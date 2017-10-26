Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Франция

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Англия Что сейчас творится с «Лидсом», «Блэкберном», «Астон Виллой», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Уэнсдей».

Продолжаем цикл воспоминаний о командах, которые были на слуху в 1990-е. На очереди Франция. Где сейчас чемпионы тех лет бело-синий «Осер» и кроваво-золотой «Ланс», собираются ли они возвращаться в элиту? Почему «Бастия» и «Канн» исчезли с футбольной карты Франции?

Вспоминаем эпоху Ги Ру в «Осере», противостояние «Ланса» и великолепного киевского «Динамо», появление Зинедина Зидана в «Канне», победу «Бастии» над «Бенфикой» в Кубке УЕФА и многое другое.

«Осер»

Что было в 90-х

Все главные победы клуба с родины вина Шабли связаны с именем легендарного наставника Ги Ру. Он возглавлял «Осер» с 1964-го по 2000-й год, причём понемногу тренировал бело-синих и до, и после.

На 90-е пришёлся расцвет команды. То десятилетие в команде начинал знаменитый бельгиец Энцо Шифо. Но он проявил нетерпение, не дождался ни выхода в полуфинал Кубка УЕФА в 1993-м, ни дальнейших побед. Воспитанник клуба Эрик Кантона покинул родные пенаты ещё раньше.

Очень близок был «Осер» к финалу еврокубка, мог добиться признания в Европе раньше, чем дома. После гостевого поражения в полуфинале от дортмундской «Боруссии» 0:2 при помощи голов Мартена и Верлаата французы довели встречу до серии пенальти, где всё же уступили 5:6. Ведущий форвард команды Жеральд Батикль оставил о себе память, став лучшим бомбардиром того розыгрыша с 8 мячами.

В 1994-м «Осер» впервые в истории завоевал Кубок Франции. Не сказать, что в тот момент он обладал сумасшедшим, узнаваемым составом. Но в нём хватало крепких парней с характером. Одной из главных фигур считался голкипер Лионель Шарбоннье, отдавший клубу более 10 лет. Прикоснулся к той победе результативный защитник Франк Верлаат, после чего отправился скитаться далее по Европе. Группа атаки во главе с Батиклем и Мартеном также была в полном порядке, каждый из них забил в финале Кубка Франции, обеспечив победу над «Монпелье» — 3:0.

Сабри Лямуши, на втором плане справа — Лоран Блан Фото: Reuters

Перед сезоном-1995/96 Ги Ру в поисках замены Верлаату подписал Лорана Блана. Именно будущий чемпион мира должен был стать столпом обороны. Но довольно быстро Блан травмировался, и старт сезона прошёл без него. Возможно, именно поэтому в декабре «Осер» отставал от «ПСЖ» на 10 очков. Но парижане не выдержали собственного темпа. Три поражения подряд позволили бургундцам вскоре обойти столичный клуб. «Осер» с поправившимся Бланом помчался не только к победе в чемпионате, но и к золотому дублю. Оба зайца оказались пойманы. На пути ко второму Кубку Франции в полуфинале на «Велодроме» был превзойдён «Марсель» в серии пенальти, а в решающей встрече «Ним» — 2:1. Блан отличился в финале, сравняв счёт, а победный мяч за две минуты до финального свистка забил Лилиан Лаланд.

Ги Ру Фото: Reuters

Наверное, глупо выделять одну или даже несколько фигур в тех успехах «Осера». Разве что Ги Ру достоин отдельного упоминания. Он сплотил футболистов, сделал из них команду. Многие ребята после того сезона пошли на повышение. Блан, в частности, очутился в «Барселоне». С ней он чемпионат так и не выиграл, а с «Осером» смог. Тарибо Уэст вскоре перебрался в «Интер», Сабри Лямуши — в «Монако», Корентин Мартен — в «Депортиво».

Птенцы разлетелись, а Ги Ру начал растить новых. И уже к новому веку он подготовил целую плеяду звёздочек: Джибриля Сиссе, Бакари Санья, Филиппа Мексеса и многих других.

Звёзды 90-х

Лионель Шарбоннье, Лоран Блан, Франк Верлаат, Жеральд Батикль, Тарибо Уэст, Лилиан Лаланд, Сабри Лямуши, Стефан Гиварш, Корентин Мартен.

Что с клубом сейчас

«Осер» располагается на 11-м месте в Лиге 2 после 12 туров. Отставание от третьего места, которое даёт право на участие в стыковых матчах, 6 очков. Что важно, после ужасающего старта сезона бургундцы в пяти последних матчах набрали 13 очков. То есть пациент жив, готов подняться и идти дальше.

Работает с командой Франсис Жийо, который год пробыл в Китае, после чего ещё примерно 18 месяцев искал работу. Поначалу у экс-наставника «Бордо» не пошло, но сейчас он выгребает вместе с командой. Состав у «Осера» не бог весть какой. Из заметных фигур здесь Мохамед Яттара, форвард сборной Гвинеи. На его счету 5 мячей в 9 матчах. Выделим польского ветерана Людовика Обраньяка, являющегося неотъемлемой фигурой стартового состава. Самыми дорогими футболистами «Осера» по версии Transfermarkt являются опорный хав из Бенина Жордан Адеоти и левый полузащитник Ромен Филиппото. Цена обоих — всего € 2 млн.

В прошлом сезоне бургундцы едва не провалились ещё глубже, спаслись лишь в последних турах. Трудно после такого замахиваться сразу на возвращение в элиту, но им по силам избежать борьбы за выживание.

«Бастия»

Что было в 90-х

Восхождение «Бастии» в 90-х связано с фигурой Фредерика Антонетти. Закончив игроцкую карьеру в конце 80-х, он начал трудиться в учебном центре клуба с Корсики, работал с юными талантами. И его усилия очень помогли главной команде, которая в 1992-м осталась без стадиона и без гроша. Новая плеяда игроков вытащила «Бастию» со дна, и уже с Фредериком Антонетти в роли главного в 1994-м она поднялась в Лигу 1.

Закрепиться в элите удалось без видимых проблем. Более того, в сезоне 1994/95 впервые разыгрывался Кубок французской лиги, и «Бастия» добралась до финала, где её остановил лишь «ПСЖ».

1997 год «Бастия» закончила на 7-й позиции, что дало ей право на участие в Кубке Интертото. У Антонетти в то время уже появилась возможность приглашать серьёзных игроков. Поначалу только Анто Дробняка можно было считать реальной звездой, он каждый год попадал в список лучших бомбардиров Лиги 1. Затем в клубе появились Фредерик Не, Франк Жюрьетти, Пьер-Ив Андре.

Фредерик Не (справа) Фото: Reuters

При помощи новичков «Бастия» обыграла шведский «Хальмстад» в финале Кубка Интертото и пробилась в Кубок УЕФА. И на этом миссия корсиканцев не закончилась: они сразу же выбили «Бенфику». За 180 минут противостояния был забит один мяч, его автором стал Пьер-Ив Андре. Но в следующем раунде сладить со «Стяуа» не вышло: 3:3 по итогам двух встреч, румыны прошли за счёт гостевых голов.

После 9-го места в сезоне-1997/98 Антонетти отправился за большими деньгами в Японию, правда, уже через год он вернулся. Ранее клуб покинул Дробняк, наколотивший 50 мячей в 100 матчах за «Бастию». Ну а Лигу 1 корсиканцы не покидали ещё довольно долгое время, однако победа над «Бенфикой» так и остаётся историческим свершением, если не брать викторию в Кубке Франции в 1981-м.

Звёзды 90-х

Анто Дробняк, Пьер-Ив Андре, Франк Жюрьетти, Фредерик Не, Фредерик Менди.

Что с клубом сейчас

Ещё в прошлом сезоне «Бастия» выступала в Лиге 1, но спастись от вылета не смогла. А позднее её настигли шокирующие известия: вместе с другим корсиканским клубом «Аяччо» «Бастию» отправили в Национальный чемпионат (третий по силе дивизион Франции). Проблема, естественно, лежит в финансовой плоскости. Руководство «Бастии» вовремя не сумело предоставить финансовые гарантии контролирующему органу Профессиональной футбольной лиги Франции.

Дальше — больше. Желающих приобрести клуб не нашлось, и сейчас «Бастия» лишена профессионального статуса, она находится в Любительской лиге чемпионата Франции (пятая ветвь в системе футбольных лиг Франции). И там она провела пока всего три матча, все завершив вничью. Корсиканцы провели меньше матчей, чем остальные клубы, поэтому они идут последними. Клуб разрушен буквально до основания. Реален сценарий, в соответствии с которым «Бастия» в следующем сезоне будет выступать в региональной лиге Корсики.

«Канн»

Что было в 90-х

О «Канне» можно вспомнить не только по той причине, что Канны — это прекрасный город на Лазурном Берегу. Этот клуб дал дорогу в мир футбола Зинедину Зидану. В то время Зизу был невероятно импульсивным, бросался на зрителей, которые намекали на то, что он выходец из гетто. Первые недели в Каннах Зидан и вовсе провёл за уборкой, он был наказан за удар оппонента, который оскорблял его, намекая на национальность. Собственно, весь мир знает, что эта тема волновала Зидана вплоть до конца его карьеры. Финал ЧМ-2006 у всех до сих пор перед глазами.

Но в «Канне» Зидан не только хулиганил, он развивался и совершенствовался. И в 1991 году благодаря его игре клуб финишировал 4-м в Лиге 1. Этот результат до сих пор рекордный с того момента, как в 1949-м клуб с юга Франции вылетел из первого дивизиона.

Молодой Зинедин Зидан в «Канне» Фото: Reuters

«Канн» получил право выступить в Кубке УЕФА, что позволило пригласить в команду хорватов Алена Бокшича и Алёшу Асановича. Но Бокшич сразу получил травму, провёл за клуб лишь 1 матч, после чего оказался в «Марселе».

«Канн» в первом раунде прошёл португальский «Салгейруш» в серии пенальти, а единственный мяч с игры провёл легендарный камерунец Франсуа Омам-Бийик. Но уже в следующем круге «Канн» был остановлен московским «Динамо». Домашнее поражение — 0:1, в составе бело-голубых отличился Кирьяков. В гостях удалось восстановить статус-кво при помощи гола Бийика, но Кобелев принёс москвичам спасительную ничью.

Вскоре Зидан перебрался в «Бордо», Асанович — в «Монпелье». Бокшич, как я уже сказал, в «Марсель». В течение 90-х в «Канне» возникали известные личности — Мику, Виейра, Фрей, но прежние успехи повторить не удалось.

Звёзды 90-х

Зинедин Зидан, Ален Бокшич, Алёша Асанович, Патрик Виейра, Жоан Мику, Себастьян Фрей, Франсуа Омам-Бийик.

Что с клубом сейчас

На данный момент «красные драконы» находятся ровно в том же дивизионе, что и «Бастия», даже в той же группе D. Но если корсиканцы идут на последнем, 14-м, месте, то «Канн» — 5-й. Сложно говорить, претендует ли он на переход в более престижный дивизион. Профессионального статуса нет, «Канн» его лишился ещё в 2014-м.

2001-й год. Зидан в товарищеском матче «Канн» — «ПСЖ», посвященном 100-летию клуба с юга Франции Фото: Reuters

Болельщикам остаётся ждать чудесного появления богатого владельца, который захотел бы вложиться в клуб. Было бы интересно, если бы Зинедин Зидан поучаствовал в подъёме родного клуба.

«Ланс»

Что было в 90-х

Ещё один «чемпион-потеряшка» из 90-х — это «Ланс». Нельзя сказать, что его титул был сродни снегу в июле в Мадриде. Северяне долго обхаживали подиумные позиции, участвовали в Кубке УЕФА, и не единожды. Пробирались даже в 1/8 финала при помощи голов Фоэ, Вереля, будущего защитника «Барселоны» Дею.

Перед сезоном-1997/98 особых ожиданий, впрочем, не было, ведь предыдущий был провален — лишь 13-е место. Но помогла качественная селекция. У «Бастии» выкупили Анто Дробняка, который в итоге стал лучшим бомбардиром «Ланса» с 14 мячами, а у «Бордо» взяли центрального полузащитника Стефана Зиани, вокруг которого и закрутился футбол Даниэля Леклерка. До сих, однако, идут споры, а велика ли была тренерская роль в успехе кроваво-золотых. Многие считали Леклерка временщиком, но у него получилось. И таких примеров история знает немало. Кстати, он и сейчас в клубе, но на должности спортивного директора.

В середине сезона «Ланс» был лишь 6-м, но после победы над «Метцем» в 30-м туре захватил лидерство и больше его не отдавал. В том же сезоне была возможность оформить дубль, но в финале Кубка Франции последовало поражение от «ПСЖ» — 1:2. Гола Владимира Шмицера не хватило, за парижан забили Раи и Марко Симоне. Решающий матч игрался на «Стад де Франс», а ровно через два месяца там же Франция выиграла титул чемпиона мира.

«Ланс» — «Динамо» Киев Фото: Reuters

В следующем сезоне «Ланс» попробовал силы в Лиге чемпионов. Вплоть до последнего тура он претендовал на выход из группы, даже победил «Арсенал» на «Уэмбли». К заключительному матчу «Ланс» и «Динамо» Киев имели по 8 очков. Но кроваво-золотым не удалось остановить киевлян: на гол Шмицера гости ответили тремя в исполнении Каладзе, Ващука и Шевченко.

Звёзды 90-х

Владимир Шмицер, Марк-Вивьен Фоэ, Даниэль Морейра, Анто Дробняк, Тити Камара, Фредерик Дею, Тони Верель, Стефан Зиани, Гийом Вармюз.

Что с клубом сейчас

В ближайшее время мы вряд ли увидим «Ланс» в Лиге 1. Ситуация у него не столь плачевная, как, например, у «Бастии» или «Канна», но на данный момент он находится в зоне вылета в Лиге 2 — на 18-й позиции. 9 очков после 12 матчей говорят о том, что кроваво-золотым нужно думать о спасении.

Тренирует команду Эрик Сикора, всю карьеру проведший в «Лансе». В 1998-м он выигрывал золото чемпионате, позднее работал ассистентом главного тренера, с нынешнего года он главный.

Экс-армеец Моусса Маазу нынче выступает за «Ланс», правда, играет далеко не всегда. Не сумевший заиграть в «Бенфике» Филип Маркович теперь тоже здесь. Голкипер-ветеран Николя Душез также обрёл дом на Севере Франции. А наиболее ликвидным игроком считается англичанин Джон Босток, у которого также есть гражданство Тринидада и Тобаго, его цена € 2 млн.