Почему Джикия – будущий капитан «Спартака». А, может, и сборной России

Парадокс. Джикия вчера остался на скамейке запасных. И именно поэтому он – основа «Спартака». Каррера приберёг ключевых футболистов: Фернандо, Промеса, Селихова, Джикию… Судя по всему, именно они сыграют в субботу в Ростове.

Джикия появился во втором тайме, но даже за 25 минут успел запомниться. Во многом тем, как жёстко схватил Промеса и силой оттащил от потасовки с Муслуевым. Кто знает, не приди Джикия, и голландец мог уйти не с жёлтой, а с красной карточкой. Это было при счёте 3:2, когда победа ещё не была гарантирована.

Уходя с поля после игры, Джикия свернул не направо, к себе в раздевалку, а налево – в сторону раздевалки Нальчика. Скорее всего, именно в неё он и зашёл. Иной болельщик сказал бы: «Ему нечего делать в раздевалке соперников». Но Джикии свойственно помнить бывших. Ведь именно «Спартак-Нальчик» приютил защитника, когда от него отказались в «Локомотиве».



Про «Амкар» Джикия тоже не забывает. Будучи игроком московского «Спартака», признавался, что скучает по супу, который педлагали в Перми. Признание можно увидеть тут:

Видео можно посмотреть на официальном канале «Амкара» в YouTube.

Однажды Джикия покинет и «Спартак». Тогда защитник будет тепло отзываться уже о Тарасовке и её обитателях. Ведь нет никакого благородства в том, чтобы злиться на бывших. Кстати, недавно в Тарасовке прошла пресс-конференция, к которой защитник не имел отношения. Однако Джикия всё равно по-хозяйски зашёл, осмотрелся, убедился, что всё хорошо, пошутил и ушёл.

Это он ещё в бутсах пришёл. Порой в носках заглядывает!



Интересный факт: Джикия склонен жить на базе клуба, в отличие от других футболистов. Поближе к полю, подальше от суеты. В «Локо-2» он жил в интернате, хотя до дома в Балашихе было 20 минут. В Нальчике жил на базе. В Перми ему клуб мог выделить жилье, но он всё равно оставался на базе. А вы можете догадаться, как выглядит база «Амкара». Подсказка: не очень современно. Иной раз Джикия и сейчас остаётся на базе красно-белых, а не в Балашихе. Отсюда и хозяйское отношение к приезжим журналистам.

Карьера Джикии много раз была близка к тому, чтобы защитник не оказался в «Спартаке». Да и вообще вне чемпионата России. В 2013 году Смородская закрыла «Локо-2». На футболиста в РФПЛ никто не рассчитывал. Только Билич брал на просмотр в основу, но Смородская уволила и хорвата. Тогда игрока взял Нальчик.

Был и другой неприятный момент. За полтора года до «Спартака» Джикия с «Химиком» вылетел во вторую лигу. По словам игрока, он на тот момент никому не был нужен. Воскресил футболиста «Амкар». Так воскресил, что на него стал претендовать «Спартак» и «ещё один московский клуб». Об этом писали в новостях. Этим клубом был… «Локомотив».

Такой вариант был интересен и самому защитнику, учитывая его привязанность к бывшим. Не срослось. Георгий оказался в «Спартаке». Здесь он уже стал одним из кумиров. После матчей его окружают фанаты. Он один из тех, кто никогда не отказывает в автографе или фото. Иногда просто общается с болельщиками. Может что-то отмочить при встрече или в «Инстаграме». После победы над «Севильей» (5:1) выдал мощную фразу:



«Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена...», – это переделанная цитата из песни рэп-группы 25/17 «Солнцу навстречу».

На сборах Джикия живёт с Джано. Везде ходят вместе. Хотя в чём-то их пути сильно разошлись. Защитник мог выступать за сборные России или Грузии. Джикия выбрал команду Черчесова, хотя перспективы в ней на тот момент были далеко не очевидны.

Вспомнилось, как Джикия рассказывал про обед с Джано. По словам защитника, они едят одно и то же, но у него плюс 350 грамм к весу, а у Джано – минус 350 грамм. Джикия шутит, что полнеет даже от воздуха, поэтому старается меньше дышать. Хотя в детстве он был худым, даже когда уплетал бургеры. И именно на них он потратил свою первую зарплату. А теперь – воздержание.

Согласно легендам бритым его видели лишь несколько человек в мире. Он из тех людей, кто утром побрился, а к вечеру зарос. Хотя если покопаться, то можно найти вот такую фотографию времён «Локомотива».

Понятно, чем Джикия приглянулся Каррере. Есть в футболисте что-то от страстных итальянских защитников прошлой формации. В стыках никого не жалеет. Ещё в Перми его прозвали «человек-подкат».



Сегодня исполнилось ровно 10 месяцев с того дня, как Джикия подписал контракт со «Спартаком». Между тем, ему пока лишь 23 года. Впереди слава и деньги, которые портят любого человека. До сих пор Георгий скитался, многое повидал, а потому сейчас у него нет понтов. Хочется верить, что «корона» не проломит ему голову. В его случае не должна.