«Арсенал» и «Манчестер Сити» прокололись, Каррера ставит рекорды

Прокол «Арсенала» и «Манчестер Сити»

«Арсенал» и «Манчестер Сити» нарушили регламент Кубка английской лиги, проведя по одной лишней замене. Об этом сообщает TEAMtalk. «Арсенал» в матче против «Норвич Сити» (2:1 ДВ) провёл четыре замены, две из которых в дополнительное время. То же самое сделал «Манчестер Сити» в поединке с «Вулверхэмптоном» (0:0 и 4:1 по пенальти).

Согласно регламенту Кубка, каждая команда может провести максимум три замены. Четвёртую замену можно сделать лишь в том случае, если для определения победителя требуется дополнительное время, а команда по ходу основного времени уже провела три замены. «Арсенал» и «МС» за 90 минут сделали по две замены, а значит имели право проводить в дополнительное время только одно изменение в составе, а не два.



Правило 10 гласит: «В заявке на игру может находиться 7 запасных и разрешается сделать только 3 замены по ходу основного времени матча. Если матч переходит в дополнительное время, команде разрешено сделать одну, дополнительную замену».



Руководство «Норвича» обратилось к руководству Кубка лиги за разъяснениями. Если «Арсенал» и «Манчестер Сити» будут признаны виновными, им грозит переигровка или техническое поражение.

Дальний Восток или «Спартак»? Что нужно знать об 1/8 финала Кубка России Дальний Восток рвётся в еврокубки, а московский «Спартак» нервно обыгрывает одноклубников из Нальчика.

«Спартак» в четвертьфинале Кубка России



Московский «Спартак» выиграл у «Спартака-Нальчик» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.



У москвичей дубль оформил Лоренсо Мельгарехо, по голу забили Марио Пашалич и Илья Кутепов, ещё один мяч в свои ворота отправил игрок гостей Ислам Жилов. У нальчан по разу отличились Вениамин Медников и Магомед Гугуев.



Московский «Спартак» впервые с сезона-2010/11 вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с «Крыльями Советов». «Спартак-Нальчик» завершил борьбу в турнире.

Искусство беречь себя. «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России Эксперименты с составом и отношением к матчу не помешали.

Каррера стал вторым иностранным тренером, проведшим 50 матчей у руля «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провёл 50-ю игру у руля команды. Юбилейным для итальянца стал матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.



Каррера — второй иностранный тренер, проведший 50 матчей у руля «Спартака», под его руководством у команды 30 побед, 11 ничьих и 9 поражений при разнице мячей 76-50. При Каррере «Спартаку» удалось впервые за 16 лет выиграть чемпионат России, а также впервые стать обладателем Суперкубка страны.



Среди иностранных тренеров «Спартака» больше матчей только у латвийца Александра Старкова — 52. Лидером по количеству встреч в должности главного тренера «Спартака» за всю историю клуба является Олег Романцев — 551.



На счету Старкова 25 побед, 16 ничьих, 11 поражений при разнице мячей 84-54. У Романцева 325 побед, 122 ничьи и 104 поражения, разница мячей — 1082-520.

В Петербурге запретят продажу алкоголя вблизи стадиона «Зенита»

В Санкт-Петербурге запретят продажу алкоголя вблизи стадиона «Зенита». Об этом сообщает «Росбалт». Ограничения на продажу спиртного будут действовать в радиусе двух километров от стадиона «Санкт-Петербург Арена» в дни проведения матчей РФПЛ, Кубка России, Лиги Европы или Лиги чемпионов. Самого стадиона данный запрет на коснётся. Аналогичные ограничения уже действовали во время Кубка конфедераций.



ЗакС Петербурга принял соответствующий проект закона в первом чтении. Автором документа выступил лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко, который объяснил, почему ограничения касаются только стадиона, где играет «Зенит», но не «Петровского», на котором выступает «Тосно».



«На стадионе «Санкт-Петербург» проводятся мероприятия более массового характера, к тому же вокруг «Петровского» особо нет зелёных зон. Но всегда можно внести соответствующие поправки», — отметил Тетердинко.



В ответ единоросс Андрей Васильев заявил, что не видит никакого смысла в проекте коллеги, так как в радиусе двух километров от стадиона есть только два магазина, а на сам матч всё равно нельзя прийти пьяным или пронести какое-то спиртное. Тетердинко сообщил, что, по его данным, у стадиона имеется как минимум 20 торговых точек.



Предполагается, что новые ограничения могут вступить в силу с 1 января 2018 года.

Компания bwin Россия представила фильм с фестиваля «Спортивная волна»

Компания bwin Россия на своём Youtube-канале опубликовала видеоролик с фестиваля «Спортивная волна», который в октябре прошёл в Турции.



В этом году фестиваль «Спортивная волна» отметил свой первый юбилей – 10 лет. Ежегодный спортивный фестиваль — регулярное событие для любителей спорта и активного отдыха, которое посещают легендарные спортсмены, журналисты и эксперты.

Очередная «Спортволна» прошла с 30 сентября по 7 октября в одном из лучших курортных отелей Турции Bellis Deluxe 5*. Компания bwin Россия, выступившая в роли генерального партнёра мероприятия, опубликовала на своем канале видео, в котором в числе прочего можно посмотреть интервью российских футбольных звёзд – Дмитрия Сенникова и Андрея Канчельскиса.

Смотреть видео на Youtube.

Решение по газону на стадионе «Санкт-Петербург» примут после первой части сезона

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию, согласно которой матч РФПЛ «Зенит» — ЦСКА (29 апреля) перенесут с нового стадиона «Санкт-Петербург» на «Петровский» из-за смены газона.



«Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе „Санкт-Петербург“ не соответствует действительности. Коллегиальное решение всех сторон процесса будет принято после первой части сезона. По понятным причинам позиция и мнение „Зенита“ будут определяющими. К тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику, и его качество постепенно улучшается», — сказали в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Галине Козловой.