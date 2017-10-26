Я понял загадочную африканскую душу. Жемчужинки Гамулы

Привет, мои родные. Расскажу вам сегодня о той резонансной истории, благодаря которой моя рубрика получила такое название. Думаю, вы её помните. А кто забыл – наберёте в поиске «Гамула жжёт» или просто «чёрные жемчужинки».



Мой хороший друг президент НСФЛ Андрей Стукалов пригласил меня на фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. Хочется сказать ему и Алу Алханову большое спасибо за это приглашение. Меня сразу предупредили, что я обязательно должен тренировать одну из сборных в турнире наций среди студентов. Мне выпала Африка. Ну вот как тут не смеяться? Интересная подстава от дружищи. Я сразу вспомнил историю с «чёрными жемчужинками».

Турнир был не очень профессиональным, половина игроков даже правил толком не знала. Остальная половина мяч гоняла раньше только во дворе на коробках. На большое поле вышли и немного растерялись. Иногда так и на матчах РФПЛ бывает, чего уж от студентов ждать? Моя Африка в итоге заняла пятое место. Но ничего, главное удовольствие получили.

Когда узнал, кого тренировать буду, сразу захотелось передать привет главе КДК РФС Артуру Григорьянцу. Пусть теперь не говорит, что я расист. Как меня назначили, сразу все вспомнили про ту историю. Но турнир прошёл весело, я получил кучу удовольствия. С игроками общался легко, ведь половина понимала русский язык, давно уже учатся в России. Плюс переводчики с английского помогали. Правда, качество футболистов в сборной Африки оставляло желать лучшего.

Фото: нсфл.рф

Есть одна особенность у африканских игроков – отсутствие дисциплины. Видимо, это передаётся из поколения в поколение и воспитывается с раннего возраста. Неважно – играет он в английской Премьер-лиге, российской Премьер-Лиге или в студенческой сборной. У нас игра в 10:00 утром. За 10 минут до матча у меня в команде не хватало семерых человек – не пришли. Пришлось на трибуне игроков рекрутировать. Я теперь лучший агент в истории! Самое быстрое трансферное окно провёл. Троих поймал – пошёл, переодел. Ко второму тайму начали появляться те, кто должен были играть. Так было, есть и будет — никакой дисциплины. В «Ростове» тоже у них проблемы были с организацией. У профессионалов получше, конечно, но тоже всегда что-то происходило.

Могу сказать, что сразу понял загадочную африканскую душу. Она – в загадке. Всё в потёмках. Такая же тёмная душа, как сам африканец. Мне с моей командой на турнире было весело. Они меня отлично приняли, даже на руках носили после турнира. Жемчужинками их называл, как только мы ни шутили. Много смеялись, они ведь тоже юмор хороший любят.

Мне после той истории с «жемчужинками» стыдно не было. Все нормальные люди понимали, что я не мог и не сделал ничего плохого. Видимо, надо было на ком-то отыграться и показательно выпороть. Выбрали бедного паренька Игорька Гамулу, чтобы другим было неповадно. Мне было даже смешно. Ведь ситуация простая – кто не играл тогда в основе, сразу начал обижаться. А кто регулярно выходил – даже не заметил этой истории.

Нешуточное наказание для Гамулы «Ростов» остаётся на пять матчей без своего главного тренера, наказанного за высказывания расистского характера.

После того интервью сразу из руководства Шикунов позвонил. Мы обсудили всё и разобрались. Поехали на следующий матч в Уфу. И тут вдруг начали придумывать. Видимо, британские журналисты раскопали, а потом африканцы подхватили. Вот наши и вернулись к этому вопросу.

Нужно ли наказывать Гамулу? Григорьянц рассказывает про письмо из ФИФА, Варга заступается за Гамулу, Горо не чувствует обиды. Мнения – в рубрике «Вопрос дня».

Когда я пришёл в РФС к Артуру Григорьянцу на КДК, то такую речь толкнул сильную — закачаешься. Меня вообще поощрить надо было после таких слов. Нужно было денег дать за борьбу с расизмом, а не наказывать. Я долго говорил. Потом вышел из кабинета, у них так там положено. Думал, что они долго совещаться будут, а меня буквально через полминуты позвали. Сразу сказали – пять матчей дисквалификации. Видимо, заранее всё было обговорено. Ну и зачем я тогда перед ними распинался? Всё решили ещё до моего прихода.

Фото: нсфл.рф

Перед футболистами «Ростова» извинился. Они разделились на два лагеря – играющие и лавочники. Первые простили, вторые — нет. Но мне это было не очень интересно. Я вообще не понял, зачем мне извиняться, если я никого не оскорблял и не хотел оскорблять. Назвал их чёрными. А они какие? Белые? Футболисты хотят играть, вот и придираются к каждому слову. Потом даёшь им играть, тому же Ксулу, а на 20-й минуте уже меняешь. Ну не тянет футболист. Хоть ты его чёрной жемчужинкой назови, хоть королём футбола.

На меня больше всех обиделись Ксулу и Лоло. Имена прям для подружек куклы Барби. Были и хорошие ребята в том, моём «Ростове». С Баштушем всегда было очень приятно работать, хороший парень. Сейчас в «Лацио» играет — молодец. Мусса Думбия простой парень – почти всегда молчал. Он ведь молодой ещё был, вот особо и не говорил. Канга – очень своеобразный, шальной парнишка.

Скажу вам честно, поведение футболиста не сильно зависит от его цвета кожи, религии или страны, из которой он приехал. Когда в команде всё хорошо и есть результат – легко тренировать как русских, так и легионеров. Когда игрок не попадает в состав, есть проблемы с финансами или положением в турнирной таблице, то тут начинаются недовольства.

Смотря назад на всю эту историю с «жемчужинками», я не чувствую себя виноватым. Я как хорошо общался с африканцами, так и продолжаю это делать. Ну вот какой я должен был вынести урок? Сейчас на турнире нужно было снимать видео, как они меня на руках носили. Со всем моим общением и отношением всё прошло хорошо. Все остались довольны. И у меня после этого турнира только положительные эмоции.