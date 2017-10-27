«Футболистам повезло в жизни». О чём думает Манчини перед «Локомотивом»

На утренней тренировке «Зенита» первыми на поле появляются тренеры — Фаусто Сальсано и Анатолий Тимощук. Сальсано любезно здоровается с журналистами сначала по-английски, а потом и по-русски. «Холодно сегодня, не как в Италии», — посочувствовали журналисты. «Да нормально!» — бодро сказал итальянский специалист и отправился болтать с Тимощуком, который, кажется, выучил уже все языки мира. Игроки кутаются в куртки, а в шапках трудно разглядеть, кто есть кто. На улице около нуля, зато нет дождя и снега, что не может не радовать петербуржцев.

На тренировке в какой-то момент Сальсано потерял Александра Кокорина. Where is Kokorin? — восклицал Фаусто. Форвард быстро нашёлся на поле. Накануне матча с «Локомотивом» в открытом занятии приняли все игроки основного состава «Зенита». Перед тренировкой Роберто Манчини решил устроить брифинг на поле, но настоял, чтобы вопросы касались лишь предстоящей игры. Но и на них итальянский тренер отвечал довольно скупо. Кажется, слово «bene» (в переводе с итальянского «хорошо») звучит из его уст чаще всего.

— Роберто, каково состояние Андрея Лунёва, сыграет ли он с «Локомотивом»? — первый вопрос главному тренер «Зенита».

—- Андрей чувствует себя хорошо и сыграет с «Локомотивом».



— Что с Дриусси и Дзюбой? Они смогут сыграть?

— Дриусси и Дзюба готовы хорошо. В принципе способны сыграть в воскресенье.



— Как будет действовать «Локомотив» в Петербурге — сядет в оборону или пойдёт в атаку как лидер чемпионата?

— Этот вопрос лучше задать их главному тренеру. Что касается моего отношения к «Локомотиву», то я считаю, что это очень сильная команда. Игра будет, безусловно, очень напряжённой.

Герои «золотого» «Локомотива»-2004: где они сейчас 13 лет назад команда под руководством Сёмина последний раз была первой.

— Это центральный матч не только тура, но и всего первого круга. Ожидаете ли вы аншлаг?

— Фанаты — наш 12-й игрок, они для нас очень важны. Все футболисты ожидают их поддержку на поле, поэтому я жду в воскресенье полного стадиона и никак иначе. Так было и на последних матчах и вообще по ходу всего чемпионата. Стадион фантастический, не раз об этом говорил. В этот раз арена будет отапливаться, так что, надеюсь, будет не так холодно.

«Почему все такие грустные? Из-за того что «Зенит» на втором месте?» Уткин возмущён игрой «Зенита», а Сёмин недоумевает, почему все такие грустные – в лучших фразах 14-го тура РФПЛ!

— Насколько критично то, что из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Паредес?

— Паредес очень важен для нас, он отличный игрок, но и без него мы сможем показать свою лучшую игру.

— Бранислав Иванович примет участие в благотворительной акции, поможет детям. Как относитесь к тому, что футболисты участвуют в подобных акциях? Не отвлекает ли их это от игры?

— Думаю, что люди, которым в жизни очень сильно повезло, а футболисты относятся к такой категории людей, должны помогать тем, которым повезло меньше. Иванович делает очень хорошие вещи.