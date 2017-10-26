«Саша Кокорин, побойся Божовича!»

Мутко: разведём по времени матчи России в Петербурге и Аргентины в Краснодаре
samogonvservante:
— Разводить ты мастер.
Дюгарри раскритиковал игру Неймара: он провоцирует других
lenin-cska-zenit:
— Поиграл бы Неймар против Горлуковича или Ковтуна, то понял бы, что сейчас его просто на руках носят.
Кокорин рассказал, с кем из тренеров у него не было хороших отношений
00791:
— Побойся Божовича, Саша))
В Индонезии футболист забил гол, показав необыкновенную скорость
Посмотреть видео можно на канале The Guardian в YouTube.
marty-mcfly:
— Такого за пивом посылать хорошо.)
Lycian:
— Мазь звездочка, нанесенная на нужный участок тела)
Goryaschiypukan:
— Да я так от ментов, когда был мелкий, убегал.
14-летний футболист забил гол в своём дебютном матче за «Стяуа»
sahei:
— Скауты «Арсенала» экстренно вылетели в Румынию.
Глушаков: в «Зенит» приглашали три раза, но мне голубые цвета не нравятся
Bazarnov:
— У «Манчестер Сити», «Наполи», «Лацио» нет шансов купить Глушакова.
На стадионе «Крестовский» установлена защита от птиц
Dsjdsfssdf:
— Ну что… Ждем ответки от бакланов! Их ход…
Газзаев предложил переименовать Кубок России в Национальный кубок президента РФ
Redwhitecats:
— Сокращенно СupPut.
Zaichatina:
— А премьер-лигу переименовать в «Национальный Его Величества Президента РФ Чемпионат имени Второго Президента».
«Зенит» — пресс-службе УЕФА: Ригони кормим котлетками, макарошками и пюрешкой
amkarperm59:
— Ригони уже выучил фразу «А компот?»))
Марадона: то, что лучшим стал Роналду, а не Месси, ранило мне душу
Nashfootball:
Диего, да что ты знаешь о душевных ранах!?
P.s. болельщик сборной России
Вернблум стал рекордсменом РФПЛ по жёлтым карточкам в матчах с одной командой
Thered:
— Понтус, какой у тебя график?
— Четыре через один.