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Миодраг Божович
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

«Саша Кокорин, побойся Божовича!»

Глушаков в «Манчестер Сити», Горлукович против Неймара и специальный график Вернблума. Читатели «Чемпионата» снова шутят.
26 октября 2017, четверг. 22:00 Футбол

Мутко: разведём по времени матчи России в Петербурге и Аргентины в Краснодаре

samogonvservante:
— Разводить ты мастер.

Дюгарри раскритиковал игру Неймара: он провоцирует других

lenin-cska-zenit:
— Поиграл бы Неймар против Горлуковича или Ковтуна, то понял бы, что сейчас его просто на руках носят.

Кокорин рассказал, с кем из тренеров у него не было хороших отношений

00791:
— Побойся Божовича, Саша))

В Индонезии футболист забил гол, показав необыкновенную скорость

Посмотреть видео можно на канале The Guardian в YouTube.

marty-mcfly:
— Такого за пивом посылать хорошо.)

Lycian:
— Мазь звездочка, нанесенная на нужный участок тела)

Goryaschiypukan:
— Да я так от ментов, когда был мелкий, убегал.

14-летний футболист забил гол в своём дебютном матче за «Стяуа»

sahei:
— Скауты «Арсенала» экстренно вылетели в Румынию.

Глушаков: в «Зенит» приглашали три раза, но мне голубые цвета не нравятся

Bazarnov:
— У «Манчестер Сити», «Наполи», «Лацио» нет шансов купить Глушакова.

На стадионе «Крестовский» установлена защита от птиц

Dsjdsfssdf:
— Ну что… Ждем ответки от бакланов! Их ход…

Газзаев предложил переименовать Кубок России в Национальный кубок президента РФ

Redwhitecats:
— Сокращенно СupPut.

Zaichatina:
— А премьер-лигу переименовать в «Национальный Его Величества Президента РФ Чемпионат имени Второго Президента».

«Зенит» — пресс-службе УЕФА: Ригони кормим котлетками, макарошками и пюрешкой

amkarperm59:
— Ригони уже выучил фразу «А компот?»))

Марадона: то, что лучшим стал Роналду, а не Месси, ранило мне душу

Nashfootball:
Диего, да что ты знаешь о душевных ранах!?
P.s. болельщик сборной России

Вернблум стал рекордсменом РФПЛ по жёлтым карточкам в матчах с одной командой

Thered:
— Понтус, какой у тебя график?
— Четыре через один.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
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