ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу», оставшись во втором тайме вдесятером



ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



В начале второй половины игры «армейцы» остались вдесятером — Константин Кучаев в центре поля грубо встретил Сергея Ткачёва и получил вторую жёлтую карточку. На 79-й минуте «Арсенал» забил единственный и победный гол — Игорь Горбатенко выполнил передачу к штрафной площади, Кирилл Комбаров в касание перевёл мяч на Горана Чаушича, а серб в касание пробил в дальний угол ворот москвичей.

ЦСКА (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице, «Арсенал» (20) поднялся на седьмую позицию.

Гончаренко прервал флеш-интервью после трёх вопросов об удалении игрока ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевое поражение в матче 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).



Во время послематчевого интервью телеканалу «Наш футбол» журналист задал специалисту три вопроса, связанных с удалением полузащитника ЦСКА Константина Кучаева при счёте 0:0 на 54-й минуте.



«Можно ли сказать, что удаление изменило ход встречи? Удаление всегда меняет ход встречи. Но не думаю, что сегодня мы заслужили победу, как не заслуживали и поражения.



Заслуживал ли фол Кучаева второй жёлтой карточки? Нет, конечно», — сказал Гончаренко.



После этого журналист пытался задать третий вопрос о том, как сложилась бы игра, если бы удаления не случилось, однако тренер его перебил.



«Что мы крутимся вокруг удаления? Кроме удаления, были и другие эпизоды. Сейчас мы говорим только об удалении. Три вопроса — и все об удалении», — сказал Гончаренко, после чего ушёл.

«Арсенал» — кошмар фаворитов! Теперь от туляков пострадал ЦСКА «Арсенал» впервые отбирает очки у ЦСКА, и сразу – по максимуму!

Роналду и его девушка в прямом эфире сообщили поклонникам, как назовут дочь



Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду вместе со своей беременной девушкой Джорджиной Родригес во время прямого эфира в «Инстаграме» рассказали подписчикам, что собираются назвать дочь Аланой Мартиной. При этом пара пояснила, что первое имя выбрал Криштиану, а второе – Джорджина.



Роналду является отцом троих детей от суррогатной матери. Криштиану-младшему уже семь лет, а близнецы Ева и Матео родились в июне 2017 года на западном побережье США.

Чемпион мира 2018 года получит $ 38 млн призовых



Чемпион мира 2018 года получит $ 38 млн призовых. Об этом сообщает AP со ссылкой на Международную федерацию футбола. Ранее стало известно, что призовой фонд составит $ 400 млн, что на 12% больше, чем во время мирового первенства 2014 года в Бразилии ($ 358 млн).

Каждый из 32 участников чемпионата мира 2018 года заработает не менее $ 8 млн. Финалист ЧМ получит $ 28 млн, обладатель бронзовых медалей – $ 24 млн, полуфиналисты по $ 22 млн, а четвертьфиналисты заработают по $ 16 млн. Участникам 1/8 финала полагается $ 12 млн.



Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Испания во время ЧМ-2018 будет базироваться в Краснодаре



Сборная Испании определилась с местом проживания на время чемпионата мира 2018 года, который летом пройдёт в России. По информации издания Marca, «красная фурия» будет базироваться в Краснодаре, на базе одноимённого клуба.



Испанская делегация в течение недели находилась в России. В ходе визита были улажены последние детали, связанные с товарищеским матчем (14 ноября) в Санкт-Петербурге, а также состоялся визит в Краснодар, который, с большой долей вероятности, станет домом испанцев на время мирового первенства.

13 фанатам «Лацио» запретили посещать стадионы на срок от 5 до 8 лет

Полиция Рима идентифицировала 13 фанатов «Лацио» и запретила им посещать стадионы Италии после антисемитского скандала. Об этом сообщает Football Italia. После матча 9-го тура с «Кальяри» (3:0) ультрас «Лацио» оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк в футболке «Ромы», ставшей известной благодаря найденному дневнику, в котором она описывала гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны.



Одному из болельщиков, который ранее трижды подвергался запрету, на сей раз запрещено посещать стадионы в течение восьми лет. Другие 12 фанатов не смогу ходить на матчи пять лет. Отмечается, что шесть из 13 человек являются членами группы Irriducibili ultras, одной из итальянских движений ультрас. Среди тех, кому запрещено посещать стадионы в течение пяти лет, — фанаты от 17 до 30 лет.

«Зенит» отказался продать Нету «Фенербахче» за € 1,5 млн и требует € 2,5 млн

«Фенербахче» сделал «Зениту» предложение о выкупе контракта защитника Луиша Нету, который выступает в турецком клубе на правах аренды. Стамбульская команда предложила за португальца € 1,5 млн, однако сине-бело-голубые ответили отказом, информирует Fotospor.



«Зенит» сообщил «Фенербахче», что хочет за Нету € 2,5 млн. Клубы продолжают переговоры по игроку.



В текущем сезоне 29-летний Нету провёл пять матчей в чемпионате Турции и результативными действиями не отметился. Его аренда заканчивается в конце сезона.