Он наконец-то бросает вызов «Барселоне» и «Реалу». И это не Симеоне

«Раньше я смотрел на VHS-кассетах лучшие матчи Арриго Сакки и Рафаэля Бенитеса. Но потом вы добавляете других тренеров, которые вам интересны. Гвардиола, Сарри… И я всё ещё люблю вертикальный футбол. Мне очень нравится то, что делает Чоло Симеоне в «Атлетико», – говорит Марселино Тораль, с лета тренирующий «Валенсию». С Симеоне он шапочно знаком, и Диего после каждого очного матча пыхтит и рассуждает о грамотной организации соперника, плотности, компактности. Их встречи в Ла Лиге не рекомендуются тем, кто смотрит футбол пятиминутными нарезками лучших моментов. 1:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0 – там видео на две минуты не хватит.

Вкусы тренера не специфичны: в Ла Лиге он стал Симеоне ещё до пришествия Симеоне. Расстановка 4-4-2, компактность, качественная игра в давлении – Марселино прививал своим командам всё то, что потом станет визитной карточкой «Атлетико» Эль Чоло. И даже подготовил для него капитана мадридцев, истинного лесоруба Габи. В «Сарагосе» Тораль заставил Габи скинуть лишние килограммы, нагрузил беговыми упражнениями и получил мощный эффект – опорник без сильных качеств и слабо развитым чувством игры стал главным бойцом команды.



Марселино опережал тренд на сухой компактный футбол и всех бесил. Пока сборная Испании укатывала каждого соперника на континенте, Марселино говорил, что под матчи «красной фурии» засыпает и вырубает телевизор: «Мне скучно, когда команда владеет мячом 80% времени и 3 раза бьёт по воротам. Удары влияют на настроение болельщика, контроль – нет».



Пока Испания готовилась сойти с ума по очаровательному стилю Гвардиолы, Тораль вылез с раздражавшим всех стилем «Расинга». Команда стала чемпионом Испании по победам со счётом 1:0 и играла так, что лучше смотреть на сварку или наесться кактусов, чем смотреть такой футбол. Ну, если вы тащитесь от хоккейных счетов. Из «Расинга» Марселино выжал все соки – построил третью в лиге защиту, две крепких линии перед своей штрафной, в опорную зону поставил двух секьюрити с топорами, не стеснялся мелкого и грязного фола, а в атаке ставил на скорость бегунков. С предыдущей командой, «Рекреативо», Марселино даже умел выигрывать ярко (однажды грохнул «Реал» Капелло со счётом 3:0 в Мадриде – ну конечно, в своём стиле), но после «Расинга» и конвейерных 1:0 все об этом забыли.



Время вспомнить.

«Валенсия» – самая нетипичная стройка Марселино в карьере. Там Тораль мог оказаться 9 лет назад, а потом узнал, что ему не дадут работать по-английски (самому подбирать игроков), и уступил пост плюшевому Унаи Эмери. За 9 лет Марселино успел вылететь из Примеры, вернуться, сколотить под боком у «Валенсии» новую крепкую подлодку… пока «Валенсия» теряла время и болталась курсом из стороны в сторону. Исторически Los Ches – хорошая пристань для тренеров-прагматиков (Купер, Бенитес, Флорес… Пеллегрино, Джукич, Нуну: позитивных и негативных примеров достаточно), но во что «Валенсия» играла все последние годы, даже с прагматиками, объяснить сложно. Точно можно говорить лишь одно – тренер лишь выбирал состав, но не покупал себе игроков. Под Марселино трансферную политику исправили, а португальское мутное течение очистили и нашли в роднике Гонсалу Гуэдеша.



«Валенсия» Марселино нетипична, потому что его вторичный тренерский принцип заслоняет первичный. Прессинг срабатывает через раз, воздуха слишком много для закупоренных команд Тораля, зато атака работает в бешеном режиме. Последние результаты «Валенсии» в Ла Лиге – разрыв мозга. 5:0, 3:2, 3:2, 6:3, 4:0 – да, это результаты тренера-прагматика, и да, Марселино себе не изменил. Просто акценты расставлены иначе. Помощник Тораля Рубен Урия объясняет бешеные результаты так: «Мы не делаем упор на владение мячом. Нам нравится атаковать быстро: дойти до ворот в три паса лучше, чем в пять». На каждый гол с игры «Валенсии» требуется ещё меньше – 2,9 передачи.



Впервые в карьере Марселино может не беспокоиться, что у его ворот вспыхивают регулярные пожары. «Валенсия» дала соперникам создать моменты на 13 xG – это 12-й результат в лиге, и даже небольшая дистанция не сглаживает общее впечатление. Для сравнения: «Вильярреал» Марселино дважды подряд был четвёртым в Испании по опасности допущенных моментов. Сейчас аккуратнее сзади играют даже новенькие «Хетафе» и «Жирона», крайние защитники Гайя и Монтойя иногда слишком агрессивны в прессинге, распахивая свои фланги, а план по поиску нового Давида Альбельды снова близок к провалу. Жоффрей Кондогбия, купленный новой «шестёркой», банально другой игрок, больше работающий мускулами, чем мозгами – отсюда и желание тащить мяч самому, и частые провалы в центральной зоне.



Но сверхзвуковая атака всё компенсирует. Даже когда «Валенсия» спокойно контролирует мяч, хватает одного резкого открывания и одного вертикального паса, чтобы вскрыть защиту, как банку консервов. Смен направлений атак, бесчисленных переводов с фланга на фланг нет, всё проще: пас из центра на край – следующий пас обратно в центр, и наоборот. В атакующей четвёрке нет деления на конкретные роли, каждый может сменить позицию, главное – чтобы все четверо правильно разбегались. Вот как на скриншоте: двое летят через центр, один заполняет левый край, второй – правый. И неважно, что фланги достаются номинальным нападающим, Симоне Дзадзе и Родриго. В следующей атаке их расположение снова изменится.

Работая 10 лет назад с «Рекреативо», Марселино говорил, что под стиль игры ему нужны маленькие, быстрые и смелые. Теперь он сам находит слова и ключики, чтобы встроить в свой футбол игрока, плохо вписывающегося в пазл. Симоне Дзадза всегда был большим, а за последний год стал раскисшим и аморфным. Тренер поверил таланту итальянца и сохранил Дзадзу в составе даже после мини-конфликта, в который зачем-то вмешалась ещё и девушка игрока (с обвинительным постом в инстаграме, конечно). Схема и стиль «Валенсии» заново раскрыли горе-пенальтиста: он опускается за мячом к центральному кругу, делает ложные открывания, разгоняет контратаки и качественно завершает их сам. За осень Дзадза забил уже 7 мячей, а «Малаге» положил три за 8 минут.

Похожую двигательную работу совершает и напарник Дзадзы, Родриго Морено, на флангах готовы нагнетать поочерёдно выходящие Солер и Перейра, но главная ракета команды – Гонсалу Гуэдеш. В «ПСЖ» португальца пытались запереть в рамки, а Марселино его вообще не ограничивает. Гуэдеш уже поиграл на всех позициях в валенсийских 4-4-2, научился перепахивать всю ширину атаки, а лучшую картинку своей работы показал в валокординовой игре с «Бетисом» (там «Валенсия» чуть не упустила победу с 4:0) – на третьей добавленной минуте рванул от своей половины поля до чужой штрафной и выложил пас Андреасу Перейре.

Видео можно посмотреть на канале LaLiga Santander.

Сковать атакующую четвёрку очень тяжело. Сбить скорость «Валенсии» не выйдет. Отдавать мяч бессмысленно: одна вертикальная передача Дани Парехо, главного мозга «летучих мышей» в глубине поля, и грамотно созданная свободная зона разрушат весь план. Накрывать нападающих в момент приёма мяча не поможет – резкими рывками разорвут защиту инсайды. Игра в персоналку – пустая трата времени. «Севилья» на минувших выходных привязывала правого защитника (сначала Меркадо, потом Коршья) персонально к Гуэдешу. Конечно, не помогло: один рывок Гуэдеша в момент паса на другого игрока порвал защиту.

И как играть против такой «Валенсии»?

Ещё одна цитата Марселино десятилетней давности: «Мы защищаем флаг смелого футбола». Под смелостью тренер имел в виду в первую очередь бойцовские качества, а быстрые контратаки были вторичны. Настоящий смелый футбол – именно сейчас, с «Валенсией». В моментах, где Гуэдеш рвёт защиту рывками из-за центральной линии без мяча, новый дом Марселино похож на «Наполи», расхваливаемый всеми фанатами красивой игры. Можно приплести ещё одну параллель – с той «Валенсией», где были Давид Вилья, Давид Сильва и Хоакин Санчес. Но даже та атака не была настолько хороша в скорости и использовании скорости, как нынешняя.



В истории Марселино Тораля слишком много перекличек с одной историей из чемпионата попроще. Тренер долго живёт порознь с главной командой жизни (а Тораль – фанат «Валенсии» с детских лет), добивается местечковых успехов, пока она закисает. Совместная жизнь их окрыляет: тренер забывает о главной догме, отказывается от защитного стиля, даёт атаке полную свободу действий, а в первую очередь надеется на техничного португальца.



Есть команды богаче, есть команды сильнее, но прямо сейчас у них звёздный миг сладких надежд на чемпионство. И светлая полоса, когда получается очень многое.



Опыта у Марселино поменьше. Желание побеждать – сравнимое.



А с «Атлетико» Симеоне Марселино сыграл 0:0.