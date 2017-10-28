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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Текст: Данила Игнатов
Фото: instagram.com/todosobrecamisetas

Какой будет форма сборных на ЧМ-2018 в России: фото

Россия сыграет в форме 1988 года, немцы — 1990-го. Теперь модно возвращаться к истокам.
28 октября 2017, суббота. 15:00 Футбол

До официального показа новых форм, в которых сборные сыграют на чемпионате мира в России, осталось совсем немного. Кто-то успеет провести презентацию уже в ноябре, а некоторые сделают это в марте 2018-го. Пока же в интернет утекают «слитые» раньше времени фотографии. Начнём с нашей формы.

Россия

В подобной форме сборная СССР играла на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. Теперь, по слухам, её наденут наши футболисты на домашнем ЧМ. Видимо, дизайнеры посчитали, что такие сочетания цветов приносят удачу. Снова обыграем бразильцев с Неймаром и Коутиньо в финале? Кстати, о цветах второй формы тоже стало известно: белая с голубым.

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Германия

Немцы тоже вспоминают прошлые победы. В похожей форме сборная Германии уже выигрывала Кубок мира, вот только узор был в цветах флага, а не чёрно-белый. Остальное — даже чёрные трусы и белые гетры с надписью DFB — осталось неизменным. Второй комплект, по слухам, будет сине-зелёного цвета с белыми вставками.

Испания

На ЧМ-1994 сборная Испании вылетела от итальянцев в четвертьфинале. Тем страннее их выбор вспомнить дизайн этой формы в новом году. Тот же узор, синие трусы и чёрные гетры. Выездная форма станет светло-голубой, почти серой, с полностью красными элементами, включая герб.

Бельгия

Одно из двух: либо adidas просто не хотел придумывать что-то новое, либо решил поучить фанатов сборных истории. У бельгийцев — форма образца Евро-1984. Правда, пока есть только примерный эскиз.

Аргентина

Аргентинцы всегда остаются верны своим традициям. Классические бело-голубые полоски с интересным орнаментом. В «Зените» присматриваются к такому варианту на сезон-2018/19. Второй комплект формы аргентинцев, как говорят, будет чёрным.

Колумбия

Карлос Вальдеррама играл в такой форме ещё на ЧМ-1990, а теперь свою «десятку» на неё примерит Хамес Родригес. Разница в том, что 18 лет назад на жёлтом ярко выделялись красные полоски, а теперь — синие.

А второй комплект будет полностью тёмно-синим с ярко-оранжевыми элементами.

Уругвай

Уругвайцы на чемпионате мира почти обернутся в свой флаг. Классическая светло-голубая форма от Puma с рисунком солнца на животе. Выглядит стильно.

Мексика

Самым смешным получился «слив» формы сборной Мексики. Вратарь Хосе Корона выложил в свой «инстаграм» бекстейдж со съёмок, но затем спохватился и быстро всё удалил. Тем не менее, теперь мы знаем, какой будет форма мексиканцев — полностью зелёная с белыми элементами и салатовыми вставками по бокам.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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