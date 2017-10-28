Как обыграть мощного соперника топорным способом. Метод Моуринью

Так уж получилось, что порой даже именитых и выигравших в своей жизни всё тренеров у нас принято сравнивать с учителями физкультуры. Был таковым в прошлом сезоне и Гвардиола с невразумительным «Сити», и Моуринью в «Челси», и Ачелотти в «Баварии»… Что уж говорить про Арсена Венгера. Не будем тратить время и объяснять, почему это глупости. В двух словах: грамотный тренер знает, как выжимать нужный результат оптимальным путём. И Моуринью – один из лучших в этом деле.

Самая тихая стройка века. Топ-клуб, о котором не говорят Вчера на равных играл с «Реалом».

Куражистый и приятный глазу «Тоттенхэм» провёл прекрасный матч, но разбил зубы о кулак манкунианской прагматики. А теперь о том, как это было.

Инструкции Почеттино

1. Заменить Кейна Алли

Травма Гарри Кейна сильно изменила афишу центрального матча европейских выходных. Почеттино пришлось экстренно придумывать, как заменить главную звезду и при этом не потерять в эффективности в атаке. Проще всего было выставить вместо Гарри классического столба Льоренте, но тогда пришлось бы отказаться от ставших фирменными взаимодействий центрфорварда и полузащитников в середине поля. Потому Почеттино пошёл дальше и наделил функциями Кейна Деле Алли. Того самого, который в предыдущей игре с «Ливерпулем» играл опорника.

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Алли дежурил на одной линии с защитниками «МЮ» и боролся за верховые передачи. Но горячее всего становилось когда он оттягивался назад и неожиданно врывался в штрафную. Самый опасный момент «шпоры» создали как раз после такого эпизода, но навыков страйкера Деле не хватило.

2. Постоянно подключать латералей

Кристиан Эриксен наоборот опустился ближе к опорной зоне – помогал Уинксу выходить из обороны и расчерчивал длинные диагонали. Висевший на его ногах Матич ближе датчанина не подпускал. Чтобы больше креативить у ворот Де Хеа, пришлось постоянно подключать крайних защитников. Дэвис и Орье регулярно находились на одной линии с группой атаки. Правда, большую часть их «загрузов» в штрафную три центрдефа в красном спокойно снимали.

3. Подключать центральных защитников

Более того, регулярно шли вперёд даже центральные защитники «шпор» — Алдервейрелд однажды пробил из выгодной позиции, Вертонген регулярно подавал с левого фланга, а Эрик Дайер однажды и вовсе почувствовал себя Кейном. Опустившийся Алли вывел его на простор, но прущий на пролом Эрик центральных защитников «МЮ» не удивил.

4. Перекрыть центральных хавов соперника

Как завладеть преимуществом в центре поля? Правильно – выключить из игры опорников. Алли, Сон и Сиссоко редко вступали в активный прессинг и просто перекрывали кислород Матичу и Эррере в центре поля. В итоге Де Хеа, Смоллингу, Байи и (бог ты мой) Джонсу приходилось пробовать себя в качестве глубинных плеймейкеров.

Получалось не очень.

В итоге «Тоттенхэм» владел преимуществом большую часть игры, создал несколько опасных моментов, превзошёл «МЮ» практически по всей статистике, но… уехал с «Олд Траффорд» ни с чем.

Хороший парень против плохого парня. Самый крутой футбольный Versus Англии Клопп и Моуринью совсем непохожи друг на друга. Но это только на первый взгляд.

Инструкция Моуринью

1. Пулять мяч вперёд

И правда, зачем изгаляться? Моуринью ход игры абсолютно устраивал – «Тоттенхэм» владел мячом, но чужим воротам угрожал редко, в основном используя дальние удары. А «МЮ» спокойно пулял мяч вперёд на резвых Лукаку и Рашфорда, которые цеплялись за мячи и старались быстро перевести их друг другу. Мхитаряна «съедали» опорники «шпор»…

… А Рашфорд и Лукаку когда могли, придумывали что-то на чужой половине поля. Перед вами – классическая атака сегодняшнего «Юнайтед».

У Гвардиолы случился бы инфаркт, увидь он такую «чёрную дыру» в центре поля.

2. Праздновать успех

Стоит ли говорить, что таким же топорным деревенским образом «МЮ» и забил победный мяч? Вынос Де Хеа, скидка головой Лукаку и корявенький удар убежавшего от защитников Марсьяля. Ну а потом можно засушить игру, всей командой встав у своей штрафной.

Вуаля, дело сделано. Жозе жмёт руку Почеттино и отправляется ехидно улыбаться журналистам в комнату для пресс-конференций. Называйте его физруком сколько угодно, ему определённо наплевать. «Юнайтед» выходит на второе место.