Они хотят второго Раньери. О новом тренере «Лестера»

Дано: тренер-иностранец с хорошей репутацией, но без трофеев. Первое (и последнее) чемпионство он выиграл ещё в 2000 году. В еврокубках его клубы играли стабильно без особых успехов с одним исключением в виде полуфинала Лиги чемпионов. Когда-то на родине его считали одним из самых перспективных тренеров. Но вместо карьеры коллекционера трофеев он провёл 12 лет в командах, которые не претендуют на чемпионство. Никого не напоминает? Нет, это не Клаудио Раньери. Но понять, по какому принципу «Лестер» выбирает тренеров, несложно.
Возможно, после первого абзаца вам кажется, что на этот раз «Лестер» всё сделал правильно. Но не спешите. Для начала вспомним, кто такой Клод Пюэль и почему он сейчас свободен.
Предыдущий сезон Пюэль провёл в Англии. По идее, это должно быть источником оптимизма: он увидел чемпионат, адаптировался и всё такое, но на самом деле всё наоборот. Год в «Саутгемптоне» по результатам получился средним, а по эмоциям – ещё хуже.
Как заставить провинциальную команду доминировать? Никак
Прошлым летом «Саутгемптон» не только продал, по традиции, лидеров, но и неплохо закупился под нового тренера. Вместе с Пюэлем из «Ниццы» взяли двух игроков, также по желанию тренера в Англию приехал Софьян Буфаль из «Лилля». На этот трансфер «Саутгемптон» потратил 25 млн евро – рекорд клуба. В атаке надежды возлагались на Маноло Габьяддини из «Наполи». Пюэль сам задал планку ожиданий, когда упомянул Лигу чемпионов, говоря об амбициях команды.
Но с самого начала всё пошло не так. Получил тяжёлую травму Пье, потом надолго вылетел Чарли Остин. Габьяддини не адаптировался. Приехавший из «Ниццы» вратарь Муэз Ассен осел в глубоком запасе, хотя Фрейзер Форстер регулярно совершал результативные ошибки.
«Саутгемптон» просто не принял стиль, который культивирует Пюэль. Он ставит игру в мелкий пас, требует владения мячом и предпочитает прессинг позиционной обороне. Вместо улучшения качества игры начался обратный процесс. Француз долго отказывался что-то менять, рассчитывая, что игроки адаптируются к его требованиям. В каком-то смысле так и произошло. Но это не отменяет того, что Душан Тадич, Ориоль Ромеу и Натан Редмонд тащили команду за счёт индивидуальных качеств. И того, что при седьмом месте в АПЛ по владению мячом «Саутгемптон» по итогам сезона стал лидером по количеству кроссов за игру. Что это значит? Что владение мячом было просто ради владения, а чтобы доставить мяч в штрафную, приходилось сваливаться на навесы. По количеству голов «святые» безнадёжно завязли во второй десятке: 41 гол (10 после стандартов), они делят 14-е место со «Стоком».
Достоинства Пюэля – упор на доминирование и умение ротировать состав – не дали желаемых результатов. Более того, традиционный английский краш-тест в январе команда провалила: проиграла четыре матча АПЛ подряд. Итоговое восьмое место выглядит довольно неплохо, но не надо забывать об одной детали: восьмой «Сатугемптона» отстал от седьмого «Эвертона» на 15 очков и опередил 13-й «Сток» всего на два.
Когда «Саутгемптон» объявил о расторжении контракта, в «Твиттере» практически не было злорадства. Пюэль вызывал уважение у болельщиков, и основной эмоцией в комментариях было что-то вроде «жаль, что не получилось, удачи». В конце концов, Клод добрался до финала Кубка лиги, где обидно проиграл «Манчестер Юнайтед». Просто его сильные стороны не пригодились команде, а строить тактику, исходя из возможностей состава, француз не стал.
И вот он подписал контракт с «Лестером». Не хочется заниматься гаданием, но просто примерьте всё, что он делал в «Саутгемптоне» на состав «лис». Что получается?
«Лестер» как самая неподходящая для Пюэля команда АПЛ
Когда речь идёт о «Лестере», мы говорим о команде с очень узкоспециальным составом. О команде, которая выиграла чемпионат с худшей точностью паса в лиге (70%), которая по владению мячом закончила свой триумфальный сезон на 18-м месте.
О команде, которая извлекает пользу из перехватов мяча, а не владения. Которая зависит от скорости флангов и забросов за спину защитникам, а не умения выходить из-под прессинга через пас. И, что очень важно, о команде, которая совершенно не умеет и не хочет учиться играть как-то по-другому. Попытки Клаудио Раньери сделать «Лестер» чуть более доминирующим закончились отставкой тренера и странным поведением футболистов, на которое было неприятно смотреть. Потом тренером стал Крэйг Шекспир и первым делом вернул старый-добрый отбери-бей-беги стиль. И вытащил «Лестер» из зоны вылета.
И вот этот «Лестер» приглашает тренера, который делает упор в командах на владение мячом и на прессинг. Который любит ротацию. «Лестер» и ротация? Эти слова нельзя ставить рядом. Раньери выиграл титул с 14 игроками, с тех пор «лисы» изменились минимально. Девять игроков того сезона до сих пор всегда в основе. Рабочая обойма команды составляет максимум 18 человек. И – да, они по-прежнему играют в пас хуже всех в чемпионате. Интересно, Варди и Марез готовы полностью менять стиль своей игры? Постоянно прессинговать, вместо того чтобы убегать в контратаки? Интересно, готов ли Морган играть в высокой обороне, где нужно не выигрывать силовую борьбу, а играть в пас и периодически бегать наперегонки с нападающими лицом к собственным воротам…
При назначении Пюэль сказал: «Для меня большая честь возглавить «Лестер» — клуб, чьи амбиции и ценности очень близки моим». Ладно, по амбициям нет вопросов. Но ценности? Как можно настолько неправильно сказать слово «противоположны», чтобы получилось слово «близки»?