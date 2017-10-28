Схватка главных сепаратистов Испании и другие горячие матчи выходных

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Жозе Моуринью пора брать ситуацию под контроль. После неплохого старта в последних матчах «МЮ» буксует. И если в игре с «Ливерпулем» Жозе специально играл с педалями команды, не втапливая газ в пол, то с «Хаддерсфилдом» манкунианцы откровенно забарахлили. Пора исправляться, и лучше всего сделать это в матче с прямым конкурентом. Гарри Кейн преодолевает стратосферу и выходит на космический уровень, только вот против «МЮ» он не сыграет – травма. Тем не менее у «шпор» есть кому забивать и в отсутствие лидера. Тем более податливой обороне «красных дьяволо».

Как должен играть идеальный центрфорвард. Кейн уничтожил «Ливерпуль» Он уже перегнал Роналду по количеству голов в АПЛ!

«Атлетик Б» — «Барселона»

Да, сейчас «Атлетик» переживает не лучшие времена – всего одна победа в шести последних играх и 11-е место в турнирной таблице. Только прогулочным шагом «Барселоне» походить по газону «Сан-Мамес» не получится – баски традиционно дают бой соседям по региону. Страна басков и Каталония давно хотят отделиться от Испании. Но это единственное, что их объединяет. Что говорить, если стадион «Атлетика» — единственный в стране, на котором не аплодируют Андресу Иньесте за победный гол на ЧМ-2010. Не сомневайтесь, в этот раз тут тоже будет битва.

«Милан» — «Ювентус»

Остались в прошлом времена, когда «Милан» и «Ювентус» рубились в финале Лиги чемпионов. Сейчас, даже несмотря на два выхода «старой синьоры» в финал ЛЧ, в этом противостоянии будут слышаться лишь отголоски славной эпохи доминирования итальянского футбола. Тем не менее и нынче обе команды способны выдать шоу. Если только «Ювентус» не включит классический режим зануды, а хаотично перемещающиеся по полю новички «Милана» заставят действующих чемпионов разозлиться. Как «Удинезе» в позапрошлом туре.

Не ходячие мертвецы, но плохо себя чувствуют. Тренеры в зоне риска Шесть известных фамилий.

«Бавария» — «РБ Лейпциг»

В год, когда Юпп Хайнкесс в последний раз покинул «Баварию», «РБ Лейпциг» выступал в четвёртой по силе лиге Германии. Для кого-то время статично, для кого-то быстротечно. Старина Юпп практически не изменился за время своего отсутствия в большом футболе, а «Лейпциг» проделал путь до серебра Бундеслиги и Лиги чемпионов. И в субботу одна из самых ненавидимых команд страны может обогнать другую. В прошлом сезоне в предпоследнем туре «Бавария» и «РБ» устроили настоящее шоу, забив на двоих девять мячей. Все герои того матча на месте, потому почему бы не повторить представление?

«Лестер» — «Эвертон»

Если у вас всё ещё остались чувства к «Лестеру», то этот матч определённо рекомендуется к просмотру. Во всяком случае интересно посмотреть, получится ли у Клода Пюэля встряхнуть команду так же, как это в прошлом сезоне удалось Крэйгу Шекспиру. Или у «Эвертона» найдётся противовес? История исполняющего обязанности главного тренера после ухода Кумана Дэвида Амсворта уж очень напоминает путь Шекспира. Определённо это самый сильный тренер АПЛ. В физическом плане точно.

Они хотят второго Раньери. Кое-что о новом тренере «Лестера» Странный выбор.

«Зенит» — «Локомотив»

«Почему все такие грустные? Из-за того что «Зенит» на втором месте?» — попытался пошутитьЮрий Сёмин после победы над «Краснодаром», обращаясь к собравшимся в зале для пресс-конференций журналистам. Сейчас обе команды идут ноздря в ноздрю – за 14 туров они набрали 69% возможных очков. Но уже совсем скоро очертания лидера должны вырисоваться окончательно. Не будем заниматься графоманией, а просто сконцентрируемся на главном. В воскресенье мы должны увидеть зрелищный, качественный по наполнению, а главное интересный матч. В РФПЛ такое – редкость.