Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Роберто Манчини
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: fc-zenit.ru

«Футболистам повезло в жизни». О чём думает Манчини перед «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» неохотно рассуждает об игре с лидером, зато хвалит Ивановича.
27 октября 2017, пятница. 13:03 Футбол

На утренней тренировке «Зенита» первыми на поле появляются тренеры — Фаусто Сальсано и Анатолий Тимощук. Сальсано любезно здоровается с журналистами сначала по-английски, а потом и по-русски. «Холодно сегодня, не как в Италии», — посочувствовали журналисты. «Да нормально!» — бодро сказал итальянский специалист и отправился болтать с Тимощуком, который, кажется, выучил уже все языки мира. Игроки кутаются в куртки, а в шапках трудно разглядеть, кто есть кто. На улице около нуля, зато нет дождя и снега, что не может не радовать петербуржцев.

На тренировке в какой-то момент Сальсано потерял Александра Кокорина. Where is Kokorin? — восклицал Фаусто. Форвард быстро нашёлся на поле. Накануне матча с «Локомотивом» в открытом занятии приняли все игроки основного состава «Зенита». Перед тренировкой Роберто Манчини решил устроить брифинг на поле, но настоял, чтобы вопросы касались лишь предстоящей игры. Но и на них итальянский тренер отвечал довольно скупо. Кажется, слово «bene» (в переводе с итальянского «хорошо») звучит из его уст чаще всего.

— Роберто, каково состояние Андрея Лунёва, сыграет ли он с «Локомотивом»? — первый вопрос главному тренер «Зенита».
—- Андрей чувствует себя хорошо и сыграет с «Локомотивом».

— Что с Дриусси и Дзюбой? Они смогут сыграть?
— Дриусси и Дзюба готовы хорошо. В принципе способны сыграть в воскресенье.

— Как будет действовать «Локомотив» в Петербурге — сядет в оборону или пойдёт в атаку как лидер чемпионата?
— Этот вопрос лучше задать их главному тренеру. Что касается моего отношения к «Локомотиву», то я считаю, что это очень сильная команда. Игра будет, безусловно, очень напряжённой.

Герои «золотого» «Локомотива»-2004: где они сейчас
13 лет назад команда под руководством Сёмина последний раз была первой.

— Это центральный матч не только тура, но и всего первого круга. Ожидаете ли вы аншлаг?
— Фанаты — наш 12-й игрок, они для нас очень важны. Все футболисты ожидают их поддержку на поле, поэтому я жду в воскресенье полного стадиона и никак иначе. Так было и на последних матчах и вообще по ходу всего чемпионата. Стадион фантастический, не раз об этом говорил. В этот раз арена будет отапливаться, так что, надеюсь, будет не так холодно.

«Почему все такие грустные? Из-за того что «Зенит» на втором месте?»
Уткин возмущён игрой «Зенита», а Сёмин недоумевает, почему все такие грустные – в лучших фразах 14-го тура РФПЛ!

— Насколько критично то, что из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Паредес?
— Паредес очень важен для нас, он отличный игрок, но и без него мы сможем показать свою лучшую игру.

— Бранислав Иванович примет участие в благотворительной акции, поможет детям. Как относитесь к тому, что футболисты участвуют в подобных акциях? Не отвлекает ли их это от игры?
— Думаю, что люди, которым в жизни очень сильно повезло, а футболисты относятся к такой категории людей, должны помогать тем, которым повезло меньше. Иванович делает очень хорошие вещи.

«Кормим Ригони котлетками с пюрешкой». «Зенит» по-прежнему крут в соцсетях
Все клубы должны быть такими открытыми.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Роберто Манчини
Новости. Футбол
27 октября 2017, пятница
13:09 Де Хеа: для «МЮ» важно первым забить гол в матче с «Тоттенхэмом»
13:02 Количество клубов в УПЛ в сезоне-2019/20 может возрасти с 12 до 16
12:49 Тихоновецкий: чтобы попасть в ЛЕ, «Лучу-Энергии» всего-то осталось выиграть КР
12:44 Сборная России разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу 7х7
12:31 «Тоттенхэм» подтвердил, что Кейн получил повреждение
12:22 Газинский: «СКА-Хабаровск» заставляет с собой считаться
12:19 Манчини — о благотворительности Ивановича: он делает очень хорошие вещи
12:19 «Зенит» тренируется в полном составе в преддверии матча с «Локомотивом»
12:19 Главный тренер «Спортинга» не заинтересован в работе с «Миланом»
12:03 Манчини: Лунёв чувствует себя хорошо и сыграет с «Локомотивом»
11:57 Хозяин поля в игре «Спартака» и «Крыльев» в 1/4 финала КР определится 31 октября
11:48 «Барселона» не продаст Гомеша дешевле чем за € 30 млн
11:33 «Арсенал» назвал сумму, за которую готов продать Алексиса
11:32 Президента «Лацио» могут дисквалифицировать из-за антисемитского скандала
11:09 Полузащитник «ПСЖ» Пасторе может продолжить карьеру в «Челси»
10:55 Китайский клуб готов заплатить за Иммобиле € 70 млн
10:48 Оланаре: ЦСКА нужно побеждать «Арсенал», надо догонять «Зенит» и «Локомотив»
10:46 Ибрагимович: я вернулся, чтобы закончить начатое – выиграть Премьер-лигу
10:29 Матч «Жирона» — «Реал» могут перенести, если Каталония объявит о независимости
10:07 Испания во время ЧМ-2018 будет базироваться в Краснодаре
10:06 Полузащитник «ПСЖ» Мотта из-за травмы пропустит около двух недель
09:53 Артуро Видаль попал в неприятную историю в мюнхенской дискотеке
09:46 Роша: остаётся играть так, чтобы доказать всем, что я стою своих денег
09:43 Барцальи: многие не полностью разбираются в том, когда использовать VAR
09:28 «Милан» готов заплатить «ПСЖ» за Ди Марию € 45 млн
09:09 Трезеге может стать спортивным директором «Ривер Плейт»
09:01 Президент клуба из Серии D уволил тренера и лично возглавил тренерский штаб
09:00 Глава федерации футбола Каталонии уверен, что «Барселона» останется в Примере
08:41 «Барселона» контактировала с Гризманном
08:21 Вратарь «Гремио» отразил удар по воротам в упор игрока эквадорской «Барселоны»
08:20 Румменигге: «РБ Лейпциг» полезен Бундеслиге
07:48 Дель Боске: в успехах «Валенсии» большая заслуга её главного тренера
07:42 Мерино: в дортмундской «Боруссии» не чувствовал доверия тренера
07:38 Решке: Артуро Видаль настолько нечувствителен к боли, что это нечто невероятное
07:08 «Бавария», «МЮ» и «Арсенал» нацелились на нападающего «Барселоны» Арнаиса
07:07 Зидан: Вальехо не может быть доволен, хотя и показал очень серьёзную игру
06:41 Шюррле может зимой покинуть дортмундскую «Боруссию»
06:24 Ярни: Зидан проделал в «Реале» отличную работу, но ещё может прогрессировать
06:16 Парехо отрицает, что летом хотел перейти в «Барселону»
06:13 Нападающий сборной Швеции Берг: верим, что сумеем пробиться на ЧМ-2018
06:02 Полузащитник «Локомотива» Игнатьев: «Зенит» можно и нужно обыгрывать
05:53 Давыдов: Манчини наблюдает за Панюковым. Очень способный футболист
05:26 Полузащитник «Крыльев Советов» Клёнкин: сыграем со «Спартаком», ничего страшного
04:14 Вальверде: «Атлетик» — команда-эталон для меня
03:38 Защитник «Боруссии» Д Геррейро забил гол пяткой с разворота на тренировке
Все новости RSS
Партнерский контент