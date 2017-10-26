«Саша Кокорин, побойся Божовича!»

Глушаков в «Манчестер Сити», Горлукович против Неймара и специальный график Вернблума. Читатели «Чемпионата» снова шутят.

Мутко: разведём по времени матчи России в Петербурге и Аргентины в Краснодаре



samogonvservante:

— Разводить ты мастер.

Дюгарри раскритиковал игру Неймара: он провоцирует других



lenin-cska-zenit:

— Поиграл бы Неймар против Горлуковича или Ковтуна, то понял бы, что сейчас его просто на руках носят.

Кокорин рассказал, с кем из тренеров у него не было хороших отношений



00791:

— Побойся Божовича, Саша))

В Индонезии футболист забил гол, показав необыкновенную скорость

Посмотреть видео можно на канале The Guardian в YouTube.

marty-mcfly:

— Такого за пивом посылать хорошо.)



Lycian:

— Мазь звездочка, нанесенная на нужный участок тела)



Goryaschiypukan:

— Да я так от ментов, когда был мелкий, убегал.

14-летний футболист забил гол в своём дебютном матче за «Стяуа»



sahei:

— Скауты «Арсенала» экстренно вылетели в Румынию.

Глушаков: в «Зенит» приглашали три раза, но мне голубые цвета не нравятся



Bazarnov:

— У «Манчестер Сити», «Наполи», «Лацио» нет шансов купить Глушакова.

На стадионе «Крестовский» установлена защита от птиц



Dsjdsfssdf:

— Ну что… Ждем ответки от бакланов! Их ход…

Газзаев предложил переименовать Кубок России в Национальный кубок президента РФ



Redwhitecats:

— Сокращенно СupPut.

Zaichatina:

— А премьер-лигу переименовать в «Национальный Его Величества Президента РФ Чемпионат имени Второго Президента».

«Зенит» — пресс-службе УЕФА: Ригони кормим котлетками, макарошками и пюрешкой



amkarperm59:

— Ригони уже выучил фразу «А компот?»))

Марадона: то, что лучшим стал Роналду, а не Месси, ранило мне душу



Nashfootball:

Диего, да что ты знаешь о душевных ранах!?

P.s. болельщик сборной России

Вернблум стал рекордсменом РФПЛ по жёлтым карточкам в матчах с одной командой



Thered:

— Понтус, какой у тебя график?

— Четыре через один.