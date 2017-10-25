«Давыдов – просто Месси!». Спартаковцы – о выходе в 1/4 финала

«Нервотрепка» и другие замечательные эпитеты про матч «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик».

Искусство беречь себя. «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России Эксперименты с составом и отношением к матчу не помешали.

После матча «Спартак» – «Амкар» (0:0) многие жаловались на отсутствие голов. Теперь их хватило на несколько игр. Хотя это был тот редкий случай, когда довольны остались все. Гости из Нальчика достойно сопротивлялись, а после игры фотографировались на фоне герба московского «Спартака».

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Коллеги шутили, что Денис Давыдов провел свой лучший матч за «Спартак» в 2017 году. Это бесспорный факт, поскольку эта встреча – единственная в этом году для нападающего с пикантным 69-м номером.

Джикия сразу после матча пошел куда-то в сторону гостевой раздевалки. Скорее всего, именно в нее. Неудивительно, ведь еще три года назад вечно бородатый защитник выступал за Нальчик.



Капитан «Спартака» Денис Глушаков вышел к журналистам в красно-белых кроссовках. Два десятка журналистов навалились в три ряда, чтобы услышать:

Денис Глушаков Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

– Результатом сегодня доволен, а игрой в первом тайме – не очень.

– Когда гости повели, ничего не дрогнуло?

– Нет. Был уверен, что выиграем. При всём уважении к сопернику, мы должны были обыгрывать «Спартак–Нальчик». Нервотрёпка небольшая получилась, но счёт по игре.

– Впереди Самара.

– Надеюсь, с «Крыльями Советов» сыграем в Москве. Вы же знаете, как там в марте, если в ноябре уже снег лежит.

За «Спартак» дебютировал 18-летний Александр Максименко. Вратарь честно признался:

– Конечно, я волновался. Слукавил бы, скажи, что коленки не дрожали. Первые 5-10 минут меня потряхивало. Подпортило настроение, что пропустили два мяча. Хотя главное – победили, так что дебют удался.

– Когда поняли, что сыграете в этом матче?

– За два дня до игры. Тренер вратарей меня предупредил. Он и партнеры подсказывали мне, чтобы я психологически был спокоен, чтобы ничего экстраординарного не выдумывал.

– Кто должен был страховать на дальней штанге при первом голе?

– … (После паузы) Без комментариев, – не сдал партнера голкипер.

Чуть позже на парковке Максименко спросили:

– Давыдов – Месси?

– Да, просто Месси, – закивал головой молодой голкипер.

Из соседней двери со стадиона вышли на улицу братья Федуны. Сначала Андрей со словами «Скажите спасибо, что Нальчик забил лишь дважды». А затем и Леонид, который был общительнее.

– «Спартак» попал на «Крылья Советов», которые возглавляет Андрей Тихонов. Чего ждёте от этого матча?

– Получится интересное противостояние, ведь «Крылья» прошли «Рубин». У всех бывших игроков «Спартака» всегда высокая мотивация.

– «Севилья» делает все, чтобы россияне не купили билеты на ближайший матч «Спартака» в Лиге чемпионов.

– Есть решение УЕФА. Надо сказать спасибо идиоту, который выпустил ракету в судью.