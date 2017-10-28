«Спартак» включился на пять минут. Этого оказалось мало

Всем своим видом и на протяжении почти всего матча чемпион демонстрировал, что намерен взять три очка, приложив для этого минимум усилий. В принципе, нормальная практика для сильной команды, которая играет на несколько фронтов («Спартак» ведь и из Кубка умудрился не вылететь!) — невозможно играть на пределе со всеми. Другое дело, что соперник для экономии сегодня был не самый подходящий: «Ростов» прагматичен и многое отдаёт на стандарты — с такими командами любое энергосбережение может оказаться обманчивым. Так и произошло.

Два занятных наблюдения, которые помогут понять, каким был первый тайм. Первое: «Спартак» едва не поплыл после гола Ионова.Он был вычитан где-то в учебнике по проведению контратак — всего три человека, участвующих в наступлении, минимум касаний, передача Бухарова под себя и удар в дальний угол. Чистая ростовская классика слишком расстроила чемпиона. Через пару минут абсолютно такая же контратака могла привести ко второму мячу, но Муса Думбия уже не в первый раз в матче спижонил и запорол потенциально голевой прорыв парашютом из-за пределов штрафной, с которым обязан был справиться даже сидячий Селихов. Ещё атаку спустя Макеев так напугал Комбарова, что тому пришлось бить по своим воротам едва ли не с центра поля — Селихов перевел мяч в аут.

«Спартак» мог дрогнуть, но внезапно вспомнил о своём чемпионском духе и после пятиминутки тяжёлого нокдауна ответил двумя мощными хуками. В следующую пятиминутку, с 30-й минуты, красно-белые вдавили педаль газа в пол и включились по-настоящему. Возник мираж прошлого сезона: два гола на отскоках от игроков «Ростова». Один случился благодаря головокружительному выстрелу Фернандо из-за штрафной, а второй закрепил мираж тем, что автором гола стал воспользовавшийся редкой позиционной ошибкой Ингасона Глушаков. 2:1 — и «Спартак» снова включил режим гибернации.

Второе наблюдение: отличительные черты игры «Спартака» дают ему и забивать, и пропускать. Чемпион не идёт в сверхактивный прессинг, но располагает своих футболистов достаточно высоко. Что в этом плохого: если мяч у соперника быстро проходит центр поля, то очень часто происходят камикадзе-контратаки — как та, что привела к голу Ионова. Что в этом хорошего: «Спартак» получает преимущество на подборе у чужой штрафной и много бьёт вторым темпом — так выходит, что Глушаков и Фернандо оказываются на ударных позициях далеко от сферы своих непосредственных интересов на поле.

В перерыве Луис Адриано был заменён на Лоренсо Мельгарехо, и «Спартак» ещё больше сосредоточился на удержании счёта. «Ростов» стал чаще держать мяч, но получалось это так себе — в переходных фазах команда играла неидеально, теряя мячи после простых передач. Показательный момент случился в середине тайма, когда Попов отобрал мяч у Гацкана со спины. Капитан «Ростова» резко развернулся и рыкнул на Паршивлюка, который не крикнул, предупреждая об опасности. Стиль игры «Ростова» подразумевает максимальную скорость перехода в атаку, и потому подсказ очень важен — он помогает сохранять необходимые секунды.

«Ростов» мучился — за 40 минут второго тайма команда сумела лишь один раз ударить по воротам откатившегося на сохранение результата соперника. Казалось, не помогут и стандарты — отчётливо ощущалось отсутствие на поле Тимофея Калачева, и вал угловых со штрафными не приводил к опасным моментам. И всё же количество перешло в качество: подача бородача Майера пришлась в район вратарской, а Вилюш легко выиграл позицию у Петковича и проткнул мяч в сетку. На то, чтобы включиться на полную снова и победить, у «Спартаку» уже не хватило времени.

Удивительная всё же команда у Массимо Карреры: в Лиге чемпионов норма — один пропущенный мяч, а в России может пропустить два от абсолютно любого соперника. От московского «Динамо» до одноклубников из Нальчика.