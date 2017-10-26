Они хотят второго Раньери. О новом тренере «Лестера»

Дано: тренер-иностранец с хорошей репутацией, но без трофеев. Первое (и последнее) чемпионство он выиграл ещё в 2000 году. В еврокубках его клубы играли стабильно без особых успехов с одним исключением в виде полуфинала Лиги чемпионов. Когда-то на родине его считали одним из самых перспективных тренеров. Но вместо карьеры коллекционера трофеев он провёл 12 лет в командах, которые не претендуют на чемпионство. Никого не напоминает? Нет, это не Клаудио Раньери. Но понять, по какому принципу «Лестер» выбирает тренеров, несложно.

Ромео и Джульетта, вы уволены! Что творится в «Лестере» Маленький клуб чувствует себя большим. Зря.

Возможно, после первого абзаца вам кажется, что на этот раз «Лестер» всё сделал правильно. Но не спешите. Для начала вспомним, кто такой Клод Пюэль и почему он сейчас свободен.



Предыдущий сезон Пюэль провёл в Англии. По идее, это должно быть источником оптимизма: он увидел чемпионат, адаптировался и всё такое, но на самом деле всё наоборот. Год в «Саутгемптоне» по результатам получился средним, а по эмоциям – ещё хуже.

Как заставить провинциальную команду доминировать? Никак

Прошлым летом «Саутгемптон» не только продал, по традиции, лидеров, но и неплохо закупился под нового тренера. Вместе с Пюэлем из «Ниццы» взяли двух игроков, также по желанию тренера в Англию приехал Софьян Буфаль из «Лилля». На этот трансфер «Саутгемптон» потратил 25 млн евро – рекорд клуба. В атаке надежды возлагались на Маноло Габьяддини из «Наполи». Пюэль сам задал планку ожиданий, когда упомянул Лигу чемпионов, говоря об амбициях команды.



Но с самого начала всё пошло не так. Получил тяжёлую травму Пье, потом надолго вылетел Чарли Остин. Габьяддини не адаптировался. Приехавший из «Ниццы» вратарь Муэз Ассен осел в глубоком запасе, хотя Фрейзер Форстер регулярно совершал результативные ошибки.

«Саутгемптон» просто не принял стиль, который культивирует Пюэль. Он ставит игру в мелкий пас, требует владения мячом и предпочитает прессинг позиционной обороне. Вместо улучшения качества игры начался обратный процесс. Француз долго отказывался что-то менять, рассчитывая, что игроки адаптируются к его требованиям. В каком-то смысле так и произошло. Но это не отменяет того, что Душан Тадич, Ориоль Ромеу и Натан Редмонд тащили команду за счёт индивидуальных качеств. И того, что при седьмом месте в АПЛ по владению мячом «Саутгемптон» по итогам сезона стал лидером по количеству кроссов за игру. Что это значит? Что владение мячом было просто ради владения, а чтобы доставить мяч в штрафную, приходилось сваливаться на навесы. По количеству голов «святые» безнадёжно завязли во второй десятке: 41 гол (10 после стандартов), они делят 14-е место со «Стоком».

Достоинства Пюэля – упор на доминирование и умение ротировать состав – не дали желаемых результатов. Более того, традиционный английский краш-тест в январе команда провалила: проиграла четыре матча АПЛ подряд. Итоговое восьмое место выглядит довольно неплохо, но не надо забывать об одной детали: восьмой «Сатугемптона» отстал от седьмого «Эвертона» на 15 очков и опередил 13-й «Сток» всего на два.



Когда «Саутгемптон» объявил о расторжении контракта, в «Твиттере» практически не было злорадства. Пюэль вызывал уважение у болельщиков, и основной эмоцией в комментариях было что-то вроде «жаль, что не получилось, удачи». В конце концов, Клод добрался до финала Кубка лиги, где обидно проиграл «Манчестер Юнайтед». Просто его сильные стороны не пригодились команде, а строить тактику, исходя из возможностей состава, француз не стал.

И вот он подписал контракт с «Лестером». Не хочется заниматься гаданием, но просто примерьте всё, что он делал в «Саутгемптоне» на состав «лис». Что получается?

«Лестер» как самая неподходящая для Пюэля команда АПЛ

Когда речь идёт о «Лестере», мы говорим о команде с очень узкоспециальным составом. О команде, которая выиграла чемпионат с худшей точностью паса в лиге (70%), которая по владению мячом закончила свой триумфальный сезон на 18-м месте.

О команде, которая извлекает пользу из перехватов мяча, а не владения. Которая зависит от скорости флангов и забросов за спину защитникам, а не умения выходить из-под прессинга через пас. И, что очень важно, о команде, которая совершенно не умеет и не хочет учиться играть как-то по-другому. Попытки Клаудио Раньери сделать «Лестер» чуть более доминирующим закончились отставкой тренера и странным поведением футболистов, на которое было неприятно смотреть. Потом тренером стал Крэйг Шекспир и первым делом вернул старый-добрый отбери-бей-беги стиль. И вытащил «Лестер» из зоны вылета.

Почему «Лестер» должен вылететь из АПЛ. Навсегда Мнение о том, что нужно быть идиотом, чтобы уволить Клаудио Раньери.

И вот этот «Лестер» приглашает тренера, который делает упор в командах на владение мячом и на прессинг. Который любит ротацию. «Лестер» и ротация? Эти слова нельзя ставить рядом. Раньери выиграл титул с 14 игроками, с тех пор «лисы» изменились минимально. Девять игроков того сезона до сих пор всегда в основе. Рабочая обойма команды составляет максимум 18 человек. И – да, они по-прежнему играют в пас хуже всех в чемпионате. Интересно, Варди и Марез готовы полностью менять стиль своей игры? Постоянно прессинговать, вместо того чтобы убегать в контратаки? Интересно, готов ли Морган играть в высокой обороне, где нужно не выигрывать силовую борьбу, а играть в пас и периодически бегать наперегонки с нападающими лицом к собственным воротам…

При назначении Пюэль сказал: «Для меня большая честь возглавить «Лестер» — клуб, чьи амбиции и ценности очень близки моим». Ладно, по амбициям нет вопросов. Но ценности? Как можно настолько неправильно сказать слово «противоположны», чтобы получилось слово «близки»?