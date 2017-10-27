Наполеон, негодяй, москвич. Скандалы с участием судьи игры «Зенит» – «Локо»

Герои «золотого» «Локомотива»-2004: где они сейчас 13 лет назад команда под руководством Сёмина последний раз была первой.

Главным арбитром центрального матча 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Будем надеяться, что он станет самым незаметным участником матча. Но Мешкову нужно очень постараться, чтобы не повторилась какая-то из этих историй.

02.05.2012. «Локомотив» – ЦСКА – 0:3

В столичном дерби судья из Дмитрова уже на седьмой минуте удалил защитника «железнодорожников» Мануэла Да Кошту после фола против нападающего «армейцев» Сейду Думбия и назначил пенальти в ворота Маринато Гилерме. Этот эпизод стал ключевым в матче. Думбия реализовал пенальти, а ЦСКА впоследствии довёл дело до разгрома.

«Матч с ЦСКА — совершенный беспредел, – метала громы и молнии президент «Локомотива» Ольга Смородская. – Знаете, что меня больше всего поразило? Судья Мешков в своих собственных глазах, как я поняла, не просто Наполеон, а круче Наполеона. Он хотел, чтобы главными на поле были не команды, а только сам Мешков в единственном числе. Мы сыграли 6 минут 35 секунд, когда он удалил да Кошту. Выдающиеся судьи Уэбб, Коллина, тот же Розетти, следуя духу игры, никогда такого не сделали бы. Пенальти — полбеды, но удаление-то за что?!

Профессионал Думбия бежит, видит сзади двух защитников, ставит корпус и встаёт как вкопанный, а Коште ничего не остаётся, как перелететь через «армейца». Он не играл прямой ногой, не травмировал соперника — откуда взялась красная карточка? И на фол «последней надежды» да Кошта не наиграл: Думбия, напомню, накрывал ещё один наш защитник, а Гилерме успел резко сократить дистанцию. Хорошо, удалили, ошибка. Но почему никто не говорит о последующих ошибках этого непрофессионального судьи? Подавляющее большинство ситуаций трактуется в пользу соперника!"

Виталий Мешков. «Локомотив» – ЦСКА – 0:3 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

29.09.2012. «Зенит» – «Локомотив» – 1:1

На 32-й минуте матча в Петербурге главный судья Михаил Вилков после подсказки со стороны своего помощника Мешкова удаляет за вторую жёлтую карточку защитника гостей Романа Шишкина. На самом деле фолил Ведран Чорлука. Позже КДК РФС отменил ошибочно показанный Шишкину «горчичник».

«Моё мнение: Мешкова надо навсегда отлучить от футбола, – снова негодовала Смородская. – Хватит его уже обучать и воспитывать. Его надо гнать из футбола и прекращать тратить на него деньги. Это форменное безобразие, и мне не понятно, сколько ещё должно пройти времени, пока его квалификация будет признана неудовлетворительной. Я не верю в простые ошибки. Ситуация перешла уже все границы. Показать жёлтую карточку не тому игроку, он совсем обалдел, что ли?»

Ольга Смородская: Знаете, что меня больше всего поразило? Судья Мешков в своих собственных глазах, как я поняла, не просто Наполеон, а круче Наполеона.

18.05.2013. «Краснодар» – «Спартак» – 0:1

На 72-й минуте матча в Краснодаре при счёте 0:0 Мешков назначил пенальти в ворота «быков». Арбитр посчитал, что защитник Руслан Нахушев сбил с ног нападающего Юру Мовсисяна. Дмитрий Комбаров не забил с «точки», тем не менее хозяева после поражения вспоминали Мешкова недобрым словом.

«Такие пенальти можно раз шесть давать за игру, – прокомментировал эпизод Нахушев. – Я скажу, что судья — негодяй. Если уж даешь в наши ворота пенальти, то давай и в ворота «Спартака». Момент у ворот спартаковцев был более очевидным. Понимаете, это видел весь стадион, не только я и главный тренер. При всём уважении к «Спартаку», так нельзя. Такое отношение к одной из команд…»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий добавил от себя в «Твиттере»: «Всё московское. «НТВ Плюс» даже в хайлайт не включил 100-процентный пенальти на Шипицине, и судил отвратительно москвич».

04.04.2015. «Спартак» – «Кубань» – 1:1

В матче на «Открытие Арене» Мешков поставил пенальти в ворота краснодарцев, а на 77-й минуте при счёте 1:1 отменил гол нападающего Угу Алмейды. В этом эпизоде главный арбитр понадеялся на решение ассистента, зафиксировавшего офсайд.

«Чистый гол, – заявил, посмотрев повтор, полузащитник гостей Владислав Кулик. – Было настолько досадно и обидно, что сложно даже сейчас комментировать. Видимо, да, удачи не хватило, но ещё и человеческий фактор — судья не увидел. Причём по линии было видно, где находился защитник, а где — Алмейда, но человек поднимает вне игры. Это на самом деле произвол».

Курбан Бердыев: По судейству никогда ничего не говорил, но такого беспредела никогда в жизни не видел. Что творил он – так нельзя!

Известный арбитр Сергей Хусаинов заявил, что пенальти в ворота «Кубани» назначен ошибочно – Мовсисян симулировал. Гендиректор «Кубани» Евгений Муравьёв тоже выступил с комментарием: «По ходу встречи судья охотно выдавал нашей команде карточки, тогда как при подобных нарушениях хозяев ограничивался штрафными… Мешков, поставив пенальти в наши ворота, затем сделал вид, что в другой штрафной площади нарушения против Игнатьева не было».

Виталий Мешков Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

11.05.2015. «Терек» – «Спартак» – 4:2

В первом тайме игры в Грозном спартаковцы открыли счёт, а незадолго до перерыва Мешков удалил полузащитника Олега Иванова за толчок Дениса Давыдова. Тем не менее во втором тайме хозяева забили вдесятером четыре гола.

«Никакого удаления там не было, – не сомневался Иванов. – Такие моменты происходят сплошь и рядом, просто сегодня против «Терека» играла „народная“ команда, а Давыдов — народный артист. Хотите подробностей — звоните Мешкову, пусть он расскажет».

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов поддержал Иванова: «Мы победили, несмотря на предвзятое судейство. Мешков в схожем эпизоде мог удалять Кротова, когда тот плечом ударил в грудь Семёнова. Вдобавок не назначили стопроцентный пенальти в первом тайме. Это на совести арбитра».

30.05.2015. «Ростов» – ЦСКА – 1:1

Ничья в Ростове помогла «армейцам» попасть в Лигу чемпионов, а хозяева угодили в стыковые матчи. Несмотря на то что в пользу ростовчан был назначен пенальти, они по окончании матча ругали Мешкова. По их мнению, арбитр дважды имел основания удалять Сергея Игнашевича.

«По судейству никогда ничего не говорил, но такого беспредела никогда в жизни не видел, – признался рассерженный главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев. Что творил он – так нельзя! Канга провоцируют, а Мешков его «ловит». Замену делаю, потому что судья убивает!»

Леонид Калошин: Контрольно-квалификационный комитет не рассматривал данный эпизод по причине того, что не было предмета спора… В этой ситуации судья ошибочно не назначил пенальти, он посмотрел записи и согласился, что допустил ошибку.

26.11.2016. «Терек» – «Спартак» – 0:1

Ещё один матч «Спартака» в Грозном, после которого хозяева жаловались на работу судьи из Дмитрова. Пресс-служба «Терека» опубликовала в «Твиттере» видеонарезку спорных решений Мешкова, а руководство приняло решение премировать команду за игру, так как причиной поражения в «Тереке» считали только одного человека – арбитра. Вице-президент «Терека» Алханов опять обрушился с критикой на Виталия.

«Одна ошибка решила судьбу матча, но не только она, – сказал Алханов. – Я говорю о безобразном судействе Мешкова. Арбитр позволял «Спартаку» делать всё. Много раз закрывал глаза на нарушения, никак не реагировал, когда игроки красно-белых тянули время. Не понимаю такого подхода. Думаю, судейство было заказным. Обращаться никуда не будем – какой смысл? И так приезжала целая бригада во главе с Будогосским. Не знаю, с чем это связано».

03.12.2016. «Ростов» – «Зенит» – 0:0

В Ростове Мешков не назначил пенальти в ворота хозяев, проглядев нарушение правил на Александре Кокорине. Судья признал, что должен был указать на «точку». «Плохо, что фол обсуждают после игры. Это нужно делать во время матча. Если судья после матча признаёт, что это пенальти, то почему не свистит этот эпизод в матче?» – удивлялся Кокорин.

«Контрольно-квалификационный комитет не рассматривал данный эпизод по причине того, что не было предмета спора, – заявил для СМИ представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин. — То есть в этой ситуации судья ошибочно не назначил пенальти, но посмотрел записи и согласился, что допустил ошибку».

Виталий Мешков. «Ростов» – «Зенит» – 0:0 Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

08.04.2017. «Крылья Советов» – «Амкар» – 2:2

В апрельском матче Мешков поставил пенальти в ворота хозяев и удалил в концовке полузащитника Вячеслава Зинкова. Гендиректор самарского клуба Виталий Шашков в первую очередь адресовал претензии одному из помощников, подсказавшему, что фол был в штрафной. У Зинкова накопились претензии и к Мешкову.

«Судью не хочется трогать, ему с этим жить, – ответил Зинков на вопрос о работе арбитра из Дмитрова. — Моё удаление? Считаю, не по делу».

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский извинился за ошибку, а Мешков «в связи с низким качеством судейства» был переведён из категории Pro в категорию А.

23.09.2017. «Спартак» – «Анжи» – 2:2

Резонансный случай уже из нынешнего сезона. Мешков назначил пенальти в ворота махачкалинцев, разглядев толчок со стороны Павла Яковлева. Гости возмущались.

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко: «Пенальти высосан из пальца. Давать такое преимущество «Спартаку» в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее».

Президент «Анжи» Осман Кадиев: «Пенальти натянули — это моё субъективное мнение. Когда судья поднял флажок, офсайда не было. «Спартак» привыкает, что ему помогают. Но так нельзя. Не хотел бы, чтобы судьи так работали».

Хусаинов поддержал махачкалинцев: «Пенальти на Джано – выдуманный. В том эпизоде игрок «Спартака» даже и мячом не мог завладеть. Но, зная Мешкова, я не удивлён – слабенький он арбитр».

Виталий Мешков. «Спартак» – «Анжи» – 2:2 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»