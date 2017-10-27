«Сёмин увезёт очки из Питера». Прогнозы на 15-й тур РФПЛ

В очередном туре нашего конкурса победу снова праздновала команда журналистов, которая потихоньку сокращает отставание от лидеров.

Олег Лысенко заработал в туре 12 очков, угадав счёт матча «Тосно» – «Ростов», разницу в играх ЦСКА – «Зенит» и «Анжи» – «Арсенал», а также исход встречи «Урал» – «Ахмат».

Наш читатель из Тюмени Дмитрий Карпов набрал 9 баллов. В его активе счёт матча «Локомотив» – «Краснодар», разница в игре «СКА-Хабаровск» – «Уфа» и исход встречи «Урал» – «Ахмат».

Этот результат позволил команде читателей выйти на первое место и даже создать небольшой отрыв, поскольку команда специалистов выступила в туре неудачно. Вячеслав Булавин угадал лишь исход встречи «Анжи» – «Арсенал», таким образом, во второй раз за три тура эксперты обновили таблицу худших результатов.

Худшие результаты



Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев — 1 (8-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Самвел Авакян — 4 (6-й тур)

Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)

Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

Положение после 14-го тура

Читатели — 126

Специалисты — 117

Журналисты — 102

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Прогноз специалистов

Виктор Булатов, известный в прошлом футболист:

«Арсенал» — ЦСКА — 1:2

Будет тяжело, но «армейцы» выиграют за счёт опыта. Всё-таки они борются за попадание в Лигу чемпионов, поэтому им нужны очки. Чаще всего в таких матчах ЦСКА побеждает, хотя и бывают неудачи, как с «Уфой».



«Ростов» — «Спартак» — 1:0

Конечно, спартаковцы сильнее, но они провели непростой кубковый матч. В Ростове им не хватит свежести. К тому же «Спартаку» традиционно сложно вскрывать оборону таких клубов, как «Ростов», а гол в контратаке или со стандарта принесёт хозяевам победу.

«Амкар» — «Урал» — 1:0

Силы примерно равны: хозяева лучше играют в обороне, гости – в атаке. Однако, несмотря на то что в этом сезоне «Амкар» играет на выезде лучше, чем дома, думаю, в этом матче победа останется за ними.

«Динамо» — «Тосно» — 1:1

С приходом Хохлова у «Динамо» есть определённый подъём, но «Тосно» — тоже непростая команда. Результативная ничья.



«Зенит» — «Локомотив» — 2:1

Будет сложный матч для обеих команд, но за счёт индивидуального мастерства зенитовцы решат исход встречи в свою пользу. Кокорин немного сбавил, ему самое время выстрелить. Вполне могут быть в этой игре и судейские скандалы.

«Краснодар» — «СКА-Хабаровск» — 1:0

Отступать «Краснодару» некуда, у команды и тренера наверняка состоится разговор. В этом матче «быков», возможно, будет что-то не получаться, но они будут биться и в итоге выиграют.

«Уфа» — «Рубин» — 0:0

Безголевая ничья, так как обе команды хорошо играют в обороне, используя схему с тремя центральными защитниками.



«Ахмат» — «Анжи» — 1:1

Махачкалинцы должны приехать в хорошем настроении после победы в предыдущем туре. Кроме того, у них есть проблески в игре, в то время как у «Ахмата» явный кризис и проблемы с игрой. Даже фактор своего поля вряд ли поможет.

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Прогноз читателей

Василий Пермяков (Москва):

«Арсенал» — ЦСКА — 0:1

Если «армейцы» сыграют в Туле с таким же настроем, с каким играли против «Зенита», то победят.

«Ростов» – «Спартак» – 1:2

«Ростов» не выигрывал в последних 8 матчах чемпионата, более того проиграл два последних домашних матча «Локомотиву» и «Рубину». Думаю, «Спартак» увезёт с Дона три очка.

«Амкар» – «Урал» – 0:0

У «Урала» четыре победы в последних пяти матчах, всего два поражения в чемпионате и только две неудачи на выезде — с «Локомотивом» и «Спартаком». У «Амкара» в активе пятиматчевая беспроигрышная серия и ноль пропущенных мячей в этих играх. Думаю, забитых голов в этом матче мы не увидим.

«Динамо» – «Тосно» – 0:0

В двух матчах при Хохлове «Динамо» не пропускало, а «Тосно» не проигрывало в последних трёх встречах. Обе серии продлятся.

«Зенит» – «Локомотив» – 1:1

В матче за звание чемпиона первого круга вроде бы всё в пользу «Зенита». Своё поле, широкий выбор игроков, злость за безвыигрышную серию из трёх матчей. Но что-то не так в питерском королевстве, не всё гладко у Манчини, и это даёт шанс Сёмину. «Локомотив» сыграет вторым номером и увезёт из Питера одно очко.

«Краснодар» — «СКА-Хабаровск» — 0:0

Думаю, Галицкий затянул историю с Шалимовым. Конечно, ему виднее, но со стороны кажется, что тренера в команде пора менять. И «Краснодар» это ещё раз покажет отсутствием победы и забитых голов.

«Уфа» — «Рубин» — 1:0

Несмотря на равное количество очков, «Уфа» в этом сезоне играет привлекательнее и стабильнее. Ставлю на победу хозяев.

«Ахмат» — «Анжи» — 2:1

«Ахмат» в этом сезоне играет не слишком стабильно, но в целом класснее «Анжи», идущего на последнем месте. Команда Кононова прервёт серию из трёх поражений подряд.

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Прогноз журналистов

Денис Целых, редактор отдела «Футбол»:

«Арсенал» – ЦСКА – 0:1

Два последних матча вне Москвы «армейцы» выиграли со счётом 1:0. Поставлю на продолжение серии.

«Ростов» – «Спартак» – 1:2

«Спартаку», конечно, надо экономить силы перед «Севильей». Но запаса прочности для победы над «Ростовом» должно хватить. Предположу даже, что снова забьёт Мельгарехо – он сейчас явно на кураже.

«Амкар» – «Урал» – 0:0

Соседи в последнее время радуют своих болельщиков. В дерби логичным результатом видится ничья.

«Динамо» – «Тосно» – 0:0

Из семи последних матчей «Динамо» забило лишь в одном. А «Тосно» в последнее время играет без явных провалов. Да и выход в 1/4 финала Кубка России должен придать сил команде Парфёнова.

«Зенит» – «Локомотив» – 2:1

Хотя «Локомотив» и очень неплох в последнее время, в главном матче тура поставлю на «Зенит». Да, он растерял стартовый запас. Но если не выигрывать в таких матчах, то о каких чемпионских амбициях можно говорить?

«Краснодар» – «СКА-Хабаровск» – 2:0

«Краснодару» пора бы уже выиграть. Домашние стены, новичок РФПЛ, утомлённый длительным перелётом, – могут ли быть обстоятельства лучше для этого?

«Уфа» – «Рубин» – 0:0

Две команды с упором на оборону. Логично поставить на нулевую ничью.

«Ахмат» – «Анжи» – 1:0

В таких дерби чаще побеждают хозяева. К тому же они и в таблице ощутимо повыше.