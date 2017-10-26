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Кубок России 2017/18
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»

Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром.
26 октября 2017, четверг. 10:00 Футбол

А ведь интереснее этих матчей для страны вряд ли что-то можно было что-то придумать. Люди ведь не идиоты — они не могли не понимать, что без «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и других по-барски отстранившихся большой трофей оказался столь близко. Болельщики не могли не просчитать, что вслед за Кубком России получат и групповой турнир Лиги Европы с какими-нибудь «Миланом» и «Арсеналом». Они должны были оценить, что их команды вряд ли когда-то еще будут так близки к мировому футболу.

Дальний Восток или «Спартак»? Что нужно знать об 1/8 финала Кубка России
Дальний Восток рвётся в еврокубки, а московский «Спартак» нервно обыгрывает одноклубников из Нальчика.

После 1/32 финала я представлял, что Кубок России не просто не умер, а, наоборот, дал нашему футболу возможность прямого регионального развития. Когда так близки и цель, и финансы, и внимание центра.
Я ошибался, потому что сейчас придется писать эпитафию.

Начнем с Владивостока и Хабаровска. Замечательные города обделенных футболом регионов. Сюда не ездит сборная, здесь не видят еврокубов вживую и вынуждены включать Лигу чемпионов в 5 утра, а дерби «Спартак» — «Зенит» — ночью. В этом сезоне их клубы реально могли прорваться на новый уровень, но на «Луч» в Кубке России пришла 1000 человек, а на СКА – 4000. Это если не считать солдат, семей и бюджетников.

После 1/32 финала я представлял, что Кубок России не просто не умер, а, наоборот, дал нашему футболу возможность прямого регионального развития.

Это худшие результаты клубов в сезоне. Точнее, не так. Это лучший показатель того, что «Арсенал», «Милан» и любые «чашки» в громадном регионе вообще никого не интересуют. Как там говорил классик: футбол родился и умер за Уралом?

ВИДЕО

Хотя на западе вряд ли лучше. В Казани, например. Новая арена вмещает 45 000 зрителей, на матч с «Крыльями» приходит около 3000 человек. И ладно, что в «Рубине» играют футболисты с контрактами около миллиарда рублей. И не так волнует, что тренирует суперизвестный тренер. И наплевать на «чашки» с Европами. Но ведь у Казани с Самарой дерби! ДЕРБИ! Эй, футбол в Татарстане, остался здесь кто живой?

Пойдем на юг в «Ростов». Кубок для футбольного города – шанс вновь пошуметь в Европе, причем, уже на новом стадионе. На трибунах 4500 тысячи.

Эй, футбол в Татарстане, остался здесь кто живой?

Приближаемся к Москве. Пресытившийся футболом Тамбов – 3500. «Шинник», выброшенный из Ярославля на поле стадиона «Урожай», находящегося в поле, где сейчас собирают урожай, собирает 500 человек. Безродное «Тосно» на Петровском — от 0 до 200.

Итого: 7 матчей – 17 000 человек. Примерно 2500 на каждом. Почти все названные мной города – миллионники или крупные административные центры.

Ну что, скажем про себя за упокой и поблагодарим всех тех, кто в последние годы развивал российский футбол. К сожалению, именно эти цифры – ваша заслуга. А вот к 17 000 на «Спартаке», на который в тусовке принято смотреть из вип-ложи, вы отношения не имеете, потому что этот клуб существовал, существует и будет существовать автономно за счет интереса людей.

Да, Массимо Каррера с таким интересом людей к футболу и к Кубку России в частности скорее всего выиграет очередной титул. Но он будет самым унылым в истории футбола. Настоящее УГ, даже похлеще первого тайма с Нальчиком. Клуба второго дивизиона, где еще месяц назад не было денег даже на бинты.

«Давыдов – просто Месси!». Спартаковцы – о выходе в 1/4 финала
«Нервотрёпка» и другие определения матча «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Луч-Энергия СКА-Хабаровск ФК Ростов ФК Рубин ФК Спартак
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