Не ходячие мертвецы, но плохо себя чувствуют. Тренеры в зоне риска

В то время как Карло Анчелотти и Томас Тухель сидят без работы, многие их коллеги справляются с обязанностями не лучшим образом. В каждом чемпионате есть клуб, который, по мнению букмекеров, может расстаться с тренером в ближайшее время. Рассказываем о наиболее известных из тех, кто оказался в зоне риска.

Монтелла-тренер заработал себе имя в «Фиорентине» благодаря техничному футболу и нелюбви к компромиссам. Его идеи казались вполне подходящими для амбициозного клуба с хорошим составом, а переход в такой клуб выглядел делом времени. К сожалению, получив в «Милане» полный комплект (и состав, и амбиции), Монтелла не смог воплотить свои принципы.

Он всегда был тактическим гиком, его команды могли менять расстановку чуть ли не каждый матч (а «Фиорентина» часто меняла расстановку по ходу матча), но приоритетом всегда был умный контроль мяча. Один распасовщик в полузащите обязателен, второй тоже пригодится на поле. И вот «Милан» — революция в составе и надежды на Лигу чемпионов в конце сезона. Или – продажа кого-то из лидеров, чтобы расплатиться с долгами. Оказавшись под таким давлением, Монтелла построил команду, совершенно лишённую его фирменного стиля. Самым активным распасовщиком в половине матчей был Франк Кессье. Движения без мяча нет вообще. Игроку с мячом часто просто некому отдать пас вперёд.

Ад перфекциониста. Почему 200 млн не помогают «Милану» Винченцо Монтелла старается сделать всё идеально.

Тренер всё отрицает. «Мы хорошо играем, я бы изменил только результаты», — сказал он вчера, получая «Золотого тапира», награду худшему тренеру месяца. Прагматичный футбол Винченцо неэффективен, поэтому кризис идей отразился на результатах «Милана». За месяц команда из шести матчей проиграла три и ещё два сыграла вничью. Внутреннюю информацию из раздевалки сливают в прессу.Так, стало известно, что Монтоливо отказался брать у Бонуччи капитанскую повязку. Говорить что-то вроде «тренер рискует» бессмысленно: Монтелле давно нужна замена. Но пока руководство ищет замену, «Милан» внезапно очнулся и разнёс «Кьево». Выздоровление или случайная вспышка? У Монтеллы есть время это выяснить.

Британские журналисты пишут об ультиматуме руководства. Даже если это просто слухи, они выглядят вполне правдоподобно. И начались довольно давно. Ещё в сентябре игрокам приходилось опровергать слухи о конфликтах в раздевалке. Энди Кэрролл сказал, что, несмотря на неудачный старт, команда поддерживает тренера.

С тех пор стало только хуже. Календарь подарил «Вест Хэму» четыре матча подряд с проходными соперниками. Первый был выигран, но ничья с «Бёрнли» и разгром от «Брайтона» поставили команду в зону вылета. «Вест Хэм» играет примитивными фланговыми забросами. Лонгболлы составляют 25% от всех пасов команды, это с отрывом первый результат в АПЛ. Реакция болельщиков на отсутствие игры и результатов довольно предсказуема: они освистывают команду и Славена Билича. И постят издевательские опросы в соцсетях.

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Впереди – «Кристал Пэлас», лучшей возможности набрать очки потом не будет целый месяц. Вчера «Вест Хэм» порадовал сюрпризом: обыграл «Тоттенхэм» в Кубке на выезде. Это произошло в тот момент, когда и сам тренер уже смирился с неизбежным. Вот что говорил Билич до игры с «Тоттенхэмом»: «Хочу извиниться перед болельщиками, они заслуживают большего. Я не хочу прятаться за кем-то, всё это моя ответственность». Ну, теперь у него есть ещё по крайней мере один матч.

Пару лет назад казалось, что Марк Хьюз и «Сток» идеально подходят друг другу. Он — тренер, когда-то давно ставший известным тем, что может научить неплохо играть в пас кого угодно. Клуб – середняк без денег, который живёт арендами игроков из грандов. «Сток» держался в середине таблицы три сезона, но в прошлом году сполз ближе к зоне вылета. Часть болельщиков была настроена против Хьюза. Но руководство решило оставить всё как есть.

На старте «Сток» порадовал победой над «Арсеналом» и сыграл вничью с «Ман Юнайтед», но с тех пор в основном огорчает. А Хьюз попал в очередной скандал, толкнув Жозе Моуринью за то, что португалец вошёл в пределы его технической зоны. Моуринью не пожал ему руку после матча, а потом назвал всё произошедшее «глупостями». Напомню, в прошлом сезона Марк через прессу выяснял отношения с тренером «Вест Бромвича» Тони Пулисом, тогда Тони описывал ситуацию словом «позор».

СМИ: Моуринью отказался пожать руку Хьюзу, так как тот просил судью удалить его

Настоящим позором стал матч с «Ман Сити». 2:7, после игры Хьюз сказал, что не этот результат будет определять итоги сезона для команды. Ладно, но «Сток» вообще пропускает стабильно много и по пропущенным голам идёт в лидерах АПЛ, опережая даже утонувший на старте «Кристал Пэлас». На унижение от «Сити» команда отреагировала домашним поражением от «Борнмута», причём болельщики требовали уволить тренера. «Победа их успокоит», — отреагировал Хьюз. Кажется, он не видит причин для беспокойства.

Разговоры о неизбежном увольнении Шалимова носят стихийный характер. Например, сейчас это цунами. Если же абстрагироваться от всех слухов и сосредоточиться на игре «Краснодара», то мы увидим… Ну да, картина всё равно печальная. Без Шарля Каборе команда не может навязать борьбу в центре: каждая потеря мяча заканчивается опасной атакой на ворота Синицына. Создавать пространство для Смолова не получается, поэтому самый опасный игрок «Краснодара» выпадает из игры. Проблем много, поэтому лучше просто прочитайте свежую статью про «Краснодар».

Шалимов – аут? Три мысли по матчу «Локомотив» — «Краснодар» «Локомотив» — в топе, «Краснодар», кхм, — в пропасти.

Мичел

У звезды «Реала» в последнее время не ладится тренерская карьера. Сначала он грандиозно провалился в «Марселе» (второй с конца тренер по проценту выигранных матчей), и, вместо того чтобы попасть в элиту профессии, оказался в «Малаге». «Малага» летом устроила распродажу (ушли Камачо, Форнальс и Рамирес – определяющие игроки прошлого сезона), и, в общем-то, все ждали невнятного старта. Но не настолько! Одна ничья и восемь поражений, ничтожная игра в атаке (четыре гола, два из них после стандартов) и отсутствие перспектив.

Вдобавок последний матч против «Барселоны» закончился скандалом. Мичел после матча уделил значительную часть пресс-конференции голу Деулофеу и сказал, что ошибки судей серьёзно влияют на результаты команд. А во время матча, как стало известно, он требовал остановить игру, потому что болельщики «Барселоны» называли его «педиком».

Посмотреть видео можно в паблике ElDía Después.

Летом «Лилль» провёл громкую трансферную кампанию. Были приобретены 10 футболистов, клуб потратил рекордные 65 млн евро. Новички были куплены с согласия Марсело Бьельсы, который подписал предварительный контракт ещё в феврале. Он узнал о «Лилле» всё, провёл чистку состава, добился перестановок на тренировочной базе, с маниакальной дотошностью проконтролировал все мелочи, вплоть до постеров на стенах. И начал проигрывать.

Единственная победа «Лилля» одержана в первом туре над «Нантом» Клаудио Раньери. С тех пор «Нант» забрался в зону ЛЧ, а «Лилль» три матча сыграл вничью и пять раз проиграл.

Марсело Бьельса снова сошёл с ума Сделать все замены к перерыву, остаться с полевым в воротах и поменять его на другого полевого – так может только один тренер в мире.

У команды не получается вообще ничего. Нет, извините, «Лилль» — третий в Лиге 1 по контролю мяча. Извлекать из владения хоть какую-то пользу – хотя бы бить по воротам – не получается. Бьельса пока не рискует работой. Клуб потратил огромные по своим меркам деньги, чтобы собрать команду под него, это обеспечивает тренера определённым кредитом доверия. Но представить худший старт сезона довольно трудно.