«Ростов» не побеждает с августа. Багаж Бердыева утерян?

В прошлом сезоне «Ростов» смачно хлопнул «Спартак», который уже примерял на себя золотые медали РФПЛ. Праздновавший 53-летие Каррера тогда назвал тот день рождения худшим в своей жизни. Несмотря на то, что «Ростов» треть своих матчей в чемпионате сыграл на 0:0, за командой было интересно наблюдать. По крайней мере, в еврокубках. Сейчас ростовчане привыкают жить без культа личности своего тренера.

Что случилось, когда Бердыев закинул за спину пожитки и отправился обратной дорогой в Казань, все знают. Большая часть команды разбежалась кто куда, и пришедшему на смену Бердыеву Кучуку пришлось подбирать состав практически с нуля. Заработать получилось только на Мевле и Терентьеве, за которых «Зенит» выложил 10 млн евро. Остальные по странным причинам ушли в качестве свободных агентов. Взамен пришёл целый комплект интересных игроков, за которых в общей сложности было заплачено 2,5 млн евро. И из них Кучук пытается слепить боеспособный коллектив.

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Несмотря на неплохой старт, в последние месяцы «Ростов» забуксовал – последнюю победу команда одерживала ещё в середине августа и с того времени за 8 туров набрала всего 4 очка. Катастрофа? Вряд ли. Вы же не ждали, что в этом сезоне «новые мужики» снова будут зажигать в чемпионате и еврокубках?

Интереснее другое – Леонид Кучук кардинально меняет команду и вновь пытается доказать, что является одним из сильнейших тренеров, заезжавших в наш чемпионат. Стройка будет долгой, однако некоторые штрихи нового «Ростова» уже видны. На матч со «Спартаком» выйдет совсем другая команда, отличающаяся от самой себя апрельского формата.

Защита

С точки зрения расстановки это тот же классический «Ростов» с тремя центральными защитниками и двумя опускающимися в оборону латералями. Но выход из обороны тут строится по совершенно другим канонам. При Бердыеве центральные защитники владели мячом малое количество времени и старались начать атаку за счёт перевода крайним полузащитникам Байрамяну/Терентьеву или Калачёву. Если партнёры перекрыты, то следовал заброс на Бухарова, который уже скидывал мяч партнёрам.

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Сейчас всё по-другому. Центральные защитники стараются выводить мяч через центр. Важной фигурой был Юсупов, но после его травмы у «Ростова» возникли большие проблемы в этом компоненте. Кучук сделал ставку на Сверрира Ингасона и Александра Гацкана. Молдавский ветеран не раз начинал матчи на позиции центрального защитника и выдвигался в центр поля даже выше крайних полузащитников. В других случаях выше играл обладающий неплохим пасом Ингасон. Оба – лучшие в команде по packing цифрам.

Вообще исландец – главное «попадание» «Ростова» в это трансферное окно. Он не только надёжен в обороне и практически безболезненно заменил отъехавшего в Петербург Мевлю, но и стал связующим звеном между защитой и полузащитой. На картах передач видно, кто главный распасовщик «Ростова» после ухода Мевли.

Интересно, что при обороне Ингасон наоборот исполняет роль либеро и подчищает за партнёрами. Страшно представить, сколько пропустил бы «Ростов», не будь на поле Сверрира. Он делает, что может, но другого такого же сильного как Миха защитника «Ростову» явно не хватает. Если Вилюш хоть как-то справляется со своими обязанностями, то остальные пока выглядят очень печально.

Полузащита

Всё чаще Ингасон вынужден использовать исключительно лонгболлы. После травмы Юсупова «Ростову» не хватает качественного разыгрывающего в центре поля. Да, у Артура были проблемы с игрой под прессингом и порой он откровенно затягивал атаки, но при этом он был ключевым игроком команды по продвижению мяча вперёд. После Калачёва и Паршивлюка Артур – лучший в команде по отрезанию соперников пасом в финальной трети поля. При всём уважении, ни Могилевец, ни Маер с этими задачами не справляются. Сюда бы мастера предпоследнего паса Нобоа. Но эквадорец решил, что на скамейке «Зенита» он нужнее.

Латерали Устинов, Киреев, Макеев, Байрамян и Паршивлюк усердно утюжат обе бровки, но пока без какой-то продуктивности. 1 гол и 0 голевых передач на четверых. И если Паршивлюк активен (во многом благодаря взаимодействию с Калачёвым), то на противоположном фланге всё совсем тухло. Перемещённый ближе к атаке Калачёв наоборот превратился в мозговой центр команды. Просто сравните его роли сейчас (на карте передач выше). И в прошлом сезоне.

Легендарный белорус сосредоточился на креативе, но был чуть ли не единственным игроком, старавшимся играть быстро и всегда на обострение. Отсюда большое количество брака, которое, по большому счёту, не стоит брать за отправную точку. Калачёв в последних матчах – единственный, кто постоянно двигает мяч вперёд. 124 отрезанных игрока в финальной трети – у идущего на втором месте Паршивлюка всего 84. А теперь представьте, в каком положении оказался Кучук, когда и Тимофей вслед за Юсуповым выбыл из строя. Патовая ситуация.

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Атака

Что остаётся делать «Ростову» при конструировании атак? Правильно, грузить на столба и рассчитывать, что он скинет мяч на живчиков Зуева, Ионова или Думбия. Ингасон или Вилюш регулярно забрасывают мяч на уже многими подзабытого Владимира Дядюна. Форвард старается, цепляется (Владимир – лидер команды по приёму), но чаще всего после того, как мяч прилетает к нему, он возвращается в борьбу или достаётся сопернику. С Бухаровым история та же. Но даже когда центральному нападающему удаётся зацепиться за мяч, отдавать его зачастую некому. Ионов, Думбия и Могилевец по уровню уступают мастерам по поиску свободных пространств Ерохину и Полозу. Отсюда – всего 12 забитых мячей.

Вывод

В принципе идея Кучука понятна. Он видит «Ростов» как больше владеющую мячом команду, которая строит атаки не за счёт выносов и игре на свободных пространствах, а благодаря комбинациям у чужих ворот и в центре поля. Но есть ряд проблем, которые мешают осуществить эту задумку.

1. Уровень игроков. Несмотря на бомбический трансфер Ингасона, остальные новички пока уступают ушедшим. У «Ростова» забрали весь атакующий креатив в лице Азмуна, Ерохина и Полоза. Новички стараются, но пока не тянут.

2. Травмы. Юсупов по-новому раскрылся в «Ростове». Стал играть смелее и эффективнее, но в его отсутствие игра команды рассыпалась как от дуновения ветра на карточный домик.

Кучук отходит от модели Бердыева и продолжает свои поиски. Руководство «Ростова» правильно делает, что выписывает тренеру длительный кредит доверия. Несмотря на унылые результаты в последних месяцах, ругать Кучука и его команду не стоит. У неё есть потенциал для роста, но здесь сейчас его трудно реализовать. Просто дайте им время.



В статье использованы материалы паблика «Пыльный чердак».