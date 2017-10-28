Глушаков вспомнил свой 2002-й. Найдите сходства и различия

Александр Кержаков – один из тех спортсменов, кто активно ведет социальные сети. В этот раз он рассказал подписчикам, что полетел на съемки последней части «Команда на прокачку», и предложил угадать город, где они будут проходить. Тому, кому угадает, пообещал футболку с автографом.

В следующем посте он раскрыл город. Но победителя не указал. Неужели, никто не угадал?

Вратарь «Уфы» Александр Беленов женился. Желаем счастья красивой паре.

Алексей Смертин дебютировал…в КВН! Да и не один, а вместе со звездой фильма «Такси» Сами Насери. Думаем, получилось у Смертина отлично: с чувством юмора у него все в порядке.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил былые времена и показал подписчикам фотографию из 2002 года. Тогда он, наверное, и мечтать не мог, что спустя 15 лет станет чемпионом России.

Кирилл Комбаров выложил атмосферное видео с таким текстом: «Каждый день, каждую минуту мы идем вперед, чтобы быть лучшими везде, и всегда мы бьемся за тех, кто за нашими спинами, кто верит в нас и так же отдает всего себя ради любимой команды. Мы идем вперед. Мы «Спартак».

Матиас Краневиттер поделился с подписчиками своим увлечением. Оказывается, футболист играет в гольф. Не совсем типично для аргентинца.

Сердар Азмун провел день с семьей. «Я не один», — написал он под фото.

Иван Новосельцев сходил с друзьями на международный турнир по смешанным единоборствам М-1. Неплохой способ провести вечер!

Павел Могилевец сыграл в игру «Было-не было». Оказалось, что футболист ел раков и хотел играть за границей.

Джанлуиджи Буффон с вином – и это не фотошоп. Да еще и собственного производства!

У Поля Погба новая прическа. Не опять, а снова.