«Кормим Ригони котлетками с пюрешкой». «Зенит» крут в соцсетях

Вы, возможно, читали новость о том, что пресс-служба сборной Испании разместила на сайте тест. Имена и фамилии испанских игроков написаны по-русски. Нужно догадаться, кто это. Непростая задача для людей, никогда не имевших дела с кириллицей. Ссылка на тест, разумеется, есть и в «твиттере» испанской сборной. Что неожиданно, так это первый комментарий к посту.

«Это очень легко», — пишет «Зенит» в комментариях по-испански. И выкладывает скриншот со 100-процентным результатом.

Один остроумный комментарий – не повод делать статью. Просто «Зенит» делает это на системе. Вчера ответ русскоязычному «твиттеру» УЕФА вызвал больше эмоций, чем сам пост. «Чем вы его кормите?» — риторический вопрос рядом с отличной статистикой Ригони в Лиге Европы (5 голов, 3 ассиста). Но на этот вопрос УЕФА получает развёрнутый видеоответ. С участием Ригони и мема из «Улицы разбитых фонарей».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФК «Зенит».

Ещё «Зенит» репостит сообщения аккаунта, который называется «Крыша на Крестовском». Крыша сама по себе регулярно проявляет творческую активность. Основные варианты постов – открыта/закрыта, хотя иногда предлагаются и картинки.

Обычная работа в соцсетях – интервью, социальная активность и тому подобные вещи – естественно, тоже есть в большом количестве. Отличный пример с Браниславом Ивановичем, который обещает стать доставщиком пиццы (не навсегда), если болельщики помогут собрать полтора миллиона рублей для благотворительного фонда. Интересно, это сам Иванович подсказал идею? Мы видели подобные акции в «Челси».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФК «Зенит».

Благодаря качественной работе в Интернете удаётся снизить негативный эффект от скандалов. Идеальный пример – с бакланами. Когда вице-губернатор Игорь Албин начал объяснение проблемы с крышей словами «Есть такая известная птица – баклан», соцсети затопило волной шуток. В ситуации, когда на твоём стадионе протекает крыша и полно других технических проблем, а чиновник винит бакланов, лучшим выходом оказалось посмеяться над собой. Указатели в виде бакланов на территории стадиона заставили всех забыть о проблемах арены.

И заодно вызвали новую волну – интереса к команде. Даже перепутанные птицы (на фото «Зенита» не баклан, а разновидность цапли) не помешали. Тот факт, что сам Албин вскоре призвал не воспринимать его слова всерьёз (получается, бакланы не виноваты?), тоже ничего не изменил. Бакланы уже пошли в народ.

Посмотреть это видео на «Чемпионате».

Но всё-таки главной особенностью «Зенита» стоит назвать не генерирование мемов и социально-полезную деятельность, а именно активное общение. Питерцы постоянно общаются в Интернете, шутят и вызывают споры. Иногда слишком стараются (например, когда посмеялись над скромной презентацией формы «Ростова»), иногда безобидно. Почему бы не потроллить хоккеистов из СКА? Те неплохо отвечают.

Почему это важно?

Нашему футболу очень не хватает бытовых эмоций. В 2017 году команда не может появляться в поле зрения исключительно на поле и в официальных интервью. Тем не менее многие команды в России зачем-то пытаются это делать. Всё равно не получится, только время теряется зря. На этом фоне маркетинг «Зенита» может выглядеть как срыв шаблона, но это не так. Это и есть шаблон. То, как должен вести себя современный клуб.