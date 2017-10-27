«Сёмин увезёт очки из Питера». Прогнозы на 15-й тур РФПЛ

В очередном туре нашего конкурса победу снова праздновала команда журналистов, которая потихоньку сокращает отставание от лидеров.
Олег Лысенко заработал в туре 12 очков, угадав счёт матча «Тосно» – «Ростов», разницу в играх ЦСКА – «Зенит» и «Анжи» – «Арсенал», а также исход встречи «Урал» – «Ахмат».
Наш читатель из Тюмени Дмитрий Карпов набрал 9 баллов. В его активе счёт матча «Локомотив» – «Краснодар», разница в игре «СКА-Хабаровск» – «Уфа» и исход встречи «Урал» – «Ахмат».
Этот результат позволил команде читателей выйти на первое место и даже создать небольшой отрыв, поскольку команда специалистов выступила в туре неудачно. Вячеслав Булавин угадал лишь исход встречи «Анжи» – «Арсенал», таким образом, во второй раз за три тура эксперты обновили таблицу худших результатов.
Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)
Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)
Никита Кузин — 1 (9-й тур)
Камиль Валиев — 1 (8-й тур)
Сергей Титов — 2 (11-й тур)
Галина Козлова — 2 (7-й тур)
Самвел Авакян — 4 (6-й тур)
Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)
Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)
Положение после 14-го тура
Читатели — 126
Специалисты — 117
Журналисты — 102
Прогноз специалистов
Виктор Булатов, известный в прошлом футболист:
«Арсенал» — ЦСКА — 1:2
Будет тяжело, но «армейцы» выиграют за счёт опыта. Всё-таки они борются за попадание в Лигу чемпионов, поэтому им нужны очки. Чаще всего в таких матчах ЦСКА побеждает, хотя и бывают неудачи, как с «Уфой».
«Ростов» — «Спартак» — 1:0
Конечно, спартаковцы сильнее, но они провели непростой кубковый матч. В Ростове им не хватит свежести. К тому же «Спартаку» традиционно сложно вскрывать оборону таких клубов, как «Ростов», а гол в контратаке или со стандарта принесёт хозяевам победу.
«Амкар» — «Урал» — 1:0
Силы примерно равны: хозяева лучше играют в обороне, гости – в атаке. Однако, несмотря на то что в этом сезоне «Амкар» играет на выезде лучше, чем дома, думаю, в этом матче победа останется за ними.
«Динамо» — «Тосно» — 1:1
С приходом Хохлова у «Динамо» есть определённый подъём, но «Тосно» — тоже непростая команда. Результативная ничья.
«Зенит» — «Локомотив» — 2:1
Будет сложный матч для обеих команд, но за счёт индивидуального мастерства зенитовцы решат исход встречи в свою пользу. Кокорин немного сбавил, ему самое время выстрелить. Вполне могут быть в этой игре и судейские скандалы.
«Краснодар» — «СКА-Хабаровск» — 1:0
Отступать «Краснодару» некуда, у команды и тренера наверняка состоится разговор. В этом матче «быков», возможно, будет что-то не получаться, но они будут биться и в итоге выиграют.
«Уфа» — «Рубин» — 0:0
Безголевая ничья, так как обе команды хорошо играют в обороне, используя схему с тремя центральными защитниками.
«Ахмат» — «Анжи» — 1:1
Махачкалинцы должны приехать в хорошем настроении после победы в предыдущем туре. Кроме того, у них есть проблески в игре, в то время как у «Ахмата» явный кризис и проблемы с игрой. Даже фактор своего поля вряд ли поможет.
Прогноз читателей
Василий Пермяков (Москва):
«Арсенал» — ЦСКА — 0:1
Если «армейцы» сыграют в Туле с таким же настроем, с каким играли против «Зенита», то победят.
«Ростов» – «Спартак» – 1:2
«Ростов» не выигрывал в последних 8 матчах чемпионата, более того проиграл два последних домашних матча «Локомотиву» и «Рубину». Думаю, «Спартак» увезёт с Дона три очка.
«Амкар» – «Урал» – 0:0
У «Урала» четыре победы в последних пяти матчах, всего два поражения в чемпионате и только две неудачи на выезде — с «Локомотивом» и «Спартаком». У «Амкара» в активе пятиматчевая беспроигрышная серия и ноль пропущенных мячей в этих играх. Думаю, забитых голов в этом матче мы не увидим.
«Динамо» – «Тосно» – 0:0
В двух матчах при Хохлове «Динамо» не пропускало, а «Тосно» не проигрывало в последних трёх встречах. Обе серии продлятся.
«Зенит» – «Локомотив» – 1:1
В матче за звание чемпиона первого круга вроде бы всё в пользу «Зенита». Своё поле, широкий выбор игроков, злость за безвыигрышную серию из трёх матчей. Но что-то не так в питерском королевстве, не всё гладко у Манчини, и это даёт шанс Сёмину. «Локомотив» сыграет вторым номером и увезёт из Питера одно очко.
«Краснодар» — «СКА-Хабаровск» — 0:0
Думаю, Галицкий затянул историю с Шалимовым. Конечно, ему виднее, но со стороны кажется, что тренера в команде пора менять. И «Краснодар» это ещё раз покажет отсутствием победы и забитых голов.
«Уфа» — «Рубин» — 1:0
Несмотря на равное количество очков, «Уфа» в этом сезоне играет привлекательнее и стабильнее. Ставлю на победу хозяев.
«Ахмат» — «Анжи» — 2:1
«Ахмат» в этом сезоне играет не слишком стабильно, но в целом класснее «Анжи», идущего на последнем месте. Команда Кононова прервёт серию из трёх поражений подряд.
Прогноз журналистов
Денис Целых, редактор отдела «Футбол»:
«Арсенал» – ЦСКА – 0:1
Два последних матча вне Москвы «армейцы» выиграли со счётом 1:0. Поставлю на продолжение серии.
«Ростов» – «Спартак» – 1:2
«Спартаку», конечно, надо экономить силы перед «Севильей». Но запаса прочности для победы над «Ростовом» должно хватить. Предположу даже, что снова забьёт Мельгарехо – он сейчас явно на кураже.
«Амкар» – «Урал» – 0:0
Соседи в последнее время радуют своих болельщиков. В дерби логичным результатом видится ничья.
«Динамо» – «Тосно» – 0:0
Из семи последних матчей «Динамо» забило лишь в одном. А «Тосно» в последнее время играет без явных провалов. Да и выход в 1/4 финала Кубка России должен придать сил команде Парфёнова.
«Зенит» – «Локомотив» – 2:1
Хотя «Локомотив» и очень неплох в последнее время, в главном матче тура поставлю на «Зенит». Да, он растерял стартовый запас. Но если не выигрывать в таких матчах, то о каких чемпионских амбициях можно говорить?
«Краснодар» – «СКА-Хабаровск» – 2:0
«Краснодару» пора бы уже выиграть. Домашние стены, новичок РФПЛ, утомлённый длительным перелётом, – могут ли быть обстоятельства лучше для этого?
«Уфа» – «Рубин» – 0:0
Две команды с упором на оборону. Логично поставить на нулевую ничью.
«Ахмат» – «Анжи» – 1:0
В таких дерби чаще побеждают хозяева. К тому же они и в таблице ощутимо повыше.