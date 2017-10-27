Хватит демонизировать Вернблума. Кто сегодня главный грубиян Премьер-Лиги

У этого долговязого, жилистого блондина – чистый Дольф Лундгрен, только суше – с первых месяцев в России сложился имидж плохого парня, и он его тщательно поддерживал. Ни одна заварушка на поле не обходилась без деятельного участия Понтуса. С методичностью хорошо отлаженного автомата он срывал атаки соперников и злость – на судьях. От него доставалось всем – своим, чужим, арбитрам, тренерам. Иногда даже дверям в раздевалке прилетало. Первые 50 карточек в РФПЛ Вернблум набрал с рекордной скоростью – за каких-то 109 матчей. Он настолько вжился в образ Винни Джонса, что перестал восприниматься в отрыве от него. Оттого свежая дисквалификация шведа если и вызвала у кого удивление, то удивление особенного рода: как, всего первая?!

Вернблум – Фернандо. Кто круче? Накануне дерби сравниваем игру опорных полузащитников «Спартака» и ЦСКА Понтуса Вернблума и Фернандо.

Актёры кино безумно боятся стать заложниками одной роли, которая будет неотступно преследовать всю жизнь. Лишь самым талантливым удаётся безболезненно переходить из одного в другое амплуа. Вернблума стереотипы о самом себе не столько удручают, сколько забавляют. Притом что с годами он – нет, не изменил однажды выбранному стилю поведения и игры, но усовершенствовал его. Просто этого никто не заметил – или почти никто. В представлении футбольного социума легионер ЦСКА остаётся олицетворением жёсткости, даже грубости на зелёном поле. Хотя в действительности в лиге хватает более злостных нарушителей. Вот она, сила предрассудков!

Штрафники РФПЛ



2013/14

1. Гуэлор Канга («Ростов») — 14 штрафных баллов (8жк+02жк+2кк)

2. Херсон Асеведо («Урал») — 11 (5+0+2)

3. Лассана Диарра («Анжи»/«Локомотив») — 11 (4+2+1)

...40.



2014/15

1. Игорь Шитов («Мордовия») — 15 (13+1+0)

2. Олег Иванов («Терек») — 15 (12+0+1)

3.



2015/16

1. Фегор Огуде («Амкар») — 16 (11+1+1)

2.

3. Олег Кузьмин («Рубин») — 14 (10+2+0).



2016/17

1. Александр Гацкан («Ростов») — 15 штрафных баллов (8+2+1)

2. Луиш Нету («Зенит») — 11 штрафных баллов (9+1=0)

3.



2017/18

1. Антон Швец («Ахмат») — 6 (4+1+0)

2. Владимир Гранат («Рубин») — 6 (6+0+0)

3. Александр Самедов — 5 (3+1+0). 1. Гуэлор Канга («Ростов») — 14 штрафных баллов (8жк+02жк+2кк)2. Херсон Асеведо («Урал») — 11 (5+0+2)3. Лассана Диарра («Анжи»/«Локомотив») — 11 (4+2+1)...40. Понтус Вернблум (ЦСКА) — 7 (7+0+0).1. Игорь Шитов («Мордовия») — 15 (13+1+0)2. Олег Иванов («Терек») — 15 (12+0+1)3. Понтус Вернблум (ЦСКА) — 13 (13+0+0).1. Фегор Огуде («Амкар») — 16 (11+1+1)2. Понтус Вернблум (ЦСКА) — 15 (15+0+0)3. Олег Кузьмин («Рубин») — 14 (10+2+0).1. Александр Гацкан («Ростов») — 15 штрафных баллов (8+2+1)2. Луиш Нету («Зенит») — 11 штрафных баллов (9+1=0)3. Понтус Вернблум (ЦСКА) — 11 (9+1+0).1. Антон Швец («Ахмат») — 6 (4+1+0)2. Владимир Гранат («Рубин») — 6 (6+0+0)3. Александр Самедов — 5 (3+1+0).

Три сезона подряд третий номер красно-синих финишировал в тройке нарушителей РФПЛ. Но, обратите внимание, ни разу – под первым номером. В чемпионате-2014/15 он отстал на пару штрафных баллов от Шитова и Иванова, на следующий год в упорной борьбе уступил звание «плохиша» №1 Огуде из «Амкара», тогда как в прошлой кампании разделил второе-третье место с Нету после ростовчанина Гацкана. Предвижу ядовитые реплики о том, как кто-то всё купил, но эта болтовня, опять-таки, из области клише и мифов. А правда в том, что Вернблум действительно изменился. Повзрослел. Стал более тактически грамотным и – почему нет? – по-футбольному хитрым.

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Свирепый оскал и обезумевший взгляд жутковато смотрятся со стороны и производят нужное (ему, его команде) впечатление на противников, судей. Но вы назовёте навскидку игру, когда Вернблум реально подставил партнёров собственной выходкой? С трудом? А всё потому что, в отличие от многих брутальных парней, Понтус умеет вовремя нажать на педаль тормоза, остановиться у края обрыва. Потому и удалялся с поля за семилетку в РФПЛ всего раз – против «Зенита» в первом матче под командованием Виктора Гончаренко.

Виктор Михайлович, по отзывам очевидцев, тоже был игроком жёстким, колючим. Не «плюшевым». Поэтому и не стал попрекать одного из лидеров этой карточкой, тем более неоднозначной. Но после командного и индивидуального разбора полётов Понтус стал более осмотрительным в игре. По итогам 14 туров текущего чемпионата Вернблум идёт в третьем десятке штрафников. Четыре предупреждения для исполнителя его амплуа и характера – ничто, сущая ерунда, не заслуживающая серьёзного внимания, не говоря уже о взыскании.

Быть может, арбитры стали более лояльно относиться к одной из самых ярких личностей лиги, в последнее время оскудевшей на незаурядных персонажей? Едва ли. Статистика скорее намекает на профессиональную эволюцию Вернблума. Если раньше он «отоваривал» пробегающего мимо противника при первом, максимум втором удобном случае, то теперь делает это гораздо реже – в среднем 1,8 раза за матч. По этому показателю швед не то что в десятку – даже в первые 20 чемпионата не входит!

Лидер в номинации, Сильвестр Игбун из «Уфы», нарушает правила почти вдвое чаще – 3,2 фола за матч. Первая десятка зачёта наполовину состоит из центральных хавбеков (с учётом пермского универсала Зайцева), и среди них – о чудо! – Вернблуму места не нашлось. Понтус скромно пристроился в начале третьей десятки рядом с уфимским хорватом Пауревичем и краснодарским уругвайцем Перейрой, ребятами, в чрезмерной грубости никогда не замечавшимися.

Подозреваю, что и нынешнего «бана» могло не случиться, задайся Понтус такой целью. Но со стратегической точки зрения он поступил совершенно верно: обнулив карточки (даже если неумышленно), Вернблум сбережёт силы на «Базель» и гарантированно избежит дисквалификации на следующий тур. При всём уважении к «Арсеналу», в дерби с «Локомотивом» он будет всё-таки нужнее ЦСКА, нежели сегодня в Туле.