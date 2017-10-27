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РФПЛ. 15-й тур. «Арсенал» — ЦСКА — 1:0
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

«Арсенал» — кошмар фаворитов! Теперь от туляков пострадал ЦСКА

«Арсенал» впервые отбирает очки у ЦСКА, и сразу – по максимуму!
27 октября 2017, пятница. 21:35 Футбол

ЦСКА и широкая ротация – понятия не то чтобы взаимоисключающие, но всё же слабо совместимые. Желание её провести у Виктора Гончаренко наверняка возникает (особенно после таких слабых матчей, как против «Базеля» дома) – с возможностями не стыкуется. От перемены более чем двух-трёх деталей одновременно эффективность всего игрового механизма снижается.

В Туле ему пришлось рисковать. Впереди экстремальная неделя: во вторник – «Базель», в воскресенье – «Локомотив». Чтобы элементарно не загнать команду перед двумя стратегически важными матчами, Гончаренко дал отдохнуть Алексею Березуцкому и обоим бразильцам, тогда как Вернблум внеплановый выходной устроил себе самостоятельно, получив четвёртую карточку в игре с «Зенитом».

Витиньо на лавке – картина непривычная, с Фернандесом по соседству – просто неправдоподобная. Знаете, когда последний раз Марио начинал матч РФПЛ на лавке? Не поверите – в апреле 2013-го во Владикавказе. С тех пор он либо играл со старта, либо не играл вовсе – по травме/дисквалификации. На подмороженном «Арсенале» ему выпала по-своему уникальная возможность понаблюдать игру команды с необычного ракурса. Вот только удовольствие от увиденного он вряд ли получил...

В свою очередь Набабкину выпал редкий шанс доказать, что он не только ломать – строить тоже умеет. Предприимчивости Марио Кириллу, конечно, не хватало, но в старательности, самоотверженности ему не откажешь. Правда, именно на его участке «Арсенал» затеял и провернул самую опасную атаку первого тайма, но к беку «армейцев» по ней не может быть претензий. В то время как Набабкин страдал на холодном газоне, держась за лицо, Кангва вывел на удар Джорджевича, который пальнул мимо дальней шестёрки.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
27 октября 2017, пятница. 19:30 МСК
Арсенал
Тула
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 – Чаушич – 79
Удаления: нет – Кучаев, 54

К счастью, травма защитника оказалась несерьёзной – уже через минуту он был на ногах, бодр и по-хорошему зол. Соседу Набабкину по флангу повезло меньше. Для Виктора Альвареса игра продлилась меньше полтайма – до столкновения со шкафоподобным Оланаре. Испанец ещё до появления медиков характерным жестом пальцев сигнализировал штабу о необходимости замены. Пришлось Григалаве спешно сбрасывать тренировочный костюм и натягивать защитную маску на лицо. Не знаю, как оборонительный, но наступательный потенциал туляков от этой перестановки снизился. В текущем сезоне Альварес выполнил три результативные передачи, и все три – Джорджевичу. Более продуктивных связок со столь чётким разделением обязанностей во всём чемпионате России сегодня не найти. Григалава – защитник более «домашнего» склада, в чужой штрафной практически не показывается.

ЦСКА, как и подобает вице-чемпиону, владел до перерыва территорией, но ничего более существенного, чем три попадания в створ, из этого преимущества не извлёк. Мало того, есть подозрение, что в самом опасном моменте тайма, с Оланаре и Габуловым в главных ролях, мяч в действительности шёл мимо. Бывалый кипер не стал доверяться интуиции – положился на реакцию и украсил игру эффектным трюком.

У «Арсенала» метких выстрелов в первом тайме не было вовсе. Но и обречённости в игре середняка совершенно не ощущалось. Зато азарта, драйва — выше крыши. Ближе к перерыву хозяева отодвинули игру от своих ворот, а после – принялись по-настоящему нервировать фаворита.

Пенальти после попадания мяча не то в живот, не то в руку Василию Березуцкому ЦСКА благополучно избежал, но неприятности на свою голову всё же накликал. Нарушение Кучаева на Бурчану судья Лапочкин счёл достаточным основанием для предупреждения, а поскольку одна карточка в пассиве Константина уже имелась, красно-синие более чем на полчаса остались в меньшинстве.

Нарушенный в средней линии баланс Гончаренко оперативно восстановил заменой Оланаре на Витиньо. Допускаю, что перед отправкой на поле тренер напомнил бразильскому тёзке о риске получения дисквалификации. Витиньо от четвёртой карточки уберёгся, но ничего более полезного на поле не совершил.

Любопытную перестановку провернул Миодраг Божович. С выходом пышноволосого Хагуша на позицию правого инсайда выдвинулся Кирилл Комбаров. Он и произвёл первый точный удар по воротам Акинфеева. А потом второй! После первого Акинфеев намертво зафиксировал мяч, второй не стал ловить – отбил от греха подальше.

И всё-таки без результативного действия бывший спартаковец с поля не ушёл. Не забив самостоятельно, Комбаров совершил голевую передачу Чаушичу. После неё серб нанёс неотразимый диагональный удар в левый нижний угол.

В концовке Гончаренко пожертвовал самым старшим защитником, Игнашевичем, в пользу ещё одного хавбека, Миланова. Не помогло. Заключительные минуты качели игры раскачивались с частой амплитудой: атака туда, атака – сюда. Народ на битком забитом «Арсенале» неистовствовал, а финальный свисток утопил в восторженном рёве. Парни Божовича побеждают ещё одного фаворита, и это уже похоже на тенденцию.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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