РФПЛ, как и на прошлой стадии, не слишком рвутся побеждать в Кубке. «Рубин» не смог собраться даже на принципиальное для болельщиков дерби с самарскими «Крыльями». Этот матч показал, почему в команде Бердыева место основного вратаря занял экс-ростовчанин Сослан Джанаев. Когда-то спасавший казанцев на «Камп Ноу» Сергей Рыжиков теперь фактически подарил победу сопернику, пропустив второй гол прямо по центру.

Бывшая команда Бердыева тоже покинула Кубок, но в более упорной борьбе. В первом тайме «Ростов» и «Амкар» обменялись голами, но затем успокоились больше, чем на час. В затянувшейся серии пенальти главным героем стал вратарь Артур Нигматуллин, который успел забить сам и вытащить последний удар от Эльдора Шомуродова. Теперь пермяки сыграют с «Авангардом».

«Спартак» — главный фаворит Кубка

Московскому «Спартаку» достался самый слабый соперник в Кубке, ведь нальчане были единственными из Второй лиги, кто не вылетел из турнира. И начало гостям удалось: уже на 19-й минуте они забили первый гол после розыгрыша углового. Правда, ещё в первом тайме успел сравнять счёт Марио Пашалич.



А после перерыва новая надежда «Спартака» Лоренсо Мельгарехо с передач Дениса Давыдова оформил дубль и принёс москвичам очередную победу. Теперь команда Карреры точно становится главным фаворитом Кубка, который не выигрывала уже 15 лет. Только если родной клуб не остановит Андрей Тихонов с «Крыльями».