«Салават, не отставай». Как снимали самый трэшовый клип в РФПЛ

Пару дней назад «Уфа» взорвала Интернет своим тизером на предстоящее видео. В 30-секундном ролике эффектная девушка кушала торт. Поклонники футбола построили 1000 и 1 теорию о готовящейся премьере. И не угадали. Оказалось, что это новая песня популярного в Башкирии певца Ильнура Юламанова, автора песни «Председатель сельсовета», которая набрала 16 млн просмотров в YouTube. Новый клип, посвящённый «Уфе», уже окрестили «трэшем года». Видео получилось очень колоритным. О главной героине и съёмках клипа рассказал пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный.

— Кому принадлежит идея клипа?

— Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов увидел на одном из домашних матчей Ильнура Юламанова, автора хита «Председатель сельсовета». Сейчас этот клип на разных сайтах посмотрели в общей сложности около 30 миллионов человек. Глупо не использовать такого популярного болельщика «Уфы».

— Сразу решили сделать песню и клип?

— Нет, он её долго вынашивал. Мы думали, что сразу напишет что-то про футбол, деньги и всё то, что сейчас народ интересует. У него интересный стиль – юморной. Но прошло полтора сезона, прежде чем он позвонил мне и сказал, что через два дня песня будет готова.



— Откуда деньги на клип?

— Представьте себе, с нашего трансфера, нефутбольного! Мы продали «Локомотиву» кибер-футболиста и на вырученные деньги решили снять этот клип.

«Уфа», что это? 7 самых трешовых видеороликов клубного телевидения РФПЛ Мясо в кубанском борще, «судья продажная», а теперь ещё и пышная претендентка на звание Мисс «Уфа», катающаяся по полю как колобок.

— Кто придумал сюжет?

— Это полностью идея Ильнура. Сначала он хотел снимать моделей, потом немного поменял концепцию.



— «Уфа» помогала со съёмками клипа?

— Ильнур в этом плане немного консерватор. Мы предлагали ему нанять крутую съёмочную группу, ведь средства позволяли, но он захотел всё делать сам. Сказал, что это будет лишняя трата денег.



— Главную героиню тоже выбрал Юламанов?

— Нет, это наша болельщица – Алёна Гаврюшина. Я предложил снять её в клипе после конкурса «Мисс «Уфа», в котором Алёна завоевала приз зрительских симпатий. Мне кажется, что на ней наш клип и выехал.

— Тизер клипа вызвал много негатива в адрес Алёны. Болельщики решили, что она олицетворяет «Спартак», ещё этот торт…

— Она очень расстроилась после всех этих комментариев. Реакция была бурной. Алёна понервничала, даже записала видеообращение к тем, кто её обзывает. Говорила, что в жизни за «Спартак» не болела. А её люди так обижали в комментариях, писали, что взяли поросёнка. Ей было очень обидно, она ведь молодая девушка.

— Смогла пережить?

— Да вроде всё нормально. Её сегодня уже пригласили в рекламе сниматься. Алёна теперь знаменитость. Но вот сегодня я читал комментарии, там мужчина лет 35-40 такое нашей Алёне писал… Я посмотрел – у него двое детей, жена, а он молодую девушку в Интернете оскорбляет. В голове не укладывается.



— Алёна стеснялась во время съёмок?

— Нет, вообще. Спрашивала только про торт. Вы уверены, что мне так надо сделать? Это нормально? Сказали, что уверены — она и съела его. Мы решили хайпануть на этом торте, хотя Ильнур боялся немного.

— Юламанов поёт с небольшим акцентом — так задумывалось?

— Он поёт с акцентом специально. Вообще, Ильнур предлагал сделать куплет на татарском или башкирском. В итоге просто решили перечислять города. Так теперь нам пишут и спрашивают, почему забыли тот город, мол, мы тоже футбол любим.



— Семаку и футболистам клип показывали? Что они думают?

— Мы Сергею Богдановичу черновой вариант ещё перед вылетом в Хабаровск показали. Ему понравилось. Вчера Алёна пришла в офис и сфотографировалась с ним. Семак её хвалил и благодарил. Больше скажу, сегодня Семак, меня когда увидел, первым делом спросил, как там дела у Алёны, не сильно ли её обижают в Интернете. Беспокоится о ней. Посоветовал не обращать внимания на эти комментарии.

Сергей Семак и Алёна Гаврюшина Фото: Пресс-служба ФК «Уфа»

— Понимали, когда снимали, что клип будет в стиле «трэш»?

— Я сам делал тизер и понимал, на что нужно сделать упор. Когда мы выпустили этот анонс, нас просто завалили вопросами. Мы не «Зенит» и не «Спартак», поэтому любая новость про нас, кроме некролога, это плюс. Мы хотели набрать много просмотров, и у нас это получилось. У нас очень много отрицательного. Пусть люди радуются жизни и смеются друг над другом. Наше видео уже точно вошло в историю.



— Собираетесь перед матчами крутить песню?

— Мы точно будем это делать. Просто у нас уже есть несколько гимнов, штук пять, наверное. Одна итальянская певица нам даже гимн записала. Поэтому мы единственный клуб в РФПЛ, у которого есть гимн на иностранном языке. Получается, что «Уфа» очень музыкальная команда.