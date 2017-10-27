Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Испания

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Англия Что сейчас творится с «Лидсом», «Блэкберном», «Астон Виллой», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Уэнсдей».

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Франция Что сейчас творится с «Осером», «Лансом», «Бастией» и «Канном».

Окунувшись в атмосферу 90-х Англии и Франции, отправляемся в солнечную Испанию. Примера в последней декаде XX века привлекала российских футболистов. Сейчас в это сложно поверить, но порядка двух десятков отечественных игроков в те времена выступали в испанском чемпионате. Больше всего наших соотечественников любили в Хихоне и Сантандере, руководство постоянно приглашало всё новых россиян.

Сейчас мы не будем говорить о «Сельте» Карпина и Мостового. К счастью, клуб из Виго после своего падения смог подняться. Это же касается и «Депортиво». Вспомним команды, за выступлениями которых мы следили в 90-е. А заодно и узнаем, как складываются их дела сейчас: где играет победитель Кубка обладателей кубков 1995 года «Сарагоса», чем живёт «Мальорка», игравшая в финале этого же турнира чуть позднее, как спасался от исчезновения «Овьедо».

Российские конкистадоры: герои Испании от Карпина до Черышева Успехи Дениса Черышева напомнили времена, когда российские легионеры – Мостовой, Карпин, Хохлов и другие – блистали в чемпионате Испании.

«Реал Сарагоса»

Что было в 90-х



Грозной силой была «Сарагоса» в 90-е. Если в чемпионате ей не хватало ресурсов, чтобы на равных сражаться с грандами, то в кубковых турнирах она чувствовала себя комфортно. Хотя и в Примере в 1994-м ей удалось взгромоздиться на третью строчку. В том же сезоне «Сарагоса» побеждает в Кубке Короля. В решающей встрече на «Висенте Кальдероне» была обыграна «Сельта» в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.



В арагонском клубе тогда ещё не знали, к чему приведёт тот успех в Кубке Испании. Не догадывался и наставник команды Виктор Фернандес. А ровно через год он уже держал в руках кубок кубков.

1995 год. «Сарагоса» празднует победу в Кубке кубков Фото: Reuters

Примерно с четвертьфинала турнира на пути «Сарагосы» начали возникать реально сложные оппоненты. Сначала был пройден «Фейеноорд» с Хенриком Ларссоном, следом «Челси», а в финале на «Парк де Пренс» состоялась баталия с лондонским «Арсеналом». Основное время завершилось вничью 1:1, голами обменялись Хуан Эснайдер и Джон Хартсон. А в овертайме победу испанцам принёс Наим. Символично, что воспитанник «Барсы» до перехода в «Сарагосу» несколько лет провёл в «Тоттенхэме».

После Евро-1996 в составе арагонцев появился наш человек — Владислав Радимов. По задумке руководства россиянин должен был стать новым лидером средней линии «Сарагосы». Поначалу он выходил в старте, даже забивал, пусть и немного. Но за два сезона Радимову не удалось доказать свою важность для команды. Его начали отдавать в аренду. Но очевидно, что проблема была не только в самом россиянине. Ушёл Виктор Фернандес, а его сменщики оказались не столь успешными, команда перестала попадать в десятку Примеры. Постоянные пертурбации лишь вредили и негативно сказывались на футболистах.

Владислав Радимов в цветах «Сарагосы» в матче против «Барселоны» Фото: zetaestaticos.com

Звёзды 90-х



Хуан Эснайдер, Кили Гонсалес, Кафу, Андреас Бреме, Хосе Луис Чилаверт, Саво Милошевич, Фернандо Морьентес, Густаво Пойет.



Что с клубом сейчас



«Сарагоса» находится ровно в середине таблицы Сегунды — на 11-м месте. Скромный бюджет у арагонцев, как, впрочем, и состав. А капитанит в команде Альберто Сапатер, закончивший получать зарплату в «Локомотиве». Он, кстати, не так уж стар — ему всего 32 года. Один из самых странных легионеров в истории российского футбола ставит перед собой задачу вернуть родной клуб в Примеру.

Пожалуй, нынешнего состава «Сарагосе» не хватит, чтобы побороться даже за место в плей-офф. Помимо Сапатера есть опытные люди, например форвард Гаиска Токеро, центральный защитник Микель Гонсалес, перешедший из «Реала Сосьедад». Но в Сегунде есть клубы, укомплектованные гораздо мощнее. Весь состав арагонцев стоит около € 11,5 млн. У фаворитов под € 30 млн. Но шестиматчевая беспроигрышная серия, которая ещё не оборвалась, позволяет по крайней мере не волноваться по поводу вылета.

«Расинг»

Что было в 90-х



Клуб из Сантандера не баловал феноменальными результатами даже в 90-е. Он поднялся в элиту в 1993-м. И самый первый сезон в Примере получился наиболее успешным — 8-е место. «Расинг» тогда попортил кровь даже будущему чемпиону «Барселоне», отнял у него очки на своём поле и до последнего сражался на «Камп Ноу», хоть и уступил — 1:2.

Но в России в среде футбольных болельщиков хватало людей, которые ловили каждое упоминание клуба из Сантандера. В 1993-м «Спартак» отпустил в «Расинг» Дмитрия Попова и Дмитрия Радченко. Оба были на очень хорошем счету, забили суммарно более 40 мячей в составе испанского середняка. Когда ушёл Радченко, на его место позвали «армейца» Ильшата Файзулина. Его дриблинг очень нравился испанской публике, но забивал он значительно меньше предшественника. После того как ушёл Попов, «Расинг» пригласил Сергея Шустикова. В то же время пришёл и Владимир Бесчастных, он задержался в клубе на пять лет.

Фото: Reuters

Пусть и не было у «Расинга» глобальных успехов, но его можно было назвать российской командой. В Сантандере, уверен, и сейчас помнят весь наш десант.



Звёзды 90-х



Ильшат Файзулин, Владимир Бесчастных, Улоф Мельбёрг, Дмитрий Радченко, Сальва Баллеста, Педро Мунитис, Вашингтон Таис.



Что с клубом сейчас

«Расинг» после вылета из Примеры в 2012-м сразу же скатился ещё ниже — в Сегунду Б. На сезон ему удалось вернуться в Сегунду, но теперь он снова лишь в третьем по силе испанском дивизионе. В своей группе он делит места со 2-го по 4-е вместе со второй командой хихонского «Спортинга» и «Бургосом». Шансы вернуться во второй дивизион имеются.

Финансовые проблемы добрались и до «Расинга». Клуб спасали всем миром. Бывшие игроки клубы приобретали акции, участвовали и болельщики. В данный момент ситуацию нельзя назвать критической. Сантандерцы вновь будут прилагать все усилия, чтобы вернуться хотя бы в Сегунду. В прошлом сезоне помешала «Барселона Б». Но говорить про светлое будущее «Расинга» преждевременно. На данный момент у него нет бюджета и качественных игроков, чтобы, выйдя в Сегунду, там закрепиться.

«Реал Овьедо»

Что было в 90-х



На протяжении 90-х «Овьедо» не покидал высший испанский дивизион. Чаще он оказывался во второй десятке, но были и прорывы в верхнюю часть таблицы. Клуб имел возможность приглашать серьёзнейших игроков. В частности, Роберт Просинечки между сезонами в «Реале» и «Барселоне» год провёл в «Овьедо». Румынская звезда Мариуш Лэкэтуш несколько сезонов провёл в клубе из Астурии.

Роберт Просинечки Фото: scontent.cdninstagram.com

Безусловно, одной из самых колоритных фигур «Овьедо» был капитан сборной России Виктор Онопко. Семь сезонов провёл нынешний тренер ЦСКА в астурийском клубе, сыграв в 221-м матче. Состав команды позволял рассчитывать на участие в еврокубках. Помимо Онопко во второй половине 90-х за «Овьедо» играли португальцы Паулу Бенту и Абель Шавьер, классный вратарь Эстебан, самый крутой игрок в истории Панамы Дели Вальдес, но свистопляска на тренерском мостике сгубила команду.

Виктор Онопко и Ривалдо Фото: Reuters

Звёзды 90-х



Роберт Просинечки, Виктор Онопко, Славиша Йоканович, Мариуш Лэкэтуш, Паулу Бенту, Абель Шавьер, Хулио Сесар Дели Вальдес, Эстебан.



Что с клубом сейчас

«Овьедо» в Сегунде, и там он идёт рука об руку с «Сарагосой». После 11 туров у них равное количество очков, и даже разница мячей практически идентичная. Низшую точку падения бывший клуб Виктора Онопко, похоже, оставил в прошлом. В 2012-м году акционерами клуба стало более 10 тысяч человек из 60 стран мира. Все они таким образом участвовали в спасении клуба. К примеру, фаны «Арсенала» покупали акции в большом количестве, ведь «Овьедо» воспитал Санти Касорлу. Сам Касорла, а также Хуан Мата и другие экс-игроки астурийского клуба также не остались в стороне. Поучаствовал в спасении и российский журналист Александр Вишневский, рассказавший, что одна акция стоила €10,75. При этом покупки четырех акций хватало для участия в общем собрании. Занятно, что помогли «Овьедо» даже игроки третьей команды «Реала», они приобрели акции, а потом вышли играть против своей же команды.

В 2015-м году «Овьедо» поднялся из Сегунды Б. А теперь уже постепенно начинает думать о возвращении в элиту. Прошлый сезон он завершил на 8-м месте. Хорошо знакомый казанским болельщикам Гильермо Котуньо нынче выступает за астурийский клуб. Летом пополнил его состав форвард Аарон Ньигес, в своё время подававший гигантские надежды. В центре поля можно увидеть Макдональда Маригу, поигравшего даже в миланском «Интере».



Худшее для «Овьедо» осталось позади.

«Спортинг Хихон»

Что было в 90-х

Ещё одна «российская» команда из 90-х. Наших соотечественников охотно звали в Хихон, потому как не приходилось тратить на трансферы существенные деньги. По сути, всё десятилетие «Спортинг» существовал в условиях кризиса. И от былого величия, а в 70-х и 80-х хихонцы порой участвовали даже в чемпионской гонке, остались лишь воспоминания.



В начале 90-х надежды ещё были, в Хихоне была целая группа юных звёздочек: Луис Энрике, Абелардо, Манхарин, Хуанеле. Но всех их пришлось распродать в связи с финансовыми сложностями. Им на смену и начали брать легионеров, в том числе и российских. Друг за другом в «Спортинге» очутились Игорь Ледяхов, Юрий Никифоров, Алексей Косолапов и Дмитрий Черышев.

Черышев и Ледяхов играли за Хихон даже в Сегунде, оставив о себе хорошие воспоминания, забивали ведь исправно, по сути, были лидерами команды. В 1995-м Ледяхов вёл команду к Кубку Испании, но в полуфинале в двухматчевом противостоянии не удалось пройти «Депортиво», хоть россиянин и забил на «Риасоре». Это одно из самых светлых пятен в истории «Спортинга» из 90-х.

Дмитрий Черышев в борьбе за мяч с Роналдо Фото: Reuters

Звёзды 90-х



Абелардо, Луис Энрике, Хулио Салинас, Игорь Ледяхов, Дмитрий Черышев, Хуан Карлос Абланедо.



Что с клубом сейчас

Хихонский «Спортинг» все последние годы был на виду, играл в Примере, но по итогам прошлого сезона вылетел. Однако затягивать с возвращением он не собирается. В таблице Сегунды он пока третий, отставая от лидеров, «Осасуны» и «Луго», на 1 очко.

После вылета хихонцы вынуждены были расстаться со своим главным активом — Хорхе Мере. 20-летний защитник отправился в «Кёльн» за €7 млн. Но нельзя сказать, что разбежались все. Для Сегунды у «Спортинга» замечательный состав: Серхио Альварес, Диего Мариньо, Стефан Щепович, Мойсес Гомес. Контракт подписан и с экс-защитником «Кубани» Шандау, правда, бразилец почти не играет.



Сильно удивлюсь, если по итогам сезона Хихон не завоюет право вернуться в Примеру.

«Тенерифе»

Что было в 90-х

О команде с Канарских островов у нас уже стали забывать. Всё-таки скоро уже будет 10 лет, как «Тенерифе» не показывается в Примере. А в 90-х поездка в гости к «островитянам» не сулила ничего хорошего. Дважды они занимали 5-е место в чемпионате, играли в полуфинале Кубка Испании. Но главное достижение, безусловно, полуфинал Кубка УЕФА сезона 1996/97.



Тремя годами ранее «Тенерифе» добирался до 1/8 финала второго по силе европейского турнира. Но тогда команду Хорхе Вальдано выбил туринский «Ювентус» с Баджо, Раванелли, Мёллером и прочими звёздами.



С Юппом Хайнкесом путь «Тенерифе» оказался длиннее. Каждый раунд того прорыва был ослепительно ярким. 4:3 с «Маккаби», 5:4 с «Лацио», причём в ответной встрече у себя «чичарреро» победили 5:3, заставив даже Несту забить в свои ворота. Далее был повержен «Фейеноорд» — 4:2, и это после нулевой ничьей на Тенерифе. В четвертьфинале подопечные Хайнкеса, проиграв домашний матч «Брондбю» 0:1, сумели выгрызть путёвку в полуфинал в овертайме в Дании.

И только на «Шальке» пороху у «островитян» не хватило. И здесь дошло дело до дополнительного времени. Но в Гельзенкирхене всё сложилось в пользу хозяев. Марк Вильмотс не пустил испанский клуб в финал. Там бельгиец, кстати, разделался ещё и со звёздным «Интером».



Хайнкес после того сезона перебрался в мадридский «Реал», с которым сразу же взял Кубок чемпионов. «Тенерифе» же через два сезона вылетел из Примеры.



Звёзды 90-х



Фернандо Редондо, Мехо Кодро, Рой Макаай, Хуанеле, Хуан Антонио Пицци, Пабло Пас, Фелипе Миньямбрес, Антонио Пинилья.



Что с клубом сейчас

Девятую строчку занимает «Тенерифе» в Сегунде. Три очка его отделяют от зоны плей-офф. Пусть состав у «островитян» не пестрит звонкими именами. Главная звезда, пожалуй, голкипер Дани Эрнандес, имеющий серьёзную репутацию в Испании. Но довелось лицезреть матч Кубка Испании, в котором парни с Канарских островов как следует повозили «Эспаньол». Встреча завершилась вничью 0:0, но каталонцам несказанно повезло.



В атаке выделяется серб Филип Малбашич, купленный у «Войводины» минувшим летом, он уже 4 раза отличился. Хосе Луис Марти работает с командой, это его первый тренерский опыт. Но получается неплохо. В прошлом сезоне «Тенерифе» играл в плей-офф, дошёл до финала, где всё-таки уступил место в Примере «Хетафе». И по итогам текущего чемпионата «островитяне» намереваются оказаться как минимум в шестёрке лучших команд Сегунды.

«Мальорка»

Что было в 90-х

В 1992 году «Мальорка» вылетела из Примеры и сумела вернуться только в 1997-м. Но за 2 сезона она наделала столько шума, что об этом грех не вспомнить. Успехи клуба с Балеарских островов связан с фигурой аргентинского специалиста Эктора Купера. Его позвали сразу после того, как команда поднялась в элитный дивизион. И в первом же сезоне «Мальорка» добралась до финала Кубка Короля и заняла пятое место в чемпионате.

Через год «островитяне» закончили год третьими, выиграли Суперкубок Испании у самой «Барселоны», а заодно сыграли в финале последнего в истории Кубка кубков. Взять ещё один трофей не получилось. Долгое время в решающем матче с «Лацио» держалась ничья 1:1: на гол Вьери ответил Дани. Но за 10 минут до финального свистка Павел Недвед забил победный мяч. Кстати, на месте римлян тогда мог быть «Локомотив», уступивший «орлам» в полуфинале лишь за счёт мяча, забитого Бокшичем в Черкизово.

Эктор Купер Фото: Reuters

Купер после того сезона отправился на повышение в «Валенсию». Без него «Мальорка» дебютировала в Лиге чемпионов, но не смогла пройти в групповой этап, уступив «Мольде», который ранее выбил ЦСКА.

Защитник сборной Испании Иван Кампо в цветах «Мальорки» Фото: pbs.twimg.com

Звёзды 90-х



Мигель Анхель Надаль, Ариэль Ибагаса, Карлос Роа, Диего Тристан, Дани Гарсия, Иван Кампо.



Что с клубом сейчас

«Мальорка», к сожалению, по итогам прошлого сезона упала в Сегунду Б. Но, очевидно, что это не её уровень. В 10 матчах в третьем испанском дивизионе «островитяне» набрали 28 очков. Нет сомнений, что в Сегунду они вернутся уже в 2018 году.



«Мальоркой» владеет американский бизнесмен Роберт Сарвер, который также содержит команду НБА «Финикс Санс». Испанский клуб он приобрёл в 2016 году за €20 млн. Интересно, что чуть ранее примерно ту же сумму он предлагал за «Глазго Рейнджерс», но получил отказ. К сделке по покупке «Мальорки» имеет отношения и бывший разыгрывающий «Финикса», суперзвезда НБА Стив Нэш, который никогда не скрывал любовь к футболу.

Довольно сложно понять, в чём смысл данной сделки. Никаких жёстких программных заявлений ни от Сарвера, ни от Нэша не было слышно. Они лишь обмолвились, что будут помогать не только деньгами, но и маркетинговыми программами, всевозможными инновациями. Особых трат владельцы не совершали. Пока что «Мальорка» под их руководством успешно вылетела в Сегунду Б. Но вроде бы Сарвер интереса к клубу не утратил, даже прилетал на Балеарские острова на матч своей команды в третьем дивизионе и жил вместе с ней.



Посмотрим, как будет развиваться эта нетривиальная история, сумеют ли заокеанские бизнесмены вернуть клуб с историей в элиту.