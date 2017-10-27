Лифт между лигами — это круто. Изучаем на примере бывшего клуба Джикии

И за что нужно сказать спасибо тренеру, который работал с этим клубом всего несколько месяцев.

Почему Джикия – будущий капитан «Спартака». А может, и сборной России Как пройти все круги ада в российском футболе, но оказаться в «Спартаке».

Коллега Телингатер написал колонку, в которой постарался объяснить, почему Георгий Джикия должен быть следующим капитаном сборной России. Я пока не столь оптимистичен (всё же лучшие навыки Георгия зрелищные — агрессия и целеустремленность, а у защитника должна быть хорошая техника владения своей позицией), но текст почитайте обязательно. Вот он.

Я же использую его в качестве повода для того, чтобы поговорить вот о чём. Всего два с половиной года назад Георгий Джикия вылетал из ФНЛ с дзержинским «Химиком», ныне благополучно скончавшимся для профессионального футбола. И если вы откроете состав «Химика» того сезона, то уверяю вас: вы удивитесь. Джикия не был лидером по игровому времени в Дзержинске — больше него сыграл некий левый защитник Евгений Чернов. Теперь вы наверняка знаете его: он играет в Премьер-Лиге за «Тосно» и в августе вызывался в сборную России, спровоцировав ехидные шутки о том, что «Тосно» скоро станет базовым клубом национальной команды.

Заболотный: «Тосно» будет стараться со временем стать базовым клубом сборной

Чуть меньше, чем Джикия, сыграл Павел Карасёв — сейчас он гоняет в РФПЛ за Хабаровск. Седьмой номер в «Химике» получил Михаил Гащенков, ставший из открытий нынешнего сезона Премьер-Лиги в «Амкаре». Рядом с ним в Перми тренируется Михаил Костюков — он хоть немного и выбивается из вывода, к которому я веду, но точно подходит по возрасту. В нападении «Химика» был замечен Владимир Ильин, который крайне дерзко провёл весну в «Урале» и сейчас идёт с клубом в еврокубковой зоне.

Итого: «Химик» безнадёжно вылетел (не из-за доверия молодёжи, а из-за безобразной организации клубной жизнедеятельности), пропускал огромное количество мячей, но дал играть молодёжи. Каждому из перечисленных ребят в том сезоне было не больше 23 лет и каждый из них не имел до этого возможности проявить себя в лиге выше второй. Да, «Химик» взял их вынужденно, потому что молодые футболисты из ПФЛ обходятся дешево, а у клуба был катастрофически маленький для ФНЛ бюджет. Да, большинство из этих парней привёл тренер Евгений Харлачёв, который знал их по работе в «Локомотиве-2», игравшем в ПФЛ. Да, это цепочка совпадений, но итог и вывод логичны: «Химик»-2014/15 показал, насколько важен лифт между лигами для футболистов. То, что в мире является нормальной практикой, для нас — счастливая случайность.

О том, почему лифт важен и почему это действительно случайность, лучше всех расскажет сам Джикия. Вот его слова: "[Мысли, что придётся остаться на обочине после вылета] были. Кому может понадобиться защитник команды, которая столько пропускает?". В этом вопросе Джикия обрисовывает примерно всю систему комплектации игроками в российском футболе, с которой знаком изнутри. Никто не смотрит твою игру, никто не оценивает твой потенциал — всех интересуют только твой опыт и нынешняя первичная статистика команды. Вылетал из ФНЛ? Прочь из нашего списка интересов. Так было всегда, и любые совпадения случайны. Джикии повезло попасть в ФНЛ, а затем повезло оказаться не списанным в ад российского футбола.

«Химик», конечно, устроил трамплин для молодёжи вынужденно, но дал дальнейшими событиями ещё одно доказательство тому, почему лифт для игроков — это круто. Это круто не только для футболистов, которым к 22 годам не дают шанса (тот же Владимир Ильин, например, до Дзержинска не мог закрепиться даже в унылой втородивизионной «Калуге»), но и для самих клубов, и им важно это понять. «Химик» надорвался в ФНЛ и умер, но просто представьте, какие дивиденды клуб мог иметь, если бы практика трамплина была постоянной. Вместо однолетних контрактов ты подписываешь молодёжь на 2-3-4 года, затем не отдаёшь её бесплатно после завершения договора, а продаёшь, получаешь деньги первый раз, а если футболист выстреливает очень мощно и дорастает до топа РФПЛ и сборной, то получаешь ещё и проценты. Эти деньги позволяют тебе создать подушку на случай вылета или непредвиденного финансового коллапса, и чем чаще ты будешь практиковаться в трамплине, тем стабильнее станут твои позиции, тем дальше будет смерть.

Это не нарнийский шкаф, это обычная практика в европейском футболе, которая для нас пока кажется нереальной. Случайная история «Химика» демонстрирует: так только кажется. Не нужно сидеть на месте и бояться брать молодёжь из низших лиг, не нужно бояться давать им шанс. Наконец, ни в коем случае не нужно мыслить одним днём — всегда необходимо оценивать перспективу.

Евгений Харлачёв был уволен из «Химика» через четыре месяца после назначения, но ему необходимо сказать спасибо. Почти все молодые игроки, которым он доверился, жадно воспользовались шансом и доросли до РФПЛ. А один из них вообще называется претендентом на капитанскую повязку в сборной.