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Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Фанаты «Халла» забросали поле теннисными мячами. Метили не в Слуцкого

Леонид Слуцкий снова терпит поражение с «Халл Сити», а болельщики его команды устраивают на матче необычную акцию протеста.
29 октября 2017, воскресенье. 00:03 Футбол
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Российскому тренеру Леониду Слуцкому никак не удаётся стабилизировать игру и результаты «Халл Сити». Вот и в 14-м туре Чемпионшипа «тигры» Слуцкого уступили на своём поле «Ноттингем Форрест» со счётом 2:3. После этого поражения команда, ещё в прошлом сезоне выступавшая в английской Премьер-Лиге, застряла на 17-м месте с отрывом от зоны вылета всего в шесть очков!

Понятно, что у болельщиков «Халл Сити» накопились вопросы к нашему специалисту, однако давление на Слуцкого в значительной мере снижает фигура владельца клуба Ассема Аллама. Именно его продолжают считать главным виновником всех бед. По ходу встречи с «Ноттингем Форрест» поклонники хозяев устроили впечатляющую акцию протеста, которая была специально подготовлена таким образом, чтобы попасть в эфир транслировавшего матч канала Sky.

Впрочем, началось всё ещё до стартового свистка. Группа фанатов «тигров» провела марш протеста вокруг стадиона. А на 20-й минуте они вынудили судью остановить матч, забросав поле сотней теннисных мячей. Если быть точным, то жёлтые шары полетели на газон, когда было сыграно 19 минут и четыре секунды. Болельщики выбрали именно это время, поскольку их любимый «Халл Сити» основан в 1904 году. Английские СМИ тут же вспомнили, что похожая акция случилась в 1998 году во время кубковой встречи с «Болтоном»: тогда болельщики отправили «месседж» владевшему клубом Дэвиду Ллойду.

Игра «Халл Сити» – «Ноттингем Форрест» прервалась на несколько минут. Стюарды и даже сами футболисты переключились на другую работу – очищали поле от теннисных мячей. Тем временем озлобленные люди скандировали «Семья Аллама – убирайся!». Правда, самого Аллама на трибунах не было. И не факт, что его ненавистники дождутся какой-то ответной реакции от него.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

— Мне трудно понять многие моменты, потому что эти моменты идут из прошлого, – прокомментировал ситуацию Слуцкий. – Я многого не знаю. Но убеждён, что болельщики должны оставаться с командой. И я благодарен нашим фанатам, так как они на каждом матче оказывают невероятную поддержку. Вот только эта пятиминутная пауза точно не пошла нам на пользу. Я понимаю, что происходит, однако не могу понять, почему. Вообще у меня хватает проблем внутри команды, и я сосредоточен на них. Может, если мы победим в следующем туре со счётом 3:0, то сможем сфокусировать внимание на каких-то других вещах.

Слуцкий старается никого не обидеть. Между тем, потрясающая акция болельщиков «Халл Сити» – повод вспомнить другие похожие истории протестов и метаний посторонних предметов на поле.

Видео вы можете посмотреть в «Твиттере» Simon Watts.

Фанаты «Чарльтона» и мячики

Поклонники другого английского клуба «Чарльтона» использовали те же средства, чтобы выразить своё недовольство происходящим с командой. В домашнем матче с «Бирмингемом» они закидали поле сотней маленьких футбольных мячей. Сотрудникам стадиона, игрокам и тренерам обеих команд пришлось более пяти минут очищать газон от лишних предметов. Кстати, в одном конкретном матче этот ход помог. «Чарльтон» победил «Бирмингем» – 2:1.

Те же фанаты и свиньи

В 2017 году фанаты «Чарльтона» провели новую акцию – совместно с коллегами из «Ковентри». И те, и другие протестовали против руководства. Только на сей раз в сторону газона полетели не мячики, а… пластмассовые свиньи. Очевидно, что игрушки символизировали то, как болельщики воспринимают боссов своих клубов. Тысячи игрушечных свиней задержали начало встречи.

Фанаты «Норвича» и абонементы

Ещё дальше пошли фанаты «Норвича». Восемь лет назад, когда команда застряла в третьем по силе дивизионе английского футбола, они оригинальным образом спровоцировали отставку главного тренера Брайана Гана. После домашнего поражения в 1-м туре от «Колчестер Юнайтед» со счётом 1:7 два самых горячих болельщика «канареек» выбежали на поле и демонстративно разорвали свои сезонные абонементы прямо перед Ганом! Они потеряли по 350 фунтов, зато вынудили руководство клуба пойти на перемены, которые изменили судьбу «Норвича». Гана уволили, а на его место назначили тренера «Колчестера» Пола Ламберта. Новый наставник всего за два сезона вывел команду в Премьер-Лигу.

Голый фанат «Уимблдона»

В 2002-м году один из фанатов «Уимблдона» пошёл на крайние меры, чтобы помешать переезду дорогого сердцу клуба в город Милтон-Кинс и переименованию его в «МК Донс». Болельщик понимал: обычные акции протеста не приносят никакого результата. Поэтому он поступил по-другому – выбежал на поле абсолютно голым во время матча с «Лестером». На его теле были только надписи, призывающие не трогать «Уимблдон». Тем не менее переименования и переезда избежать не удалось. Фанаты в отместку создали новый клуб.

«Миллуол» и муляж гранаты

Наконец, нельзя не упомянуть историю, которая произошла в английском футболе в 1964 году, хотя она не имела отношения к протесту против руководства клуба. Во время матча «Брентфорд» – «Миллуол» один из фанатов гостей бросил с трибун гранату. К счастью, это оказался всего лишь муляж. Голкипер хозяев Чик Броуди поскорее отбросил её за пределы поля, после чего в дело вмешалась служба безопасности. Полицейские быстро убедились – граната не настоящая. Против хулиганов возбудили дело, вот только тогда привлечь их к ответственности оказалось невозможно.

«Абрамович тут ни при чём». Кто устроил Слуцкого в «Халл»
С помощью Шандора Варги разбираемся, как Слуцкий стал российским первопроходцем в Англии и возможен ли переход в «Халл» Головина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Халл Сити Леонид Слуцкий Болельщики — Футбол Фото
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