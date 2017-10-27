Кокорин потроллил Промеса, «Спартак» и аргентинцев, Глушаков – «Зенит»

Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили словесный «разогрев» за неделю до своего матча, 14-летний вундеркинд забил за «Стяуа».

Кокорин: Промес — лидер сборной Нидерландов? В этом и беда!

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин в эфире радио «Зенит» в числе прочего высказался о сборной Нидерландов, не сумевшей пробиться на чемпионат мира, который пройдёт в России в 2018 году.

«Раньше голландцы считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдёт мимо них», — сказал Кокорин.

«У них лидер — из „Спартака“», — добавил ведущий, имея в виду полузащитника Квинси Промеса.

«В этом и беда!» — с улыбкой на лице отметил Кокорин.

Александр также поделился мнением о сборной России: «У нас сильная сборная, но я не могу понять, кто её вознёс до такого уровня, будто мы входим в пятёрку во всём мире. В товарищеских матчах, например, с бразильцами и португальцами мы выдаём хорошие игры, но когда наступает турнир высокого уровня, нам чего-то не хватает. Может, домашний чемпионат мира будет переломным. В принципе мы и на Кубке конфедераций неплохо играли, но опять чего-то не хватило».

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Глушаков: в «Зенит» приглашали три раза, но мне голубые цвета не нравятся

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков дал интервью, в котором его спросили, не было ли у него желания перейти в «Зенит», интересовавшийся им на разных этапах карьеры.

«В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году — тогда я только начал выходить в стартовом составе «Локомотива» — уходить не было смысла. Ещё одна попытка в 2011-м, но главный тренер Жозе Коусейру попросил не бросать команду — мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от «Спартака», а там уже и не было сомнений, что я выберу.

Просто голубые цвета не нравятся (смеётся). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Витей Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел — времени нет. Дай бог, вызовут в сборную — приеду на игру с Испанией», — сказал Глушаков.

Кокорин: видимо, аргентинские игроки «Зенита» не ходили в школу

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подшутил над аргентинскими футболистами петербургской команды из-за незнания английского языка. В составе «Зенита» сейчас выступают пятеро аргентинцев: Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

«С аргентинцами тяжело в плане общения. Не знаю, почему, но они даже английского не знают. Видимо, в школу не ходили. Много чего хочется спросить, но они не особо понимают, это большая проблема. На поле меньше проблем, а в быту пообщаться и подсказать очень тяжело.

На русском они вообще ничего не знают. Не было ли идеи в связи с этим выучить испанский? Я бы с радостью, но, думаю, мне не пригодится. Если бы я переехал в другую страну, с радостью бы учил язык», — сказал Кокорин в эфире радио «Зенит».

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Самый дешёвый билет на матч «Спартак» — «Зенит» стоит 1,5 тыс. рублей

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о старте продаж билетов на домашний матч 18-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 27 ноября.

Стоимость самого дешёвого билета составляет 1,5 тыс. рублей, самого дорого – 30 тыс. рублей. Отмечается, что продажа будет осуществляться в пять этапов. На самых ранних этапах предпочтение будет отдано владельцам абонементов и карт болельщика, после чего билеты будут реализовываться на сайте клуба и при помощи специального аукциона, а они поступят в свободную продажу в последнюю очередь.

РФС подал заявку на проведение матча открытия ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз подал заявку на проведение матча открытия чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«Мы подали заявку на проведение матча открытия ЧЕ-2020 и предложили Петербург. Готовы создать все необходимые условия. Болельщики этого заслужили. Стадион фантастический, его долго критиковали, но сегодня он один из лучших в мире», — сказал Мутко.

Напомним, что чемпионат Европы 2020 года впервые пройдёт в 13 городах, включая Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель и Глазго.

Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.

Восстановившийся от травмы Дзагоев отправился с ЦСКА в Тулу

ЦСКА на автобусе отправился в Тулу, где завтра, 27 октября, состоится матч 15-го тура российской Премьер-Лиги с местным «Арсеналом» (начало — в 19:30 мск).

В предстоящем матче «армейцам» сможет помочь полузащитник Алан Дзагоев, восстановившийся от травмы и вернувшийся в общую группу.

В списке игроков, которые смогут выйти на поле, присутствует и нападающий Аарон Оланаре, которого не было в заявке на матч с «Зенитом» (0:0).

На игру ЦСКА поехал в следующем составе: вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин; полузащитники: Бибрас Натхо, Александр Головин, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов; нападающие: Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Витиньо, Аарон Оланаре.

LFP вынесла вердикт по наказанию Неймара за удаление в матче с «Марселем»

Дисциплинарный комитет французской лиги профессионального футбола (LFP) вынес вердикт по поводу наказания нападающего «ПСЖ» Неймара по итогам матча парижан с «Марселем» (2:2) в рамках 10-го тура чемпионата Франции, сообщает официальный сайт организации. На 87-й минуте Лукас Окампос нарушил правила на Неймаре, после чего бразилец толкнул аргентинца. Оба футболиста получили по жёлтой карточке, но для форварда парижан предупреждение стало вторым.

Бразильский форвард, который автоматически пропустит следующий матч Лиги 1 из-за красной карточки, получил к тому же условную дисквалификацию ещё на одну игру чемпионата Франции.

Таким образом, Неймар не сможет помочь «ПСЖ» в ближайшем домашнем матче с «Ниццей» (27 октября), однако сможет принять участие в следующей гостевой игре — с «Анже» (4 ноября).

14-летний футболист забил гол в своём дебютном матче за «Стяуа»

Во время матча 1/16 финала Кубка Румынии, в котором «Стяуа» на выезде встречалась с клубом третьего дивизиона «Сэнэтатей» из Клужа, главный тренер бухарестской команды Николае Дикэ выпустил на поле футболиста Яниса Стойку, которому на тот момент было 14 лет, 10 месяцев и 13 дней.

Игрок отметил свой дебют забитым мячом уже в добавленное судьёй время, установив тем самым окончательный счёт — 6:1 в пользу «Стяуа» и став самым юным автором гола в истории бухарестского клуба. Янис Стойка является сыном экс-футболиста «Стяуа», ФК «Москва» и «Томи» Помпилиу Стойки.

«Ещё в воскресенье знал, что попаду в состав на этот матч. Когда тренеры сказали мне разминаться, у меня подкосились ноги. Сбылась мечта, невероятно. Могу написать книгу об этом. Я играю в футбол с восьми лет, и вся моя жизнь посвящена этому виду спорта. Иногда я тренируюсь по два раза в день. Все мечтают играть за „Стяуа“, и мой отец рассказал мне, как непросто носить майку этого клуба. Мне тяжело это даже на тренировках. В возрасте 14 лет это просто фантастика!» — цитирует 14-летнего игрока пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в кубковых матчах в Румынии выступил футболист ещё младше Стойки. Тренер «Вииторула» Георге Хаджи в выездной игре с клубом «Школар» (4:2) выпустил на поле Роберто Мэлээле, который стал в возрасте 14 лет, 6 месяцев и 26 дней самым юным футболистом в истории румынского футбола.

ВИДЕО ГОЛА СТОЙКИ

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Григорян: ухожу из «Арарата» злым и готовым к работе

Бывший главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян прокомментировал решение покинуть столичный клуб, который возглавлял с августа этого года.

«Меня сейчас устраивает та версия, которая является официальной. Как написала пресс-служба «Арарата», так всё и было. Оглядываясь назад на проделанную работу, могу сказать, что доволен результатом, но не доволен качеством игры.

Воспринял работу в «Арарате» как положительную историю. Мой отец два с половиной месяца кайфовал от того, что я главный тренер «Арарата». Я перезагрузился положительными результатами, что очень важно для любого тренера. Не важно, что это вторая лига, но первое место очень полезно как для футболистов, так и для тренера. Это очень важный момент. Поэтому я позитивно оцениваю этот этап своей карьеры. Мне жалеть не о чем. Про негативные моменты говорить не хочу, но больше с Валерием Оганесяном я работать не готов. Никогда.

Ухожу из «Арарата» без улыбки на лице. Нужно быть слишком сильным и благородным, чтобы покидать его с улыбкой. Либо быть совершеннейшим идиотом, чтобы улыбаться уходя. Я ухожу злым. Я злой и готовый к работе. Любой тренер хочет довести дело до логического завершения, вот поэтому и ухожу злым по-спортивному. Я готов работать, и это хорошее желание и состояние. Я остаюсь в профессии, буду дальше тренировать. Уже есть понимание, что буду делать дальше. На данный момент не могу рассказать, где продолжу работу», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.